Czy korekcja obrazu w projektorach to wciąż problem? Tak to teraz działa – przegląd automatycznych funkcji korekcji

Inteligentne wyrównanie to rozwinięcie technologii keystone. Sensor projektora odróżnia ekran od ściany oraz przestrzeni w tle, dopasowując rozmiar i kształt rzucanego obrazu w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać powierzchnię dedykowanego ekranu. Z perspektywy fana technologii kapitalnie to wygląda. Maszyna XGIMI mieści 200-calowy obraz na 120-calowym ekranie, idealnie dociągając go do narożników, a cała operacja zajmuje zaledwie kilka sekund. Gdybym musiał to robić ręcznie, straciłbym kilka albo kilkanaście minut.