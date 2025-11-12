REKLAMA
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie

Samsung przygotowuje się do premiery nowego telefonu. Takiego modelu jeszcze nie było, więc czeka nas mała rewolucja. Właśnie poznaliśmy szczegóły na temat urządzenia. 

Albert Żurek
Galaxy Z Trifold
Mowa o nadchodzącym składanym na trzy części Galaxy Z TriFold. Sprzęt został uchwycony na na koreańskich targach technologicznych. Nie miał wtedy jeszcze swojej oficjalnej premiery, ponieważ poza wyglądem nie dowiedzieliśmy się niczego. Teraz zaufany informator odkrywa karty i ujawnia kilka istotnych kwestii.

Samsung, który składa się jak żaden inny już niedługo. Znamy specyfikację

Od 2019 r. Samsung rozwija projekt Galaxy Z Folda, który po złożeniu przypomina tablet. Firma jednak w tym roku ma pójść o krok dalej z urządzeniem składanym na trzy segmenty.

Zaufany informator z serwisu X IceUniverse podał kluczowe informacje na temat specyfikacji nadchodzącego Galaxy Z TriFold. Pierwszą z nich ma być pojemność baterii na poziomie 5600 mAh. Zwykły Galaxy Z Fold 7 został wyposażony w akumulator 4400 mAh, a w klasycznych telefonach typu S25 Ultra znajdziemy 5000 mAh. 

Przez ten fakt smartfon nie będzie jednak ultracienki, ponieważ po rozłożeniu ma mierzyć 4,4 mm, a trybie złożonym - 14 mm grubości. Dodam, że Z Fold 7 charakteryzuje się obudową 4,2 mm i 8,9 mm. 

Wymiary nadchodzącego modelu po złożeniu będą zbliżone do Galaxy Z Folda 4 wydanego w 2022 r. Z Fold 4 składał się tylko na dwie części, a nadchodzący Z Trifold ma składać się z trzech segmentów i dwóch mechanizmów składających. To niesamowite, że w ciągu trzech lat składane telefony zostały aż tak bardzo wyszczuplone.

W trybie złożonym telefon zaoferuje 6,5-calowy wyświetlacz zewnętrzny, a po rozłożeniu 10-calowy wyświetlacz wewnętrzny. Panel Galaxy Folda 7 bardziej przypomina kwadrat, natomiast z w TriFoldzie będzie to prostokąt. Dzięki czemu nadchodzący model powinien stać się lepszą maszynką do oglądania wideo.  

W urządzeniu znajdą się dwa panele. Zewnętrzny ma być chroniony klasycznym szkłem, a wewnętrzny elastycznym szkłem ze wbudowaną fabrycznie folią na ekran. Huawei w swoim Mate XT Ultimate Design podszedł do sprawy trochę inaczej, ponieważ ekran elastyczny jest wykorzystywany zarówno w trybie złożonym, jak i rozłożonym.

Poznaliśmy też prawdopodobną cenę nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Trifold. W kraju producenta - Korei Południowej sprzęt ma kosztować ok. 4,4 mln wonów, czyli na nasze ok. 11 tys. zł. Zwykły Galaxy Z Fold w Polsce kosztuje ok. 9 tys. zł, więc nic dziwnego, że jeszcze bardziej zaawansowany model jest sporo droższy.

Premiera? W następnym miesiącu 

Kiedy premiera Galaxy Z TriFolda? Zaufany informator powołując się na południowokoreański serwis uważa, że telefon zostanie wydany 5 grudnia. Oznacza to, że w ciągu trzech następnych tygodni zobaczymy zupełnie nowy smartfon. Trudno powiedzieć, czy będziemy mogli go kupić. Sprzęt przynajmniej na początku ma być dostępny tylko na niektórych rynkach. Nie wiemy, czy Polska (i ogólnie Europa) będzie jednym z nich.

12.11.2025 18:29
Tagi: AndroidSamsungSkładane smartfonySmartfony
