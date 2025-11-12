Mapy Google już nie pożerają baterii. Ale tylko u wybranych

Ładowanie...

Ostatnio informowaliśmy o tym, że Google przygotowuje świetną aktualizację Map Google, do których zostanie dodana opcja oszczędzenia energii. Wygląda jednak na to, że nowość przynajmniej na początku nie będzie dostępna dla wszystkich. Tak Google chce przekonać użytkowników telefonów innych marek do Pixela.

Mapy Google z trybem oszczędzania energii już na smartfonach Google Pixel

Jedną z kluczowych nowości w aktualizacji jest opcja oszczędzania baterii. Rozwiązanie działa w taki sposób, że maksymalnie ogranicza złożoność interfejsu podczas nawigowania i usuwa wszystkie niepotrzebne elementy, w tym wygląd ukształtowania terenu oraz budynków czy nazwy ulic.

Zamiast tego pokazuje czarne tło z drogami zaznaczonymi na szaro oraz trasą w kolorze białym. Oprócz tego widzimy także wskazówki dojazdu na górnej części ekranu oraz pozostałą odległość czy czas przyjazdu na dole.

Tryb oszczędzenia energii w Mapach Google ma istotnie wpłynąć na czas działania telefonu. Google twierdzi, że nowa funkcja pozwala wydłużyć działanie telefonu nawet o 4 godziny. Zaznacza, iż czas może różnić się w zależności od różnych kwestii: jasności ekranu czy ruchu na drodze. Niestety, ale nowy tryb obecnie nie jest dostępny dla wszystkich - skorzystają z niego posiadacze Pixeli 10, 10 Pro i 10 Pro XL. Nie wiemy, czy opcja trafi na inne telefony.

Co jeszcze nowego w smartfonach Google Pixel? Podsumowania powiadomień i nie tylko

Kolejną funkcją, która trafia do smartfonów Google jest podsumowanie powiadomień z różnych źródeł: komunikatorów, aplikacji i nie tylko. Smartfon może podsumować długie wiadomości bezpośrednio w obszarze powiadomień. Można skrócić czaty grupowe, ale też i rozmowy indywidualne.

Opcja jednak ma być dostępna tylko na Pixelach 9 i nowszych. Do obsługi rozwiązania najwyraźniej potrzebna jest sztuczna inteligencja oraz model językowy działający na urządzeniu.

Ciekawą opcją ma być też nadawanie priorytetu dla określonych kontaktów. Użytkownik może oznaczyć dane kontakty jako VIP, dzięki czemu powiadomienia od nich będą najlepiej widoczne. Rozwiązanie ma być dostępne dla serii Pixel 6 i nowszych smartfonów producenta.

Co jeszcze nowego? Zdjęcia Google pozwalają usuwać okulary przeciwsłoneczne na fotografiach za pomocą sztucznej inteligencji czy zastąpić zamknięte oczy otwartymi. Aplikacja wykorzystuje dane z innych zdjęć na telefonie, aby uzyskać możliwie najlepszy efekt. To najważniejsze nowości w Pixelu. Można już pobierać aktualizację na telefony Google’a.

Albert Żurek 12.11.2025 15:52

