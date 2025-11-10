Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić

Ładowanie...

Samsung nie tylko prowadzi proces aktualizacji do One UI 8 z Androidem 16, ale też pracuje nad nowym oprogramowaniem. Kolejne duże wydanie z oznaczeniem 8.5 ma przynieść mnóstwo zmian w wyglądzie oraz możliwościach personalizacji. Oprócz nich zostaną dodane nowe funkcje sztucznej inteligencji. Właśnie dostaliśmy szczegóły dot. jednej z nich.

REKLAMA

Telefony Samsung Galaxy z nową funkcją podsumowania wiadomości. A gdzie prywatność?

Największą nowością niezwiązaną ze sztuczną inteligencją w przyszłej aktualizacji systemu Samsunga będzie możliwość zarządzania ekranem szybkich ustawień. To część systemu, którą wysuwamy od góry w celu włączania WiFi, Bluetooth i zarządzania np. jasnością ekranu.

Drugą najważniejszą zmianą będą funkcje związane ze sztuczną inteligencją: nakładanie priorytetu na wiadomości oraz podsumowanie powiadomień. Dzięki temu, że do sieci wyciekła kompilacja oprogramowania dowiadujemy się, w jaki sposób nadchodzące rozwiązania będą działać. Oraz kto skorzysta z rozwiązania.

Najważniejsza kwestia to dostępność. Z wycieku informacji dowiadujemy się, że podsumowania będą dostępne w j.polskim. To dla nas świetna wiadomość. Tak się składa, iż jesteśmy traktowani przez Samsunga wyjątkowo priorytetowo, a więc wszystkie pozostałe funkcje Galaxy AI trafiają do nas od razu.

Podsumowania powiadomień mają być generowane na podstawie historii powiadomień z ostatnich 24 godz. Druga istotna kwestia to bezpieczeństwa. Aby zapewnić użytkownikom możliwie najwyższą prywatność, wiadomości nie będą przetwarzane przez serwery Samsunga w chmurze. Tylko lokalnie, bezpośrednio na urządzeniu. Mówimy przecież o prywatnych rozmowach, którymi niekoniecznie chcemy się dzielić z wielką korporacją.

Z jednej strony przetwarzanie lokalne niesie ogromne zalety w postaci prywatności. Z drugiej strony takie rozwiązanie wymaga obsługi odpowiednich modeli sztucznej inteligencji, które do działania potrzebują wysokiej mocy obliczeniowej oraz rozwiązań sprzętowych. Dlatego funkcja podsumowania powiadomień powinna trafić wyłącznie na sztandarowe modele z serii Galaxy S (S23 i nowsze) oraz Z (Fold/Flip 5 i nowsze). Powinniśmy zapomnieć o obsłudze rozwiązania na tańszych Galaxy A oraz M.

Kolejną kwestią, którą podkreślają znawcy z Android Authority jest fakt ograniczenia priorytetu oraz podsumowań dla wiadomości we wspieranych językach. Z możliwością obsługi wyłącznie jednego języka jednocześnie - tego, który mamy ustawiony na telefonie. Czyli jeśli dostalibyśmy wiadomość w j. angielskim, a korzystamy z interfejsu w j. polskim, wiadomość może nie zostać przetworzona przez sztuczną inteligencję.

Tak to ma wyglądać przynajmniej na początku. Niewykluczone, że z czasem i aktualizacjami obsługa zostanie rozszerzona do wsparcia wielu języków.

Poczekamy do One UI 8.5, zobaczymy

Pamiętajmy, że to tylko przecieki na podstawie obecnej wersji kompilacji One UI 8.5. Do publicznej premiery oprogramowania pozostaje jeszcze co najmniej kilka miesięcy - nakładka powinna trafić na rynek w okolicach premiery serii Galaxy S26. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że nadchodzące telefony Samsunga powinny zadebiutować pod koniec lutego. Oczekujemy, iż to właśnie rodzina S26 będzie pierwszą ze wsparciem One UI 8.5. Dopiero później nakładka trafi na starsze sprzęty Galaxy.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 10.11.2025 06:00

Ładowanie...