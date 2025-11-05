REKLAMA
Samsung z trzema ekranami uchwycony. Jak widać: coś za coś

Koreańskie media z bliska uchwyciły najbardziej ambitny składany smartfon Samsunga. Galaxy Trifold wygląda futurystycznie, jednak innowacja nie obyła się bez kompromisów, widocznych choćby w ramkach telefonu.

Malwina Kuśmierek
Podwójnie składany Samsung Galaxy z bliska
Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 okazały się być najbardziej udanymi składakami Samsunga w historii i jednymi z najbardziej udanych smartfonów koreańskiego giganta w ogóle. Dlatego nietrudno się dziwić, że Samsung pręży muskuły przed premierą kolejnego składaka, który ma przetrzeć szlaki na rynku.

Bliskie ujęcia Galaxy Trifold ujawniają wszystko, co chciałbyś wiedzieć o konstrukcji smartfona

Galaxy Trifold - jak roboczo nazywa się pierwszy w historii Samsunga składany smartfon z podwójnym zawiasem, kilka dni temu został po raz pierwszy pokazany światu podczas szczytu APEC 2025 w Gyeongju. Choć większość ujęć smartfona pochodzić z dość dużej odległości, to na nowo opublikowanym wideo stacji SBS Korea pokazano smartfon z perspektywy użytkownika - nie dalej niż pół metra od obiektywu.

Na wideo możemy zobaczyć nie tylko, jak urządzenie wygląda w wersji rozłożonej i złożonej, ale też, z jakimi kompromisami konstrukcyjnymi Koreańczycy musieli się zmierzyć. Mimo imponujących osiągnięć inżynieryjnych Samsunga, niektóre z tych kompromisów są wyraźnie widoczne.

W stanie złożonym Galaxy Trifold przypomina klasycznego smartfona - ma ekran o przekątnej około 6,5 cala i na oko jego szerokość po złożeniu jest bliska szerokości opuszki męskiego palca. Po rozłożeniu urządzenie zamienia się w tablet z ekranem o przekątnej około 10 cali i wyraźnie wydłużonych proporcjach. Całość opiera się na systemie dwóch zawiasów składanych do środka, co różni go od konstrukcji stosowanej przez Huawei, w której jeden z segmentów składa się na zewnątrz. Zastosowanie podwójnego składania do wewnątrz ma poprawić trwałość ekranów, ale wymaga dodatkowego, zewnętrznego wyświetlacza, by urządzenie było użyteczne po złożeniu.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/galaxy-trifold-rozlozony.jpg
1/2
Składany smartfon Samsunga "Galaxy Trifold"
Składany smartfon Samsunga "Galaxy Trifold"Składany smartfon Samsunga "Galaxy Trifold"
Składany smartfon Samsunga "Galaxy Trifold"

Wideo opublikowane przez SBS Korea pokazuje także inne szczegóły konstrukcyjne - od bardzo szerokich ramek wokół ekranu po asymetryczne zawiasy, z których jeden ma wyraźnie większy promień gięcia niż drugi. Może to sugerować określoną kolejność składania. Nie zabrakło też typowo smartfonowych elementów - potrójnego aparatu głównego z oprawą w stylu Folda 7, bocznego czytnika linii papilarnych, czy otworów mikrofonów i głośników. Na wideo można zauważyć także, że Trifold pracuje w trzech trybach: trzech segmentów (w pełni rozłożony), dwóch segmentów (ekran w rozmiarze rozłożonego Z Fold 7), oraz jednego segmentu (ekran rozmiaru zwykłego smartfona

Z punktu widzenia designu Galaxy Trifold wyraźnie nawiązuje do stylu Galaxy Z Fold 7 - tył urządzenia w stanie złożonym wygląda niemal identycznie, co świadczy o chęci zachowania spójności w linii składanych flagowców. Jednocześnie jednak widać, że Samsung nie był w stanie całkowicie uniknąć kompromisów. Szczególnie grube ramki i złożona mechanika zawiasów mogą być dla niektórych użytkowników trudne do przełknięcia - zwłaszcza w kontekście ceny, która według przecieków ma przekroczyć 3 miliony wonów, czyli około 10 000 zł.

Samsung nie ujawnia na razie oficjalnej specyfikacji ani daty premiery Galaxy Trifold. Niemniej coraz więcej przecieków sugeruje, że smartfon może trafić na rynek jeszcze w tym roku, choć zapewne w ograniczonej dystrybucji. Jeżeli jednak finalny model będzie tak dopracowany, jak sugeruje jego obecna forma, może być to najbardziej ambitne i najbardziej rewolucyjne urządzenie mobilne Samsunga od lat.

Na tle dojrzałych Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7, nowy podwójnie składany Galaxy Trifold wygląda jak naturalny krok naprzód - choć z pewnością nie jest to krok łatwy.

Malwina Kuśmierek
05.11.2025 09:50
Tagi: SamsungSkładane smartfony
