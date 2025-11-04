REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga

Wygląda na to, że nadchodzące najlepsze smartfony Samsunga mogą być droższe. Nowy raport z Korei Południowej przewiduje najgorszy scenariusz.

Albert Żurek
Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga
REKLAMA

Tegoroczne modele Samsung Galaxy S25 nie utrzymały cen względem serii S24, ponieważ okazały się tańsze od swoich poprzedników. Różnice wynosiły od 100 do 200 zł na korzyść nowych urządzeń. Niestety w przyszłym taka sytuacja raczej się nie powtórzy. Pojawiają się już doniesienia o podwyżkach.

REKLAMA

Samsungi Galaxy S26 mogą być droższe

Nowy raport z Korei Południowej sugeruje, że nadchodzące smartfony podrożeją, a przyczyną są wyraźne wzrosty cen podzespołów potrzebnych do produkcji jednego telefonu. Co podrożało najbardziej?

Niestety, ale wiele kluczowych elementów. Samsung (a dokładniej oddział firmy odpowiedzialny za produkcję części) ujawnił, że ceny czipów wzrosły o 12 proc. w porównaniu do średniej z ubiegłego roku. Koszt modułów aparatów zwiększył się o 8 proc., a pamięci DRAM dla urządzeń mobilnych aż o 16 proc. względem pierwszego kwartału tego roku.

Problemem jest fakt, że raport pojawił się stosunkowo niedawno, a sytuacja na rynku zmienia się bardzo dynamicznie. W najbliższych miesiącach przewidywany jest jeszcze większy wzrost cen modułów DRAM - z powodu niedoboru tych pamięci. Problem jest spowodowany większym zainteresowaniem pamięcią o podwyższonej przepustowości, która trafia do profesjonalnego sprzętu takiego jak układy sztucznej inteligencji.

Gdyby tego było mało, Samsung zamierza wypuścić swoje nadchodzące smartfony później niż zwykle. W ostatnich latach seria Galaxy S debiutowała na początku lub w połowie stycznia, tymczasem Galaxy S26 ma mieć premierę 25 lutego 2026 r. Czas gra tu na dużą niekorzyść i sytuacja może się pogarszać.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, co stoi za opóźnieniem daty premiery. Być może Samsung chce dopracować własny układ SoC, czyli Exynosa 2600, który musi konkurować z Snapdragonem Elite 8 Gen 5. W tym roku wszystkie Galaxy S25 działały pod kontrolą Snapdragona, który mimo wszystko kosztuje więcej niż autorski Exynos. Aby zaoszczędzić, Samsung jest zmuszony do zastosowania własnego czipu.

Są jednak komponenty, na których nie sposób zaoszczędzić.

Z tego powodu oczekuje się podwyżki, lecz jeszcze nic nie jest potwierdzone

Obecne raporty zakładają podwyżki cen na poziomie 50-100 dol., co w Polsce oznaczałoby wzrost cen o 200-400 zł. Trudno powiedzieć, czy Samsung nie pójdzie śladem Apple'a i nie zrezygnuje w podstawowym modelu S26 z wersji 128 GB na rzecz wariantu 256 GB. To również może znacząco wpłynąć na ostateczny poziom cen.

REKLAMA

Więcej o smartfonach preczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
04.11.2025 19:26
Tagi: SamsungSmartfony
Najnowsze
18:54
Nowy system zrobi porządek z kolejkami do lekarza. Oby zadziałało
Aktualizacja: 2025-11-04T18:54:33+01:00
17:52
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat
Aktualizacja: 2025-11-04T17:52:18+01:00
17:16
Czarna dziura pożarła gwiazdę-giganta. Absolutny szok
Aktualizacja: 2025-11-04T17:16:45+01:00
16:22
Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-04T16:22:39+01:00
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
15:03
Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki
Aktualizacja: 2025-11-04T15:03:20+01:00
13:53
Najważniejsza chwila w 18-letniej historii Spider’s Web. Przejmujemy Grupę NaTemat
Aktualizacja: 2025-11-04T13:53:28+01:00
13:26
Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie
Aktualizacja: 2025-11-04T13:26:12+01:00
13:21
AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę
Aktualizacja: 2025-11-04T13:21:02+01:00
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
12:11
Elon Musk o komecie 3I/ATLAS: "To może być statek obcych"
Aktualizacja: 2025-11-04T12:11:18+01:00
11:04
W jadącą Teslę trafiło coś z kosmosu. Szyba stopiona jak laserem
Aktualizacja: 2025-11-04T11:04:57+01:00
10:29
Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?
Aktualizacja: 2025-11-04T10:29:04+01:00
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
8:06
Elon Musk chce zasłonić słońce satelitami. Eksperci pukają się w czoło
Aktualizacja: 2025-11-04T08:06:03+01:00
7:25
Apple odpalił App Store w sieci. Który mamy rok?
Aktualizacja: 2025-11-04T07:25:57+01:00
7:16
Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam
Aktualizacja: 2025-11-04T07:16:38+01:00
6:35
Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:35:40+01:00
6:23
Strach, przemoc, zaburzenia - czatboty niszczą dzieci. Fala pozwów
Aktualizacja: 2025-11-04T06:23:00+01:00
6:12
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka
Aktualizacja: 2025-11-04T06:12:00+01:00
6:01
Recenzja Football Manager 26. Ważny wykład o życiu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:01:00+01:00
21:46
Microsoft szczerze: blokuje nas prąd, nie moc obliczeniowa
Aktualizacja: 2025-11-03T21:46:18+01:00
21:35
Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta
Aktualizacja: 2025-11-03T21:35:51+01:00
21:25
AMD nie zostawia graczy na lodzie. Tłumaczymy aferkę RDNA
Aktualizacja: 2025-11-03T21:25:48+01:00
20:11
Najtańszy MacBook w historii już zaraz. Co czeka Apple w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-11-03T20:11:54+01:00
20:02
Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię
Aktualizacja: 2025-11-03T20:02:11+01:00
19:48
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci
Aktualizacja: 2025-11-03T19:48:33+01:00
19:33
iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami
Aktualizacja: 2025-11-03T19:33:38+01:00
19:00
iOS 26.1 lada moment. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone
Aktualizacja: 2025-11-03T19:00:25+01:00
18:03
Apple płaci Google za nową Siri. Steve Jobs przewraca się w grobie
Aktualizacja: 2025-11-03T18:03:00+01:00
17:53
Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy
Aktualizacja: 2025-11-03T17:53:38+01:00
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA