Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera

Mowa o procesorze Snapdragon 8 Elite Gen 5, za którego odpowiada Qualcomm. To bezpośredni następca obecnego Snapdragona 8 Elite, który napędza m.in. Samsunga Galaxy S25 Ultra oraz OnePlusa 13. Tak szybkiego czipu w smartfonie jeszcze nie było.

Smartfony w 2026 r. będą kompletnymi bestiami. Wydajność wyciągnięta z komputera

Tak naprawdę doszliśmy już do momentu, w którym każdy smartfon z wyższej lub średniej półki cenowej jest piekielnie szybki w codziennym użytkowaniu. Można nawet uznać, że coraz to kolejne generacje są sztuką dla sztuki i wzrosty wydajności wcale nie są aż tak zauważalne - biorąc do ręki Galaxy S24 Ultra z ubiegłego roku i S25 Ultra telefony będą działać praktycznie identycznie.

Tym razem różnice mają być większe. Najbardziej zauważalną zmianą jest jednak nazwa. Wcześniejsze dwie generacje najlepszych czipów nazywały się:

Snapdragon 8 Elite (2025 r.);

Snapdragon 8 Gen 3 (2024 r.).

Tym razem dla klarowności Qualcomm nie stwierdził, że będzie to druga generacja, a piąta i połączył dwa podejścia do nazewnictwa. Tak powstał Snapdragon 8 Elite Gen 5. Druga sprawa to wnętrze. Nowy czip składa się:

z dwóch głównych rdzeni Oryon o taktowaniu 4,6 GHz;

oraz sześciu wydajnościowych jednostek z zegarem 3,62 GHz.

Łącznie oferuje osiem rdzeni - takie połączenie ma gwarantować nawet 35 proc. lepszą efektywność energetyczną CPU (procesora). Czip powinien konsumować mniej energii, przy jednoczesnej wyższej wydajności (mówi się o ogólnym 16-procentowym wzroście wydajności). W kontekście układu graficznego (GPU) nowy czip Adreno ma być o 23 proc. szybszy w grach i konsumować o 20 proc. mniej energii.

Nowe GPU ulepsza też obliczenia ray tracingu (25 proc.) oraz oferuje pełne wsparcie silnika Unreal Engine 5. Czy to oznacza, że twórcy gier z konsol i pecetów będą chcieli tworzyć swoje produkcje na smartfony?

W nowym Snapdragonie 8 Elite Gen 5 znajduje się też nowa jednostka NPU (do obliczeń AI), o o 37 proc. wyższej wydajności i energooszczędności w porównaniu z ubiegłorocznym czipem. Czip NPU zamontowany w propozycji Qualcomma ma umożliwić uruchomienie agentów sztucznej inteligencji bezpośrednio na smartfonie.

Najlepszy procesor dla smartfonów z 2026 r. został wyposażony też w nowy układ ISP z obsługą kodeka APV (Advanced Professional Video), modem 5G Snapdragon X85. Jednostka powinna niebawem trafić do pierwszych smartfonów marki Samsung, OnePlus, Xiaomi i wielu innych.

Jego konkurentem będzie Dimensity 9500

Z drugiej strony MediaTek stworzył Dimensity 9500, który będzie najmocniejszą odpowiedzią na Snapdragona 8 Elite Gen 5. Czip MediaTeka również oferuje osiem rdzeni: 1 x 4,21 GHz C1 Ultra, 3x C1 Premium i 4x C1 Pro o nawet o 30 proc. lepszej wydajności i 55 proc. większej energooszczędności. Układ graficzny to natomiast G1 Ultra o o 33 proc. wyższej wydajności i o 42 proc. wyższej energooszczędności w porównaniu z Dimensity 9400.

Zasada jest taka, że Snapdragon będzie trafiał do najdroższych smartfonów, a Dimensity - trochę bardziej przystępnych cenowo urządzeń.

Albert Żurek 25.09.2025 21:11

