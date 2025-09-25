#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera

Do 2026 r. pozostaje jeszcze trochę czasu, ale już teraz wiemy, że smartfony z przyszłego roku będą zabójczo szybkie. Pokazano kluczowy komponent, który trafi do najlepszych telefonów w następnych kilkunastu miesiącach.

Albert Żurek
Najszybsze smartfony 2026
REKLAMA

Mowa o procesorze Snapdragon 8 Elite Gen 5, za którego odpowiada Qualcomm. To bezpośredni następca obecnego Snapdragona 8 Elite, który napędza m.in. Samsunga Galaxy S25 Ultra oraz OnePlusa 13. Tak szybkiego czipu w smartfonie jeszcze nie było.

REKLAMA

Smartfony w 2026 r. będą kompletnymi bestiami. Wydajność wyciągnięta z komputera

Tak naprawdę doszliśmy już do momentu, w którym każdy smartfon z wyższej lub średniej półki cenowej jest piekielnie szybki w codziennym użytkowaniu. Można nawet uznać, że coraz to kolejne generacje są sztuką dla sztuki i wzrosty wydajności wcale nie są aż tak zauważalne - biorąc do ręki Galaxy S24 Ultra z ubiegłego roku i S25 Ultra telefony będą działać praktycznie identycznie. 

Tym razem różnice mają być większe. Najbardziej zauważalną zmianą jest jednak nazwa. Wcześniejsze dwie generacje najlepszych czipów nazywały się:

Tym razem dla klarowności Qualcomm nie stwierdził, że będzie to druga generacja, a piąta i połączył dwa podejścia do nazewnictwa. Tak powstał Snapdragon 8 Elite Gen 5. Druga sprawa to wnętrze. Nowy czip składa się:

  • z dwóch głównych rdzeni Oryon o taktowaniu 4,6 GHz;
  • oraz sześciu wydajnościowych jednostek z zegarem 3,62 GHz.

Łącznie oferuje osiem rdzeni - takie połączenie ma gwarantować nawet 35 proc. lepszą efektywność energetyczną CPU (procesora). Czip powinien konsumować mniej energii, przy jednoczesnej wyższej wydajności (mówi się o ogólnym 16-procentowym wzroście wydajności). W kontekście układu graficznego (GPU) nowy czip Adreno ma być o 23 proc. szybszy w grach i konsumować o 20 proc. mniej energii. 

Nowe GPU ulepsza też obliczenia ray tracingu (25 proc.) oraz oferuje pełne wsparcie silnika Unreal Engine 5. Czy to oznacza, że twórcy gier z konsol i pecetów będą chcieli tworzyć swoje produkcje na smartfony?

W nowym Snapdragonie 8 Elite Gen 5 znajduje się też nowa jednostka NPU (do obliczeń AI), o o 37 proc. wyższej wydajności i energooszczędności w porównaniu z ubiegłorocznym czipem. Czip NPU zamontowany w propozycji Qualcomma ma umożliwić uruchomienie agentów sztucznej inteligencji bezpośrednio na smartfonie.

Najlepszy procesor dla smartfonów z 2026 r. został wyposażony też w nowy układ ISP z obsługą kodeka APV (Advanced Professional Video), modem 5G Snapdragon X85. Jednostka powinna niebawem trafić do pierwszych smartfonów marki Samsung, OnePlus, Xiaomi i wielu innych. 

Jego konkurentem będzie Dimensity 9500

Z drugiej strony MediaTek stworzył Dimensity 9500, który będzie najmocniejszą odpowiedzią na Snapdragona 8 Elite Gen 5. Czip MediaTeka również oferuje osiem rdzeni: 1 x 4,21 GHz C1 Ultra, 3x C1 Premium i 4x C1 Pro o nawet o 30 proc. lepszej wydajności i 55 proc. większej energooszczędności. Układ graficzny to natomiast G1 Ultra o o 33 proc. wyższej wydajności i o 42 proc. wyższej energooszczędności w porównaniu z Dimensity 9400.

Zasada jest taka, że Snapdragon będzie trafiał do najdroższych smartfonów, a Dimensity - trochę bardziej przystępnych cenowo urządzeń.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
25.09.2025 21:11
Tagi: ProcesoryQualcommSnapdragon
Najnowsze
20:48
Apple zabiera głos. Mówi jak jest z rysującymi się iPhone'ami
Aktualizacja: 2025-09-25T20:48:46+02:00
20:39
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-25T20:39:02+02:00
18:43
Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-09-25T18:43:18+02:00
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
6:13
Rozłożyli iPhone'a 17 Pro, żebyś nie musiał go psuć. Arcydzieło, ale z dużym problemem
Aktualizacja: 2025-09-25T06:13:00+02:00
6:11
Z toru wyścigowego na pole bitwy. Ten dron kamikadze wywodzi się z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-09-25T06:11:00+02:00
6:05
Za chwilę ludzie polecą dookoła Księżyca. Pierwszy taki lot od pół wieku
Aktualizacja: 2025-09-25T06:05:00+02:00
6:00
Mieszkańcy Helu błagają premiera o pomoc. Inwestor chce zdewastować półwysep
Aktualizacja: 2025-09-25T06:00:00+02:00
21:12
Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3
Aktualizacja: 2025-09-24T21:12:52+02:00
20:21
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
Aktualizacja: 2025-09-24T20:21:02+02:00
19:37
Bezprzewodowe słuchawki w cenie wypasionego iPhone'a? Poproszę
Aktualizacja: 2025-09-24T19:37:26+02:00
19:00
Koniec idiotycznych ograniczeń dla iPhone'ów i zegarków. Apple musiał się ugiąć
Aktualizacja: 2025-09-24T19:00:11+02:00
18:41
Rewolucja w Windowsie. Nadchodzi nowy porządek rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-24T18:41:04+02:00
17:44
W telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Wskazali winowajcę
Aktualizacja: 2025-09-24T17:44:29+02:00
17:14
Najlepsze usługi ochrony tożsamości w 2025 roku. Jak nie dać się okraść
Aktualizacja: 2025-09-24T17:14:27+02:00
16:24
Mówi, że widział Androida na komputery. "To coś niesamowitego"
Aktualizacja: 2025-09-24T16:24:39+02:00
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:28
Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:28
Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
14:53
Pokazali trasę metra w Krakowie. Szału nie ma
Aktualizacja: 2025-09-24T14:53:31+02:00
14:18
Weszli do nowych wagonów i złapali się za głowy. Prezes PKP Intercity tłumaczy
Aktualizacja: 2025-09-24T14:18:18+02:00
14:01
Kupiła bilet, a i tak dostała mandat. Polskie miasto skończy z absurdem
Aktualizacja: 2025-09-24T14:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA