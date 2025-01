Galaxy S25 Ultra kontra iPhone 16 Pro Max. Używałem obu i opowiem, który lepiej wybrać

Te energooszczędne procesory 3-nanometrowe zapewniają więcej niż wystarczający zapas wydajności do jakichkolwiek zadań. Jeśli chodzi zaś o czas pracy na jednym ładowaniu, to jeszcze za wcześnie, by go ocenić. W przypadku iPhone’a 16 Pro Max jest on więcej niż zadowalający przy ogniwie o pojemności 4685 mAh. Galaxy S25 Ultra wyposażony został z kolei w akumulator mieszczący 5000 mAh, który w dodatku wedle specyfikacji znacznie szybciej się ładuje (65 proc. vs 50 proc. w pół godziny).