Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie

Ładowanie...

Na początku lat 2000 Deluxe Ski Jump robiło istną furorę na komputerach polskich graczy. To czasy, gdy Adam Małysz osiągał największe sukcesy w skokach narciarskich. Wielu z nas chciało być jak on i biło rekordy skoczni na domowych lub świetlicowych komputerach. W związku ze startem Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026 uruchomiono coś, co ma przypomnieć dawne czasy DSJ.

REKLAMA

Deluxe Ski Jump w nowej wersji? Nie, to Ski Jumping World Cup

Za kultową serię DSJ odpowiadał fiński producent i wydawca Mediamond. Deluxe Ski Jump składała się z czterech części. W polskich domach zdecydowanie najczęściej gościła druga dwójka, chociaż DSJ 3 i DSJ 4 też mogły pochwalić się dużą popularnością. Były to jednak czasy, gdy mało kto decydował się na zakup oprogramowania i w przypadku DSJ-a piractwo było szczególnie zauważalne.

Natomiast Ski Jumping World Cup została stworzona przez Polaków - a dokładnie przez studio z Gdańska - Storm Trident S.A. Została wydana 21 listopada, czyli w dniu inauguracji sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/26. Gra oczywiście nie jest darmowa - kosztuje 16,99 zł i można nabyć ją na Steamie.

Trudno nie mieć wrażenia, że produkcja czerpie inspiracje z kultowego DSJ-a, choć oczywiście jest nowocześniejsza i dostosowana do dzisiejszych technologii. Deluxe Ski Jump wydany przeszło 20 lat temu charakteryzował się pikselową grafiką. W tych czasach był to jednak standard - nikt nie zwracał uwagi na to, jak wygląda. Liczyła się przede wszystkim rozgrywka i dobra zabawa.

Produkcja Polaków nie jest jednak zbyt wymagająca sprzętowo - wystarczy Windows 10 lub 11, dwurdzeniowy procesor i3, 2 GB RAM, karta graficzna z 128 GB pamięci wideo i 4 GB przestrzeni na dysku. Dzisiejsze komputery przewyższają te wymagania wielokrotnie.

Gra pozwala skakać na 15 najsłynniejszych skoczniach świata - w tym pięciu w trybie nocnym - i rywalizować o najlepsze wyniki. Gracz może zdecydować się na klasyczną jednoosobową rozgrywkę lub skorzystać z trybu wieloosobowego. Ski Jumping World Cup obsługuje kontrolery Xbox oraz PlayStation.

Producent podkreśla zaawansowaną fizykę gry, która uwzględnia warunki pogodowe — dokładnie jak w klasycznym Deluxe Ski Jump.

Deluxe Ski Jump nie umarło. Wciąż można grać i kupować

Jeśli gra inspirowana Deluxe Ski Jump wam nie wystarcza, mam dobrą wiadomość. Oryginał wciąż jest dostępny do kupienia. W drugą część serii można bezpłatnie zagrać na telefonie z Androidem lub iOS. Darmowa wersja jednak zawiera reklamy, ale można zakupić wariant premium.

Mediamond wciąż prowadzi stronę internetową i pozwala pobrać drugą, trzecią i czwartą część na komputery. W darmowej wersji demo lub kupując pełne wydanie. Najnowszy Deluxe Ski Jump 4 kosztuje 11,90 euro, a Ski Jump 2 - 5,70 euro.

REKLAMA

Więcej o grach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 04.12.2025 17:33

Ładowanie...