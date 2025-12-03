REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Gra schudła o 85 proc. To nie magia, ale i tak się ucieszysz

Najnowsza łatka zmniejszyła rozmiar plików z gigantycznych 154 GB do zaledwie 23 GB. To aż 131 GB mniej - redukcja o 85 proc., która sprawia, że gra z pożeracza dysku stała się jednym z najbardziej kompaktowych tytułów na rynku. 

Maciej Gajewski
Helldivers 2 slim version
REKLAMA

Przy premierze na PC w lutym ubiegłego roku gra zajmowała około 70 GB. Z czasem jednak rozrastała się w zastraszającym tempie. Powód? Banalny, a zarazem kosztowny: zduplikowane zasoby. Każda aktualizacja dodawała kolejne kopie tych samych tekstur i efektów. Optymalizacja pod pamięć HDD wymaga takiego rozplanowywania danych, by możliwie skrócić fizyczną podróż iglicy po talerzu magnetycznym (nie bez powodu HDD określany jest mianem pamięci mechanicznej). To oznacza tworzenie sekwencji danych wykorzystujących zwielokrotnione te same zasoby. Pamięci SSD nie mają tego problemu, nie ma w nich przemieszczającego się fizycznie elementu mechanicznego.

Arrowhead tłumaczyło to troską o graczy korzystających ze starszych dysków HDD. Obawiano się, że usunięcie duplikatów wydłuży czasy ładowania nawet dziesięciokrotnie. Według szacunków studia ok. 11 proc. graczy wciąż używało tradycyjnych dysków. Problem polegał na tym, że były to dane branżowe a nie testy przeprowadzone na Helldivers 2. Okazało się, że gra ma dziesiątki gigabajtów niepotrzebnego balastu, optymalizacji pod wolną pamięć masowa, która stała się niepotrzebna.

REKLAMA

Czytaj też:

Deduplikacja, czyli sprzątanie w pamięci

Łatka slim version wprowadziła deduplikację, czyli eliminację powtarzających się danych. Zamiast setek kopii tej samej tekstury, gra korzysta teraz z jednego pliku, do którego odwołuje się w razie potrzeby. Efekt? Gra schudła o ponad sto gigabajtów, a struktura plików wreszcie zaczęła przypominać logiczny system, a nie cyfrowy chaos. Arrowhead obawiało się katastrofy. W teorii czasy ładowania miały wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. W praktyce? Różnica wyniosła najwyżej kilka sekund. 

Jak włączyć slim version? Proces jest banalnie prosty: 

  1. Otwórz bibliotekę Steam. 
  2. Kliknij prawym przyciskiem na Helldivers 2. 
  3. Wybierz Properties (Właściwości). 
  4. Przejdź do zakładki Betas
  5. W menu Beta Participation wybierz prod_slim. 
  6. Aktualizacja pobierze się automatycznie. 

W razie problemów można wrócić do wersji legacy, wybierając prod_legacy. Arrowhead zapewnia, że obie wersje są identyczne pod względem funkcjonalności - różnią się wyłącznie rozmiarem.

Jeszcze niedawno sytuacja wyglądała tak: 

  • PC:154 GB 
  • PS5: 35-40 GB 
  • Xbox Series X|S: 35-40 GB 
REKLAMA

Po łatce proporcje się odwróciły.

Arrowhead wdraża slim version etapami. Na razie jest dostępna w ramach bety, ale jeśli nie pojawią się problemy to stanie się domyślną wersją dla wszystkich nowych instalacji. To ostrożne podejście ma sens. Choć różnice w ładowaniu są minimalne to studio chce mieć pewność, że żadna grupa graczy nie zostanie poszkodowana.

REKLAMA
Maciej Gajewski
03.12.2025 15:53
Tagi: Steam
Najnowsze
15:37
Allegro odpala gwarancję dostawy przed mikołajkami. Szukaj oznaczenia
Aktualizacja: 2025-12-03T15:37:06+01:00
14:44
Afera szpiegowska u Elona Muska. Rosyjski kosmonauta złapany za rękę
Aktualizacja: 2025-12-03T14:44:51+01:00
14:27
Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-03T14:27:58+01:00
13:43
Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-12-03T13:43:59+01:00
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
11:55
UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu
Aktualizacja: 2025-12-03T11:55:17+01:00
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
9:38
Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość
Aktualizacja: 2025-12-03T09:38:11+01:00
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
17:54
Boją się 30-metrowej rury. Obawiają się 5G pod sklepem
Aktualizacja: 2025-12-02T17:54:14+01:00
17:07
mObywatel z wielką nowością. Donald Tusk: "na to wszyscy czekali"
Aktualizacja: 2025-12-02T17:07:44+01:00
16:39
YouTube Recap 2025 już tu jest. Będzie na bogato
Aktualizacja: 2025-12-02T16:39:19+01:00
16:37
Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka
Aktualizacja: 2025-12-02T16:37:32+01:00
16:36
Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo
Aktualizacja: 2025-12-02T16:36:11+01:00
15:58
Zatrzymali awaryjnie pociąg. Winna nazwa hotspotu
Aktualizacja: 2025-12-02T15:58:25+01:00
15:41
Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm
Aktualizacja: 2025-12-02T15:41:31+01:00
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA