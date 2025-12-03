Gra schudła o 85 proc. To nie magia, ale i tak się ucieszysz

Ładowanie...

Przy premierze na PC w lutym ubiegłego roku gra zajmowała około 70 GB. Z czasem jednak rozrastała się w zastraszającym tempie. Powód? Banalny, a zarazem kosztowny: zduplikowane zasoby. Każda aktualizacja dodawała kolejne kopie tych samych tekstur i efektów. Optymalizacja pod pamięć HDD wymaga takiego rozplanowywania danych, by możliwie skrócić fizyczną podróż iglicy po talerzu magnetycznym (nie bez powodu HDD określany jest mianem pamięci mechanicznej). To oznacza tworzenie sekwencji danych wykorzystujących zwielokrotnione te same zasoby. Pamięci SSD nie mają tego problemu, nie ma w nich przemieszczającego się fizycznie elementu mechanicznego.

Arrowhead tłumaczyło to troską o graczy korzystających ze starszych dysków HDD. Obawiano się, że usunięcie duplikatów wydłuży czasy ładowania nawet dziesięciokrotnie. Według szacunków studia ok. 11 proc. graczy wciąż używało tradycyjnych dysków. Problem polegał na tym, że były to dane branżowe a nie testy przeprowadzone na Helldivers 2. Okazało się, że gra ma dziesiątki gigabajtów niepotrzebnego balastu, optymalizacji pod wolną pamięć masowa, która stała się niepotrzebna.

REKLAMA

Czytaj też:

Deduplikacja, czyli sprzątanie w pamięci

Łatka slim version wprowadziła deduplikację, czyli eliminację powtarzających się danych. Zamiast setek kopii tej samej tekstury, gra korzysta teraz z jednego pliku, do którego odwołuje się w razie potrzeby. Efekt? Gra schudła o ponad sto gigabajtów, a struktura plików wreszcie zaczęła przypominać logiczny system, a nie cyfrowy chaos. Arrowhead obawiało się katastrofy. W teorii czasy ładowania miały wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. W praktyce? Różnica wyniosła najwyżej kilka sekund.

Jak włączyć slim version? Proces jest banalnie prosty:

Otwórz bibliotekę Steam. Kliknij prawym przyciskiem na Helldivers 2. Wybierz Properties (Właściwości). Przejdź do zakładki Betas. W menu Beta Participation wybierz prod_slim. Aktualizacja pobierze się automatycznie.

W razie problemów można wrócić do wersji legacy, wybierając prod_legacy. Arrowhead zapewnia, że obie wersje są identyczne pod względem funkcjonalności - różnią się wyłącznie rozmiarem.

Jeszcze niedawno sytuacja wyglądała tak:

PC:154 GB

PS5: 35-40 GB

Xbox Series X|S: 35-40 GB

REKLAMA

Po łatce proporcje się odwróciły.

Arrowhead wdraża slim version etapami. Na razie jest dostępna w ramach bety, ale jeśli nie pojawią się problemy to stanie się domyślną wersją dla wszystkich nowych instalacji. To ostrożne podejście ma sens. Choć różnice w ładowaniu są minimalne to studio chce mieć pewność, że żadna grupa graczy nie zostanie poszkodowana.

REKLAMA

Maciej Gajewski 03.12.2025 15:53

Ładowanie...