Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo

Trudno o lepszy przykład tego, że gry wideo mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój, wiedzę oraz kompetencje odbiorców. Od 2 do 5 grudnia AWS będzie prowadził w Fortnite topowe panele z imprezy re:Invent, poświęcone przyszłości, AI, chmurze oraz nowym technologiom.

Szymon Radzewicz
Fortnite panele edukacyjne na żywo
Mogę odpalić Fortnite na godzinę? Po obiedzie mam ważny panel o przyszłości agentycznego AI – nie są to raczej słowa, których oczekujemy od naszych podopiecznych. Tymczasem to właśnie w Fortnite odbywają się teraz najważniejsze konferencje dotyczące chmury, AI oraz infrastruktury IT. Do tego w specjalnie przygotowanym środowisku 3D. Wszystko za darmo, dla każdego zainteresowanego.

AWS ma pomysł na to, jak połączyć edukację z zabawą. Dr. Werner Vogels przemawia w Fortnite.

Uruchamiając Fortnite na dowolnej platformie, można odwiedzić świat AWS re:Invent Keynote Racer, przy pomocy kodu 1118-6794-4236. Smartfony, tablety, konsole, komputery – gracze mają możliwość wskoczenia na nową wyspę z masy urządzeń. Świat jest już gotowy na przyjęcie pierwszych gości i to właśnie w nim będą się odbywać panele na żywo, z najlepszymi chmurowymi specjalistami.

  • Kod Fortnite: 1118-6794-4236

Oczywiście w AWS rozumieją, że gracze potrzebują rozgrywki. Dlatego wyspa AWS re:Invent Keynote Racer to nie tylko miejsce paneli strumieniowanych na żywo, ale także przestrzeń wyścigowa, w której gracze ścigają się na trasie inspirowanej torem F1 w Las Vegas. Dlaczego akurat Vegas? To właśnie tam odbywa się re:Invent – gigantyczna impreza dotycząca chmury oraz IT, którą odwiedza 50 - 60 tysięcy osób z całego świata.

Poza torem wyścigowym oraz panelami na żywo, w świecie Keynote Racer można dowiedzieć się o innych rozwiązaniach Amazona dla graczy, jak obecna w Polsce Luna służąca do grania w chmurze. Co świetne, panele będą strumieniowane na billboardach przy torze. Oznacza to, że fani Fortnite mogą wykręcać rekordy czasowe jednocześnie słuchając konferencji. Ciekawe jest to, iż Amazon podkreśla: żaden element ich wyspy nie został stworzony z wykorzystaniem AI.

Agenda AWS re:Invent w Fortnite prezentuje się następująco:

  • 2 grudnia, 17:00–19:30: AWS re:Invent opening keynote
  • 3 grudnia, 17:30–19:30: The Future of Agentic AI is Here
  • 4 grudnia, 00:00–01:30: The Partnership Advantage
  • 4 grudnia, 18:00–19:30: Infrastructure Innovations
  • 5 grudnia, 00:30–01:30: A Special Closing Keynote with Dr. Werner Vogels

Od siebie polecam trzy panele. Podczas tej otwierającej będzie przemawiał Matt Garman, CEO AWS, to zawsze istotna część imprezy. Tematycznie niezwykle ciekawie zapowiada się keynote The Future of Agentic AI is Here. Wszakże lada moment wszyscy zetkniemy się z agentami. Czy tego chcemy, czy trochę mniej. No i nie wypada nie posłuchać Wernera Vogelsa, nazywanego ojcem współczesnej chmury. Jestem ciekaw jego perspektyw na tematy rozgrzewające współczesny świat IT.

Warto dodać, że to nie pierwszy (i napewno nie ostatni) raz, kiedy Fortnite służy jako platforma do doświadczania istotnych wydarzeń na żywo. W świecie gry odbywały się koncerty gwiazd, prelekcje ekspertów, a nawet premiery filmów oraz zwiastunów reklamowych. Wszystko z udziałem wirtualnej publiczności liczonej w setkach, tysiącach i dziesiątkach tysięcy graczy.

Szymon Radzewicz
02.12.2025 16:36
Tagi: AmazonAmazon Web ServicesFortnite
