Mentzen deklaruje swój majątek w Fortnite. Niejeden nastolatek mu pozazdrości

Każdego roku, do 30 kwietnia posłowie polskiego Sejmu zobowiązani są złożyć Marszałkowi Sejmu oświadczenie majątkowe - dokument, w którym deklarują posiadane przez siebie środki finansowe nieruchomości, drogie przedmioty, a także zobowiązania finansowe. Zapewniają one możliwość sprawdzenia, czy politycy nie nadużywają swojej pozycji do celów majątkowych, ale także umożliwiają kontrolę interesów czy zapobieganie korupcji.



Lub, jak w przypadku Sławomira Mentzena, pozwalają nam odkryć prawdziwe bestie biznesu.