Używają kart Pokemon do niecnych celów. Przestępcy odkryli żyłę złota

Pierwszą z nich jest dalsza sprzedaż kart. Nieotwarte saszetki wciąż można sprzedać za pełnię ich wartości, mówiąc kolokwialnie "wychodząc na zero". Z kolei rzadkie karty, nawet po otwarciu opakowania są wciąż pełnowartościowymi produktami, których wartość odsprzedaży jest zmienna w zależności od podaży (ile sztuk danej karty aktualnie znajduje się w sprzedaży), rzadkości w danym zestawie i popytu. Jak wyjaśnia Osagawara, średnio na jednym pudełku (jedno pudełko zawiera 30 saszetek, a jedna saszetka 10 kart) zarabia on 5 tys. jenów japońskich (ok. 132 zł). Dotychczas przez ręce Osagawary przeszło ponad 3 tys. pudełek, co daje średni zysk w wysokości 15 mln jenów (ok. 396,4 tys. zł).