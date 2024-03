Wróciłam do Pokemon GO po ponad 5 latach. Mam mieszane uczucia

Jeżeli jest coś, z czego się cieszę w Pokemon GO, to lokalna społeczność. Po powrocie do gry całkiem spodziewanie cała moja lista znajomych okazała się być cmentarzem, a ja sama przebywając w listopadzie w innym kraju, miałam zerowe pojęcie o lokalnej społeczności. Poprzez aplikację społecznościową Niantic - Campfire, która jest zintegrowana z Pokemon GO, z narzeczonym udało nam się zebrać naprawdę pokaźną grupę graczy, dzięki której gra (zwłaszcza podczas raidów) nabrała kolorów. Co ciekawe, po powrocie do Polski udało mi się to zrobić ponownie, bowiem przeprowadziłam się do miasta, w którym gracze są, ale i tak jakby ich nie było. Walczymy o gymy, widzimy, że ktoś dołącza do raidów, ale nie widzimy go na żywo stojącego z telefonem. Lokalne grupy na Facebooku są martwe, ale gracze licznie dorzucali swoje Pokemony do showcase. Choć Campfire jako aplikacja nie jest idealna, integracja z grą pozwoliła nam w tydzień zebrać społeczność na tyle dużą, że podczas raidów na Kyogre okazało się, że jest nas zbyt dużo i nie mogliśmy wszyscy jednocześnie uczestniczyć w raidzie.