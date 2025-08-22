/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Zniknął powód, aby płacić za YouTube Premium. Świetną funkcję dostaniesz za darmo

YouTube ulepszył funkcję darmowej wersji aplikacji. Tym sposobem usunął jeden z ważniejszych z powodów, aby płacić za subskrypcję każdego miesiąca.

Albert Żurek
YouTube pobieranie bez premium
REKLAMA

YouTube Premium poza możliwością pozbycia się reklam gwarantuje dostęp do kilku innych przydatnych funkcji. Jedną z nich jest możliwość pobierania dowolnych filmów, muzyki i podcastów oraz odtwarzania ich w trybie offline, gdy nie mamy dostępu do internetu. Teraz już nie będzie trzeba mieć Premium, aby korzystać z tego rozwiązania.

REKLAMA

YouTube ulepszył funkcje dla darmowych użytkowników. Mogą pobierać filmy i odtwarzać je online

Jeden z użytkowników serwisu Reddit zauważył, że użytkownicy YouTube’a nieposiadający abonamentu otrzymują dostęp do nowej funkcji, która dotychczas była zarezerwowana dla użytkowników Premium: pobierania filmów. Opcja pojawia się obecnie u nielicznych korzsytających - co potwierdza m.in. serwis Android Police, ale u siebie na swoim drugim koncie YouTube jeszcze nie widzę takiej możliwości.

Rozwiązanie działa na bardzo podobnej zasadzie jak funkcja dostępna dla posiadaczy pakietu Premium. Wystarczy kliknąć przycisk pobierania tuż pod filmem, aby wyświetlić menu dostępnych opcji jakości pobierania. Tak jak jednak powinniśmy się spodziewać, funkcja dla korzystających z YouTube’a za darmo ma ograniczenia względem płacących.

fot. Dude_Who_Does_Things
fot. Dude_Who_Does_Things

Największą różnicą będzie jakość pobranego filmu. Posiadacze YouTube Premium mogą wybierać pobieranie w najwyższych rozdzielczościach takich jak 1080p oraz 720p, natomiast dla darmowych przygotowano dwie opcje: 360p oraz 144p. Oznacza to, że jakość pobranych filmów do odtwarzania będzie znacznie gorsza - rozdzielczość 360p (640 x 360) zawiera cztery razy mniej pikseli niż 720p, które i tak dzisiaj nie należy do najlepszych rozdzielczości.

Pamiętajmy, że w większości smartfonów znajdziemy wyświetlacze FullHD+ (coraz rzadziej HD+, które trafiają tylko do bardzo tanich urządzeń), na których można zauważyć różnice między 360p a wyższymi opcjami. Poza tym użytkownicy darmowego planu muszą  liczyć się z ograniczoną liczbą pobrań filmów do odtwarzania w trybie offline.

Ale to nie wszystko - funkcja pobierania dla wersji darmowej nie wspiera wszystkich typów plików. Nie ma możliwości odtwarzania muzyki (z teledyskami oraz bez) w trybie offline. To akurat zrozumiałe, ponieważ udostępnienie takiego rozwiązania sprawiłoby, że użytkownicy nie musieliby korzystać z usługi YouTube Music w wersji Premium.

Darmowa wersja usługi pobierania filmów ma zatem kilka ograniczeń, ale są one zrozumiałe. YouTube i tak wykonał ogromny ukłon w stronę użytkowników, którzy nie opłacają abonamentu Premium, udostępniając im jedną z przydatniejszych funkcji, które są dostępne w abonamencie. Takie dodatki są dostępne dla posiadaczy zwykłej wersji YouTube Premium, ale nie skorzystają z nich użytkownicy nowego planu Premium Lite.

Aby uzyskać lepszą wersję narzędzia pobierania filmów oraz możliwość zrezygnowania z reklam na platformie wciąż najlepszą metodą będzie opłacanie subskrypcji Premium.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Amanda Alamsyah / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
22.08.2025 15:56
Tagi: GoogleYouTubeYouTube Premium
Najnowsze
15:49
Wiedzą, gdzie szukać obcych. Tam mogą słyszeć nasze sygnały
Aktualizacja: 2025-08-22T15:49:54+02:00
15:31
Lada moment będziemy się dziwić, że mogliśmy tak żyć
Aktualizacja: 2025-08-22T15:31:31+02:00
15:11
Piszą, że dostałeś pieniądze i to niemałe. Rzeczywistość jest brutalna
Aktualizacja: 2025-08-22T15:11:16+02:00
13:43
Orlen odkrył ropę na Morzu Północnym. Pobił nowy rekord
Aktualizacja: 2025-08-22T13:43:58+02:00
13:41
Pokazali, co potrafi Samsung, jakiego jeszcze nie było. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-22T13:41:28+02:00
13:17
Idealne WiFi w ogrodzie zrobisz w 10 minut. Wystarczy jeden kabel
Aktualizacja: 2025-08-22T13:17:06+02:00
13:02
DPD wprowadza nową opłatę. Lepiej oddaj paczkę na czas
Aktualizacja: 2025-08-22T13:02:06+02:00
12:41
Jest nowy Xiaomi Redmi Note 15. Niesamowite, jak ewoluowała ta seria
Aktualizacja: 2025-08-22T12:41:27+02:00
12:26
Tani światłowód z krótką umową. Operator ma nową promocję
Aktualizacja: 2025-08-22T12:26:05+02:00
11:53
Gwiazdor metalu rozwalił drona publiczności. Podczas koncertu
Aktualizacja: 2025-08-22T11:53:07+02:00
11:22
Na polskim lotnisku rozstawią namiot. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-08-22T11:22:03+02:00
10:05
Zrobił przycisk atomowy na wypadek zwolnienia z pracy. I odpalił go
Aktualizacja: 2025-08-22T10:05:34+02:00
9:15
Kładziesz owoc pod skaner i wiesz, czy jest dobry. Urządzenia robią furorę
Aktualizacja: 2025-08-22T09:15:59+02:00
8:55
Z Instagrama do Spotify w jeden klik. Tak teraz będziesz odkrywać nowe kawałki
Aktualizacja: 2025-08-22T08:55:38+02:00
8:23
Google mówi, ile prądu i wody zużywa twoja rozmowa z botem. Coś tu się nie zgadza
Aktualizacja: 2025-08-22T08:23:54+02:00
7:00
Nowe czipy będą ratować życie. Nawet bez telefonu i zasięgu sieci
Aktualizacja: 2025-08-22T07:00:00+02:00
6:34
Czarna dziura śledziła dwie inne. Astronomowie są w szoku
Aktualizacja: 2025-08-22T06:34:00+02:00
6:23
Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC
Aktualizacja: 2025-08-22T06:23:00+02:00
6:12
Reaktor wielkości lodówki. Tak wygląda przyszłość energetyki
Aktualizacja: 2025-08-22T06:12:00+02:00
6:01
Uczeń znalazł w Wiśle czaszkę. Należy do giganta sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-22T06:01:00+02:00
21:08
Polska otwiera centrum kontroli misji orbitalnych. To nasz przełom
Aktualizacja: 2025-08-21T21:08:31+02:00
20:22
Konsola Steam złapana w sieci. Zbyt mocna, by działała mobilnie
Aktualizacja: 2025-08-21T20:22:31+02:00
19:21
Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa
Aktualizacja: 2025-08-21T19:21:04+02:00
18:58
Vivo uderza w Apple Vision Pro. Widziałem gogle tańsze o połowę
Aktualizacja: 2025-08-21T18:58:05+02:00
18:45
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej
Aktualizacja: 2025-08-21T18:45:43+02:00
17:55
Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek
Aktualizacja: 2025-08-21T17:55:40+02:00
17:22
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio
Aktualizacja: 2025-08-21T17:22:28+02:00
16:58
Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy
Aktualizacja: 2025-08-21T16:58:35+02:00
16:12
Apple planuje mocną nowość w zegarkach. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-08-21T16:12:03+02:00
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA