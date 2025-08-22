Zniknął powód, aby płacić za YouTube Premium. Świetną funkcję dostaniesz za darmo

Ładowanie...

YouTube Premium poza możliwością pozbycia się reklam gwarantuje dostęp do kilku innych przydatnych funkcji. Jedną z nich jest możliwość pobierania dowolnych filmów, muzyki i podcastów oraz odtwarzania ich w trybie offline, gdy nie mamy dostępu do internetu. Teraz już nie będzie trzeba mieć Premium, aby korzystać z tego rozwiązania.

REKLAMA

YouTube ulepszył funkcje dla darmowych użytkowników. Mogą pobierać filmy i odtwarzać je online

Jeden z użytkowników serwisu Reddit zauważył, że użytkownicy YouTube’a nieposiadający abonamentu otrzymują dostęp do nowej funkcji, która dotychczas była zarezerwowana dla użytkowników Premium: pobierania filmów. Opcja pojawia się obecnie u nielicznych korzsytających - co potwierdza m.in. serwis Android Police, ale u siebie na swoim drugim koncie YouTube jeszcze nie widzę takiej możliwości.

Rozwiązanie działa na bardzo podobnej zasadzie jak funkcja dostępna dla posiadaczy pakietu Premium. Wystarczy kliknąć przycisk pobierania tuż pod filmem, aby wyświetlić menu dostępnych opcji jakości pobierania. Tak jak jednak powinniśmy się spodziewać, funkcja dla korzystających z YouTube’a za darmo ma ograniczenia względem płacących.

fot. Dude_Who_Does_Things fot. Dude_Who_Does_Things

Największą różnicą będzie jakość pobranego filmu. Posiadacze YouTube Premium mogą wybierać pobieranie w najwyższych rozdzielczościach takich jak 1080p oraz 720p, natomiast dla darmowych przygotowano dwie opcje: 360p oraz 144p. Oznacza to, że jakość pobranych filmów do odtwarzania będzie znacznie gorsza - rozdzielczość 360p (640 x 360) zawiera cztery razy mniej pikseli niż 720p, które i tak dzisiaj nie należy do najlepszych rozdzielczości.

Pamiętajmy, że w większości smartfonów znajdziemy wyświetlacze FullHD+ (coraz rzadziej HD+, które trafiają tylko do bardzo tanich urządzeń), na których można zauważyć różnice między 360p a wyższymi opcjami. Poza tym użytkownicy darmowego planu muszą liczyć się z ograniczoną liczbą pobrań filmów do odtwarzania w trybie offline.

Ale to nie wszystko - funkcja pobierania dla wersji darmowej nie wspiera wszystkich typów plików. Nie ma możliwości odtwarzania muzyki (z teledyskami oraz bez) w trybie offline. To akurat zrozumiałe, ponieważ udostępnienie takiego rozwiązania sprawiłoby, że użytkownicy nie musieliby korzystać z usługi YouTube Music w wersji Premium.

Darmowa wersja usługi pobierania filmów ma zatem kilka ograniczeń, ale są one zrozumiałe. YouTube i tak wykonał ogromny ukłon w stronę użytkowników, którzy nie opłacają abonamentu Premium, udostępniając im jedną z przydatniejszych funkcji, które są dostępne w abonamencie. Takie dodatki są dostępne dla posiadaczy zwykłej wersji YouTube Premium, ale nie skorzystają z nich użytkownicy nowego planu Premium Lite.

Aby uzyskać lepszą wersję narzędzia pobierania filmów oraz możliwość zrezygnowania z reklam na platformie wciąż najlepszą metodą będzie opłacanie subskrypcji Premium.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Amanda Alamsyah / Shutterstock.com



REKLAMA

Albert Żurek 22.08.2025 15:56

Ładowanie...