/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Na polskim lotnisku rozstawią namiot. Spodoba ci się

Lotnisko w Modlinie przygotowuje się na większą liczbę pasażerów, więc musi urosnąć. Oznaczać to będzie małe kompromisy, ale i nowe wygody.

Adam Bednarek
modlin
REKLAMA

Do Modlina wróci WizzAir, nowe połączenia uruchomi Ryanair. Irlandczycy zobowiązali się do ponad 3-krotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego – z 1,5 mln pasażerów rocznie do ponad 5 mln pasażerów do 2030 r.

Lotnisko musi być gotowe na przyjęcie większej liczby pasażerów.

REKLAMA

W uniknięciu tłoku pomoże terminal… namiotowy. Prace ruszą niebawem

– Do końca marca po prawej stronie terminala stanie tymczasowy terminal membranowy z 4 dodatkowymi gate’ami. Znajdą się w nim też toalety i część komercyjna. Sam proces instalacji takiego terminala nie powinien potrwać dłużej niż miesiąc. Potem trzeba go jeszcze wyposażyć w niezbędne instalacje. Wkrótce ruszy procedura przetargowa w tej sprawie – zapowiada w rozmowie z Fly4free.pl Jacek Kowalski, prezes lotniska Warszawa-Modlin.

Powierzchnia ma zająć 1,5-2 tys. mkw. Według planów tymczasowy terminal działać będzie do końca lata 2028.

Na lotnisku zwiększona zostanie liczba stanowisk kontroli bezpieczeństwa – z 5 do 7. Rozbudowa wymagać będzie kompromisów, więc trzeba będzie usunąć toalety. Jak informuje fly4free.pl, kabiny zostaną przeniesione "pomiędzy odloty i przyloty, do kontenera na zewnątrz terminala".

Dużą nowością będą stanowiska do samodzielnego nadawania bagażu. Najpierw skorzystają z nich podróżujący Ryanairem. Staną jeszcze w tym roku, co daje szansę, że zmniejszą się kolejki do odprawy.

Samoobsługowe stoiska pozwalające samemu nadać bagaż znaleźć można też na lotnisku w Krakowie. Również na lotnisku Chopina "pasażerowie wybranych przewoźników mają możliwość skorzystania z kiosków do samodzielnej odprawy biletowo-bagażowej".

Rozbudowa lotniska w Modlinie to część umowy z Ryanairem. Port zobowiązał się do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów, aby zapewnić co najmniej 4 nowe stanowiska odprawy pasażerów (dając łącznie 8) i 4 nowe stanowiska postojowe (zwiększając ich liczbę do 12) do września 2027 r.

- W ciągu najbliższych 3 lat, dzięki ścisłej współpracy Ryanair i lotniska, Warszawa-Modlin znów będzie najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Polsce, sprzyjając rozwojowi turystyki i generując nowe miejsca pracy w województwie mazowieckim - zapowiadał prezes Grupy Ryanair, Michael O’Leary.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Marcin Rogozinski / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
22.08.2025 11:22
Tagi: Lotniska
Najnowsze
10:05
Zrobił przycisk atomowy na wypadek zwolnienia z pracy. I odpalił go
Aktualizacja: 2025-08-22T10:05:34+02:00
9:15
Kładziesz owoc pod skaner i wiesz, czy jest dobry. Urządzenia robią furorę
Aktualizacja: 2025-08-22T09:15:59+02:00
8:55
Z Instagrama do Spotify w jeden klik. Tak teraz będziesz odkrywać nowe kawałki
Aktualizacja: 2025-08-22T08:55:38+02:00
8:23
Google mówi, ile prądu i wody zużywa twoja rozmowa z botem. Coś tu się nie zgadza
Aktualizacja: 2025-08-22T08:23:54+02:00
7:00
Nowe czipy będą ratować życie. Nawet bez telefonu i zasięgu sieci
Aktualizacja: 2025-08-22T07:00:00+02:00
6:34
Czarna dziura śledziła dwie inne. Astronomowie są w szoku
Aktualizacja: 2025-08-22T06:34:00+02:00
6:23
Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC
Aktualizacja: 2025-08-22T06:23:00+02:00
6:12
Reaktor wielkości lodówki. Tak wygląda przyszłość energetyki
Aktualizacja: 2025-08-22T06:12:00+02:00
6:01
Uczeń znalazł w Wiśle czaszkę. Należy do giganta sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-22T06:01:00+02:00
21:08
Polska otwiera centrum kontroli misji orbitalnych. To nasz przełom
Aktualizacja: 2025-08-21T21:08:31+02:00
20:22
Konsola Steam złapana w sieci. Zbyt mocna, by działała mobilnie
Aktualizacja: 2025-08-21T20:22:31+02:00
19:21
Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa
Aktualizacja: 2025-08-21T19:21:04+02:00
18:58
Vivo uderza w Apple Vision Pro. Widziałem gogle tańsze o połowę
Aktualizacja: 2025-08-21T18:58:05+02:00
18:45
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej
Aktualizacja: 2025-08-21T18:45:43+02:00
17:55
Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek
Aktualizacja: 2025-08-21T17:55:40+02:00
17:22
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio
Aktualizacja: 2025-08-21T17:22:28+02:00
16:58
Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy
Aktualizacja: 2025-08-21T16:58:35+02:00
16:12
Apple planuje mocną nowość w zegarkach. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-08-21T16:12:03+02:00
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
9:17
Samoloty przestaną latać, bo przeszkadzały. Uziemił je hałas
Aktualizacja: 2025-08-21T09:17:11+02:00
8:39
Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał
Aktualizacja: 2025-08-21T08:39:20+02:00
8:00
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też
Aktualizacja: 2025-08-21T08:00:08+02:00
7:12
Leciałem Ryanairem i ostrzegam. Obsługa wpadła w szał mierzenia bagażu
Aktualizacja: 2025-08-21T07:12:43+02:00
7:00
Samsung ulepszy Galaxy S25 Ultra. Potrzebna będzie tylko aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-21T07:00:00+02:00
6:13
Polska rakieta poleci w kosmos. Wiemy, co zabierze ze sobą Perun
Aktualizacja: 2025-08-21T06:13:00+02:00
6:09
Na kółkach przenieśli kościół, bo miejscowość się zapada. Ale szalona akcja
Aktualizacja: 2025-08-21T06:09:00+02:00
6:06
Odkryli nowy księżyc Urana. Ale maluszek
Aktualizacja: 2025-08-21T06:06:00+02:00
6:00
Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe
Aktualizacja: 2025-08-21T06:00:00+02:00
21:00
Duma: hitem Gamescom jest polskie Valor Mortis o horrorze w armii Napoleona
Aktualizacja: 2025-08-20T21:00:04+02:00
20:20
Wszedłem do studia CANAL+ Sport. 5 rzeczy, które mnie zszokowały
Aktualizacja: 2025-08-20T20:20:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA