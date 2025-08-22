Na polskim lotnisku rozstawią namiot. Spodoba ci się

Ładowanie...

Do Modlina wróci WizzAir, nowe połączenia uruchomi Ryanair. Irlandczycy zobowiązali się do ponad 3-krotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego – z 1,5 mln pasażerów rocznie do ponad 5 mln pasażerów do 2030 r.

Lotnisko musi być gotowe na przyjęcie większej liczby pasażerów.

W uniknięciu tłoku pomoże terminal… namiotowy. Prace ruszą niebawem

– Do końca marca po prawej stronie terminala stanie tymczasowy terminal membranowy z 4 dodatkowymi gate’ami. Znajdą się w nim też toalety i część komercyjna. Sam proces instalacji takiego terminala nie powinien potrwać dłużej niż miesiąc. Potem trzeba go jeszcze wyposażyć w niezbędne instalacje. Wkrótce ruszy procedura przetargowa w tej sprawie – zapowiada w rozmowie z Fly4free.pl Jacek Kowalski, prezes lotniska Warszawa-Modlin.

Powierzchnia ma zająć 1,5-2 tys. mkw. Według planów tymczasowy terminal działać będzie do końca lata 2028.

Na lotnisku zwiększona zostanie liczba stanowisk kontroli bezpieczeństwa – z 5 do 7. Rozbudowa wymagać będzie kompromisów, więc trzeba będzie usunąć toalety. Jak informuje fly4free.pl, kabiny zostaną przeniesione "pomiędzy odloty i przyloty, do kontenera na zewnątrz terminala".

Dużą nowością będą stanowiska do samodzielnego nadawania bagażu. Najpierw skorzystają z nich podróżujący Ryanairem. Staną jeszcze w tym roku, co daje szansę, że zmniejszą się kolejki do odprawy.

Samoobsługowe stoiska pozwalające samemu nadać bagaż znaleźć można też na lotnisku w Krakowie. Również na lotnisku Chopina "pasażerowie wybranych przewoźników mają możliwość skorzystania z kiosków do samodzielnej odprawy biletowo-bagażowej".

Rozbudowa lotniska w Modlinie to część umowy z Ryanairem. Port zobowiązał się do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów, aby zapewnić co najmniej 4 nowe stanowiska odprawy pasażerów (dając łącznie 8) i 4 nowe stanowiska postojowe (zwiększając ich liczbę do 12) do września 2027 r.

- W ciągu najbliższych 3 lat, dzięki ścisłej współpracy Ryanair i lotniska, Warszawa-Modlin znów będzie najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Polsce, sprzyjając rozwojowi turystyki i generując nowe miejsca pracy w województwie mazowieckim - zapowiadał prezes Grupy Ryanair, Michael O’Leary.

Adam Bednarek 22.08.2025 11:22

