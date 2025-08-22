/
Najnowszy Samsung ma mocnego konkurenta. Wygląda jak puderniczka

Najnowszy smartfon Samsunga właśnie zyskał potężną konkurencję w świecie składanych urządzeń. Czy aby na pewno jest się czego obawiać?

Albert Żurek
Honor Magic V2 Flip
Samsung Galaxy Z Flip 7 to jeden z najlepszych składanych smartfonów w kształcie klapki na rynku. Oprócz Motoroli jest jeszcze jednak jeden producent składaków, który może zagrozić potędze Samsunga: Honor. Nie zrobi to jednak tylko nowym Honorem Magic V5, ale też nowym V2 Flip, który prezentuje się naprawdę nieźle.

Honor Magic V2 Flip. Smartfon w kształcie klapki jak puderniczka

Najnowszy Honor Magic V2 Flip jest bardzo podobny do Samsunga Galaxy Z Flipa 7 pod względem konstrukcji. Co najwyżej charakteryzuje się trochę innym wyglądem ze wzornictwem obejmującym ciekawe wzroki na panelu tylnym (co widzimy np. w fioletowej i perłowej wersji kolorystycznej). Sprzęt pod względem specyfikacji technicznej też wygląda nieźle. Oferuje:

  • procesor Snapdragon 8 Gen 3;
  • 12 lub 16 GB RAM, 256 GB - 1 TB pamięci na dane;
  • aparaty: główny 200 Mpix, f/1.9, 1/1,4”, OIS; ultraszerokokątny 50 Mpix o polu widzenia 120°;
  • ekran główny OLED 6,82 cala, rozdzielczość 2868 x 1232 pikseli, jasność szczytowa 5000 nitów, częstotliwość odświeżania 1-120 Hz;
  • ekran dodatkowy OLED 4,0 cala, rozdzielczość 1200 x 1092 pikseli, częstotliwość odświeżania 1-120 Hz, jasność 3600 nitów;
  • akumulator węglowo-krzemowy 5500 mAh, obsługa ładowania przewodowego 80 W, bezprzewodowego 50 W, bezprzewodowe zwrotne 7,5 W;
  • wodoszczelność IP58 i IP59;
  • łączności WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC.

Specyfikacja techniczna ujawnia, że nie jest to możliwie najlepszy smartfon. Dlaczego? Ze względu na jedną rzecz - zastosowany procesor. Snapdragon 8 Gen 3 nie jest obecnie najpotężniejszym czipem dla smartfonów z Androidem, to konstrukcja z ubiegłego roku. Najwydajniejsze telefony z systemem Google działają na nowszym Snapdragonie 8 Elite.

Czy z perspektywy typowego użytkownika ma to jednak jakiekolwiek znaczenie? Zdecydowanie nie. Już ubiegłoroczny Snapdragon 8 Gen 3 był piekielnie szybkim czipem oferującym świetną wydajność w codziennym użytkowaniu i grach. Dlatego braku Snapdragona 8 Elite nie traktowałbym jako minus, a raczej zaletę. Zastosowanie mniej wydajnego czipa pozwala na zmniejszenie ogólnej ceny smartfona.

Reszta specyfikacji urządzenia jest kapitalna: mamy tu dobry zestaw aparatów z niezłymi matrycami, najlepsze ekrany OLED LTPO o wysokiej jasności, ogromną jak na składane smartfony baterię 5500 mAh i szybkie ładowanie o mocy do 80 W. Honor Magic V2 Flip zapewnia też wysoką odporność na pył oraz pełną wodoszczelność. Jak sprzęt prezentuje się na tle Samsunga Galaxy Z Flip 7? Pod względem mocy obliczeniowej trochę gorzej, ale w innych aspektach podobnie lub trochę lepiej.

Honor z pewnością wygrywa pod kątem zastosowanego akumulatora 5500 mAh i ładowania 80 W. Z Flip 7 został wyposażony w jednostkę 4300 mAh ze wsparciem uzupełniania energii o mocy 25 W przewodowo i 15 W bezprzewodowo. To jednak kwestia zastosowania akumulatora węglowo-krzemowego, który jeszcze nie został wprowadzony do smartfonów Samsunga. Propozycja koreańskiego producenta wspiera jeden z najpotężniejszych systemów sztucznej inteligencji, a ten w Honorze jest mniej zaawansowany. 

Honor Magic V2 Flip obecnie jest dostępny tylko w Chinach i nie wiemy, czy trafi do Polski. Jest taka szansa - składaki Honora są dostępne od wielu lat w naszym kraju.

22.08.2025 17:51
