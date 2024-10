Takie będą najlepsze smartfony w 2025 roku. Szykuj się na dużą dawkę niepotrzebnej mocy

Tak jak co roku, otrzymujemy przede wszystkim dużo niepotrzebnej, nadprogramowej mocy obliczeniowej, z której przeciętny korzystający z Messengera, TikToka i Instagrama oraz bardzo wymagających gier typu Candy Crush Saga i tak nie skorzysta. W testach syntetycznych zobaczycie najlepsze wyniki, ale co z tego, jak w codziennym użytkowaniu taki dwuletni Snapdragon 8 Gen 2 jest w zupełności wystarczający. Gdyby Qualcomm stworzył czip o wydajności tego modelu, który stawia w głównej mierze na energooszczędność, to by było coś.