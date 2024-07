Najlepsze smartfony do 3000 zł. Oto najbardziej opłacalne propozycje

iPhone 14 wciąż zapewnia dobrą wydajność – ma bowiem procesor A15 Bionic, choć wsparty tylko 6 GB RAM, co nie pozwoli obsłużyć Apple Intelligence, jeśli trafi do użytkowników w Europie (do tego trzeba dużo droższego iPhone’a 15 Pro). Pamięci też nie ma za wiele – bo tylko 128 GB, co w porównaniu do Oppo jest śmiesznie małą wartością. Smartfon został wyposażony w zestaw dwóch aparatów: główny 12 Mpix i szeroki 12 Mpix, z przodu też znajduje się 12-megapikselowa jednostka do rozmów i selfie.