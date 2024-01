OnePlus 12 w naszych rękach. Jak wypada nowy smartfon, który nie boi się deszczu?

A co jeszcze zmieniło się w OnePlus 12 względem poprzedników na pierwszy rzut oka? Alert Slider, czyli przełącznik trybu głośności, został przesunięty względem jego lokalizacji w innych telefonach firmy. Teraz znajduje się na górze przy lewej krawędzi. OnePlus wyjaśnia, że zrobił to w odpowiedzi na głosy swojej społeczności i myślę, że była to dobra decyzja - używa się go wygodnie.