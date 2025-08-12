/
Źle wyrzucacie ubrania, więc na ulice wyjechały MPSZOK-i i Gratowozy

Miasta zdały sobie sprawę, że dostarczanie niepotrzebnych ubrań do punktów jest problematyczne, więc skoro ludzie nie przychodzą do PSZOK-ów, to PSZOK-i podjadą do nich. A konkretnie chodzi o MPSZOK-i, które czasem dostają bardziej pieszczotliwe nazwy.

Adam Bednarek
odpady
- Usprawnimy system zbierania odpadów. Zamawiamy trzy nowoczesne kontenery, które będą pełniły funkcję mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów – zapowiedziano w Bydgoszczy. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ma wspierać punkty stacjonarne.

Miasto wyjaśniło, że MPSZOK to kontener przystosowany do selektywnego zbierania jednocześnie kilku wybranych rodzajów odpadów problemowych np. opony, odpady tekstylne, akumulatory. Będzie podzielony na dwie strefy: jedna będzie mieć dwie przegrody, druga zaś będzie posiadała miejsce na pojemniki i dodatkowo będzie wyposażona w niewielką część socjalną.

MPSZOK-i będą kursować według ustalonego harmonogramu, a także przy okazji np. festynów na różne osiedla; dodatkowo przy postoju prowadzone będą działania edukacyjne. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji będą umieszczane głównie na stronach internetowych miasta oraz social mediach.

Na razie ogłoszono przetarg na MPSZOK-i. Jego zwycięzca będzie miał dwa miesiące na realizację i dostarczenie kontenerów.

MPSZOK-i już kursują po Warszawie. Jeszcze lepszą nazwę ma Poznań. W stolicy Wielkopolski na ulice wyjeżdżają Gratowozy. Odbiór odpadów prowadzony przez takie bryki odbywa się średnio raz na kwartał.

Podobne rozwiązanie testowane jest od maja w Bielsku-Białej. Podczas jednej soboty każdy pojazd pojawia się w kilku wcześniej podanych lokalizacjach. Czas zbiórki w jednej lokalizacji to półtorej godziny, po tym czasie zbiórka przenosi się w na kolejne osiedle. Podczas akcji zbierane są wszystkie rodzaje tekstyliów i odzieży. Odpady można oddać luzem lub we własnych workach.

Miasto potwierdziło, że przekazywać można odzież i bieliznę, obuwie, pościel, koce i ręczniki, firany i zasłony, torebki i inne dodatki tekstylne, pluszowe zabawki - w tym te zniszczone i nienadające się do użycia.

- Miejsca zbiórki tekstyliów wytypowane zostały na podstawie dotychczasowych lokalizacji mobilnych zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto we współpracy z radami osiedli oraz spółdzielniami mieszkaniowymi uzupełniono je o nowe punkty. W razie potrzeb lista może zostać zmodyfikowana, tak aby jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać ze zbiórek. W każdym z wytypowanych miejsc zbiórka zostanie przeprowadzona trzy razy w roku – wyjaśniono w Bielsku-Białej.

Mobilne zbiórki niezdatnych do użytku ubrań oraz innych tekstyliów organizowane są również w Gliwicach. Pod koniec lipca wdrożenie podobnego rozwiązania zapowiedziano w Starachowicach.

- Zakupimy również specjalistyczny samochód do prowadzenia mobilnej selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki na odpady. Ten projekt to ogromny krok w stronę bardziej ekologicznej i odpowiedzialnej gospodarki odpadami – podkreślał Marek Materek, prezydent Starachowic.

Adam Bednarek
12.08.2025 16:44
Tagi: Recyklingubrania
