Dla jednych śmieci, dla nas skarby. Czy nasze kolekcje czeka okrutny los?

Powinienem zapytać, dlaczego tak tanio i dlaczego w ogóle sprzedający się go pozbywa, ale to zbyt ryzykowne. Raz, że mógłbym przeczytać na przykład, że mój idol to buc i dlatego autor ogłoszenia nie chce mieć jego płyt na półce, co popsuło by mi humor i być może doprowadziło do niepotrzebnej internetowej kłótni. Dwa, że zmusiłbym go do namysłu i jeszcze z transakcji by się wycofał.