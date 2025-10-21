REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Dane z teleskopu na abonament. Płacisz, masz dostęp

Komercyjny teleskop Mauve ma jedno zadanie: znaleźć spokojne gwiazdy, wokół których mogą istnieć planety zdolne do podtrzymania życia.

Marcin Kusz
Teleskop wielkości walizki pomoże odkryć nowe Ziemie
REKLAMA

Gdy wielkie teleskopy kosmiczne rywalizują o minuty obserwacji, w kosmos rusza nowy gracz – prywatny, niewielki, ale z wielkimi ambicjami. Teleskop Mauve, skonstruowany przez brytyjski startup Blue Skies Space, ma pomóc w poszukiwaniu gwiazd, które mogą dawać schronienie życiu. Zamiast śledzić planety, Mauve przygląda się ich słońcom i próbuje zrozumieć, które z nich nie są zabójcze dla życia.

REKLAMA

Ultrafioletowy tropiciel gwiazd

Jak czytamy na łamach Space.com, Mauve koncentruje się na samych gwiazdach, a konkretnie na ich rozbłyskach ultrafioletowych. Celem misji jest stworzenie katalogu gwiazd, które nie smażą swoich planet zabójczym promieniowaniem. Rozbłyski gwiazd to potężne emisje promieniowania powstające w wyniku aktywności magnetycznej. Nasze Słońce również je produkuje, ale w umiarkowanym tempie. Inne gwiazdy bywają znacznie bardziej wybuchowe. Do tego stopnia, że ich promieniowanie może dosłownie wypalić atmosfery pobliskich planet. Jeśli chcemy znaleźć światy podobne do Ziemi, najpierw musimy zidentyfikować gwiazdy, które dają im szansę przetrwać.

Mauve został skonstruowany w nieco ponad 2 lata przez Blue Skies Space – startup, który wprowadza do astronomii model znany z komercyjnych satelitów Ziemi: tanie, szybkie konstrukcje i dane sprzedawane w abonamencie. Już teraz 19 uniwersytetów z całego świata wykupiło dostęp do pomiarów, które teleskop zacznie przesyłać na Ziemię na początku 2026 r. Zainstalowany w Mauve spektrometr ultrafioletowy będzie rejestrował zmienność setek gwiazd. Obserwacje mają pomóc naukowcom wyłonić te najbardziej spokojne, które warto w przyszłości dokładnie przebadać pod kątem orbitujących wokół nich egzoplanet.

Mniejszy teleskop to większa dostępność

Choć teleskopy pokroju Hubble’a czy Webba dostarczają niezwykle szczegółowych danych, czas obserwacji na nich jest mocno ograniczony i rozdzielany w drodze międzynarodowej rywalizacji naukowców. Blue Skies Space proponuje alternatywę – teleskopy mniejsze, ale dedykowane konkretnym celom, z danymi dostępnymi bez konieczności przechodzenia przez system przyznawania czasu obserwacyjnego. Mauve ma orbitować Ziemię przez co najmniej 3 lata. Jeśli projekt okaże się sukcesem, firma uruchomi jego następcę – Mauve+, z bardziej czułym spektrometrem i z szerszym zakresem obserwacyjnym.

Przeczytaj także:

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: AI / Blue Skies Space

REKLAMA
Marcin Kusz
21.10.2025 06:23
Tagi: naukowcyteleskop kosmicznyŻycie pozaziemskie
Najnowsze
21:49
Nowa Siri ma problem. Boją się o jej przyszłość
Aktualizacja: 2025-10-20T21:49:52+02:00
20:13
Xiaomi tworzy wyjątkowy smartfon. Uderzy basem prosto w twarz
Aktualizacja: 2025-10-20T20:13:41+02:00
19:39
Wywalisz myszkę i założysz pierścień. Tego jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2025-10-20T19:39:58+02:00
19:30
DNA zdradzi twój wiek. Polacy stworzyli przełomowe narzędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T19:30:18+02:00
18:41
Rekordowa promocja na VPN. Tak tanio jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-20T18:41:40+02:00
18:09
Wielka awaria internetu. Tak krucha jest nasza sieć
Aktualizacja: 2025-10-20T18:09:28+02:00
17:49
Nowa broń Rosji. Lata jak rakieta, kosztuje jak bomba
Aktualizacja: 2025-10-20T17:49:36+02:00
16:51
Nowy laser działa w deszczu i we mgle. Wróg go nie wykryje
Aktualizacja: 2025-10-20T16:51:22+02:00
15:43
PKP Intercity kupi używane niemieckie wagony. Oj, będzie ryk
Aktualizacja: 2025-10-20T15:43:37+02:00
15:08
WhatsApp z limitem wiadomości. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-10-20T15:08:54+02:00
13:41
Operator daje sposób na tańsze paliwo. Pokazujemy, co trzeba zrobić
Aktualizacja: 2025-10-20T13:41:22+02:00
12:53
iPhone 17 schodzi jak ciepłe bułeczki. Wystarczyło dać lepszy ekran
Aktualizacja: 2025-10-20T12:53:56+02:00
12:12
Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie
Aktualizacja: 2025-10-20T12:12:18+02:00
11:41
System kaucyjny nie działa. Rząd powiedział, kiedy zacznie
Aktualizacja: 2025-10-20T11:41:03+02:00
10:39
Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da
Aktualizacja: 2025-10-20T10:39:33+02:00
10:32
Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga
Aktualizacja: 2025-10-20T10:32:38+02:00
10:00
Ekran tego laptopa składa się na pół. Bawiłem się MateBookiem Fold Ultimate Design
Aktualizacja: 2025-10-20T10:00:00+02:00
9:40
Ty zadajesz głupie pytania, ktoś inny płaci zdrowiem. Oto mroczna strona chatbotów
Aktualizacja: 2025-10-20T09:40:09+02:00
9:21
Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru
Aktualizacja: 2025-10-20T09:21:19+02:00
8:58
Wystarczyło 5 minut na OLX i dopadli mnie oszuści. Ludzie, jak wy tu żyjecie?
Aktualizacja: 2025-10-20T08:58:08+02:00
8:26
OpenAI ogłosiło przełom w matematyce. Uwierzyli botowi i się skompromitowali
Aktualizacja: 2025-10-20T08:26:21+02:00
6:23
Smartfon przed 13. urodzinami = cyfrowe kalectwo. Polskie państwo patrzy i milczy
Aktualizacja: 2025-10-20T06:23:52+02:00
6:20
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Aktualizacja: 2025-10-20T06:20:00+02:00
6:10
Śnieg, bagno, woda. BvS 10 dowiezie oddział wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:10:00+02:00
6:00
Rosja wyrzuca kamerę z ISS. 82 kg leci na spalenie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:00:00+02:00
19:33
Zagłosuj, by w mieście stanęła publiczna toaleta. Szczytna idea farsą
Aktualizacja: 2025-10-19T19:33:45+02:00
18:48
Nowe senne koszmary. Te związane z botami
Aktualizacja: 2025-10-19T18:48:34+02:00
17:19
Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach
Aktualizacja: 2025-10-19T17:19:46+02:00
16:20
Xbox zepsuł mi konsole
Aktualizacja: 2025-10-19T16:20:00+02:00
16:10
ChatGPT kreuje taktykę wojskową USA. Generał się wygadał
Aktualizacja: 2025-10-19T16:10:00+02:00
16:00
Windows zwariował. Jeśli nie musisz, nie włączaj komputera
Aktualizacja: 2025-10-19T16:00:00+02:00
12:12
Przerażające sceny na targach Wikipedii. Narażał życie by powstrzymać szaleńca
Aktualizacja: 2025-10-19T12:12:03+02:00
7:55
Awionetka z karabinami. Nowy genialny sposób na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-10-19T07:55:00+02:00
7:44
W centrum galaktyki wieje. Tak, że łeb urywa
Aktualizacja: 2025-10-19T07:44:00+02:00
7:33
Robot opłynie wszystkie oceany świata. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-10-19T07:33:00+02:00
7:23
Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. No to patrzcie na to
Aktualizacja: 2025-10-19T07:23:00+02:00
7:12
Unikaj łączności satelitarnej jak ognia. Szokujące badania
Aktualizacja: 2025-10-19T07:12:00+02:00
7:01
iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:50
Robotaksówki do Polski wprowadzą Chiny. Oddajemy wielki rynek jak leszcze
Aktualizacja: 2025-10-18T16:50:00+02:00
16:40
Facebook sam będzie tworzył twoje i moje posty. Po co mam więc tam wchodzić?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:40:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA