Gdy wielkie teleskopy kosmiczne rywalizują o minuty obserwacji, w kosmos rusza nowy gracz – prywatny, niewielki, ale z wielkimi ambicjami. Teleskop Mauve, skonstruowany przez brytyjski startup Blue Skies Space, ma pomóc w poszukiwaniu gwiazd, które mogą dawać schronienie życiu. Zamiast śledzić planety, Mauve przygląda się ich słońcom i próbuje zrozumieć, które z nich nie są zabójcze dla życia.

Ultrafioletowy tropiciel gwiazd

Jak czytamy na łamach Space.com, Mauve koncentruje się na samych gwiazdach, a konkretnie na ich rozbłyskach ultrafioletowych. Celem misji jest stworzenie katalogu gwiazd, które nie smażą swoich planet zabójczym promieniowaniem. Rozbłyski gwiazd to potężne emisje promieniowania powstające w wyniku aktywności magnetycznej. Nasze Słońce również je produkuje, ale w umiarkowanym tempie. Inne gwiazdy bywają znacznie bardziej wybuchowe. Do tego stopnia, że ich promieniowanie może dosłownie wypalić atmosfery pobliskich planet. Jeśli chcemy znaleźć światy podobne do Ziemi, najpierw musimy zidentyfikować gwiazdy, które dają im szansę przetrwać.

Mauve został skonstruowany w nieco ponad 2 lata przez Blue Skies Space – startup, który wprowadza do astronomii model znany z komercyjnych satelitów Ziemi: tanie, szybkie konstrukcje i dane sprzedawane w abonamencie. Już teraz 19 uniwersytetów z całego świata wykupiło dostęp do pomiarów, które teleskop zacznie przesyłać na Ziemię na początku 2026 r. Zainstalowany w Mauve spektrometr ultrafioletowy będzie rejestrował zmienność setek gwiazd. Obserwacje mają pomóc naukowcom wyłonić te najbardziej spokojne, które warto w przyszłości dokładnie przebadać pod kątem orbitujących wokół nich egzoplanet.

Mniejszy teleskop to większa dostępność

Choć teleskopy pokroju Hubble’a czy Webba dostarczają niezwykle szczegółowych danych, czas obserwacji na nich jest mocno ograniczony i rozdzielany w drodze międzynarodowej rywalizacji naukowców. Blue Skies Space proponuje alternatywę – teleskopy mniejsze, ale dedykowane konkretnym celom, z danymi dostępnymi bez konieczności przechodzenia przez system przyznawania czasu obserwacyjnego. Mauve ma orbitować Ziemię przez co najmniej 3 lata. Jeśli projekt okaże się sukcesem, firma uruchomi jego następcę – Mauve+, z bardziej czułym spektrometrem i z szerszym zakresem obserwacyjnym.

*Źródło grafiki wprowadzającej: AI / Blue Skies Space

Marcin Kusz 21.10.2025 06:23

