Muzyków będą oceniać boty. Polacy mówią, że ludzie są stronniczy

"Juror AI" z Opola ma śledzić każdy ruch skrzypków, a potem wystawić ocenę bez taryfy ulgowej. Naukowcy z Politechniki Opolskiej są przekonani, że algorytm będzie bardziej sprawiedliwy niż człowiek.

Malwina Kuśmierek
Politechnika Opolska pracuje nad jurorem AI
Politechnika Opolska pracuje nad botem, który ma zasiąść w jury konkursów muzycznych i oceniać młodych wykonawców na podstawie analizy danych z ich występów. Jeśli projekt się uda, będzie to jedno z pierwszych zastosowań sztucznej inteligencji w tej roli w Polsce.

Filharmonia wpuszcza algorytm do jury. Argument: człowiek jest stronniczy

Juror AI zostanie wykorzystany podczas I Konkursu Muzyki Polskiej im. Józefa Elsnera organizowanego przez Filharmonię Opolską. To nowa inicjatywa przeznaczona dla młodych skrzypków - uczniów szkół muzycznych i studentów uczelni artystycznych do 32. roku życia. Algorytm ma analizować nagrania pod kątem artykulacji, intonacji, dynamiki i jakości dźwięku, a więc parametrów uchodzących za najbardziej obiektywnie mierzalne w świecie wykonawstwa klasycznego.

- Można pół żartem, pół serio powiedzieć, że sztuczna inteligencja będzie bezwzględna w ocenie, ponieważ bazuje na danych, a nie na sympatii - mówi dr inż. Mirosław Lasar z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Opolskiej, kierujący pracami nad algorytmem. Naukowcy deklarują, że chcą sprawdzić, czy system będzie w stanie oceniać wykonania w sposób powtarzalny i równy dla wszystkich, bez efektu nazwisk, prestiżu szkoły czy zewnętrznych nacisków.

Rozwiązanie ma zostać przetestowane również w konkursie "Złota trąbka", współorganizowanym przez Filharmonię Opolską i gminę Gogolin. Tam AI ma oceniać jedno zadanie - najgłośniejsze i najlepsze wykonanie popularnej "Karolinki". W tym przypadku AI będzie oceniać tylko jeden utwór, dzięki czemu zadanie będzie łatwiejsze do wykonania dla sztucznej inteligencji.

To nie koniec współpracy filharmonii z informatykami. Zespół Politechniki Opolskiej ma wziąć udział również w interdyscyplinarnym projekcie łączącym koncert symfoniczny z edukacją ekologiczną i technologiami AI. Badacze w ramach projektu przeprowadzą analizę dźwięków natury, danych hydrologicznych i reakcji emocjonalnych uczestników, które następnie zostaną wykorzystane w warstwie muzycznej wydarzenia.

Jeżeli algorytm sprawdzi się w praktyce, może otworzyć drogę do szerszego wykorzystania AI jako współjurora w konkursach artystycznych w Polsce. Zastrzeżenia, które pojawiają się już dziś - pytania o granice obiektywizacji sztuki, o to, co system "premiuje", a czego nie rozpoznaje - naukowcy chcą skonfrontować dopiero po pierwszych testach w filharmonii.

Malwina Kuśmierek
21.10.2025 10:53
