Nowa Siri ma problem. Boją się o jej przyszłość

Gigant technologiczny z Cupertino przespał małą rewolucję związaną ze sztuczną inteligencją. Gdy wszystkie inne firmy: Google, Microsoft czy Samsung wprowadzały usługi AI, Apple dopiero zaczął nad nimi pracować. Efektem czego było opóźnione wprowadzenie wielu funkcji pokazanych na WWDC 2024 - pierwsze opcje Apple Inteligence wdrożono w iOS 18.1, a pozostałe z późniejszymi wersjami. Wciąż pozostaje jeden wielki nieobecny.

Siri ze sztuczną inteligencją będzie porażką. Mocno opóźnioną porażką

Siri z funkcjami AI i integracją ChataGPT miała zostać wdrożona z iOS 18.1. Tak się jednak nie stało, ponieważ następnie premierę opóźniono do maja 2025 r. Mamy październik i wciąż nie dostaliśmy ulepszenia - według wcześniejszych doniesień Siri z AI zostanie wprowadzona dopiero na wiosnę 2026 r.

Dwa przesunięcia premiery powinny sprawić, że Apple dowiezie gotowy i działający produkt, prawda? Nic bardziej mylnego. Sprawdzony informator Mark Gurman z Bloomberga uważa, że wielu pracowników Apple’a ma zastrzeżenia co do funkcjonowania nadchodzącej wersji asystentki głosowej. Jego źródła sugerują, że oprogramowanie może być porażką.

Do premiery pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale niektórzy testujący iOS 26.4 — wersję systemu operacyjnego, która ma zawierać nową Siri — wyrażają obawy co do wydajności asystenta głosowego.

Ulepszona Siri pojawi się w ciągu kilku następnych aktualizacji wersji iOS 26 - obecnie mamy iOS 26.0.1. W raportach wskazuje się na wydanie 26.4 - dodam, że iOS 18.4 został wydany pod koniec marca 2025 r. W teorii mamy zatem jeszcze kilka miesięcy do premiery, ale już teraz pracownicy mają obawy co do wydajności. Doniesienia pozostają jednak bez większych szczegółów. Jeśli jednak takie informacje do nas trafiają, oznacza, że coś poważnego faktycznie jest na rzeczy.

Istnieje ogromna szansa, że na premierę ulepszona Siri wyposażona w funkcje sztucznej inteligencji nie będzie na tyle zadowalająca i przydatna, na ile mówił o tym Apple niemal 1,5 roku temu podczas prezentacji na WWDC 2024. Warto zaznaczyć, że producentowi iPhone’ów wprowadzenie zmiany w komendzie wywołania Siri z "Hej Siri" na zwykłe "Siri" zajęło ponad 2 lata. Ostatnio dowiedzieliśmy się też, że szef projektu wyszukiwania AI w Apple ostatnio przeszedł do Mety.

Już wcześniej dawni inżynierowie Apple’a wyrażali obiekcje dotyczące tempa pracy nad rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Trudno stwierdzić, czy to się zmieniło i Apple zdecydował się poważnie podejść do nowości AI tak jak konkurencja. Samsung od niemal dwóch lat oferuje pakiet Galaxy AI, który przewyższa możliwościami obecne Apple Intelligence. Asystent sztucznej inteligencji Gemini jest na tyle zaawansowany, że nowa wersja Siri będzie miała potężnego konkurenta.

Siri w nowej wersji najprawdopodobniej nie dla Polaka. Można się rozejść

Z drugiej strony Apple Intelligence nie działa w języku polskim, podobnie jak obecna wersja Siri. Jest ogromna szansa, że ulepszone wydanie asystentki również zostanie pozbawione możliwości komunikowania się w języku polskim i wielu innych językach wykorzystywanych w krajach, gdzie udział iPhone’a nie jest tak znaczący. Czekamy na rewolucję, ale jej nie dostaniemy.

Obecnie jedynym sensownym sposobem na AI w smartfonie są zewnętrzne usługi takie jak ChatGPT lub Perplexity. Albo urządzenia z Androidem, które domyślnie wspierają AI.

Albert Żurek 20.10.2025 21:49

