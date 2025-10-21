Advertisement
Biedronka wyprzedaje elektronikę. Dziękuję i biorę dwa

Biedronka postanowiła opróżnić magazyny z elektroniki i ruszyła z promocją. Zasady są banalnie proste - drugi produkt otrzymasz za symboliczną złotówkę.

Albert Żurek
Promocja trwa tylko do 31 października, więc lepiej się pospieszyć. W ofercie znajdziesz m.in.: powerbanki, projektory, smartwatche, smartfony czy słuchawki. Sprawdźmy, co warto wybrać

Biedronka wyprzedaje elektronikę - drugi produkt za 1 zł 

Wyprzedaż prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Biedronka Home. Zasady wyprzedaży są proste: drugi tańszy produkt kupisz za 1 zł. Dodając do koszyka dwa takie same sprzęty, jeden z nich zostanie przeceniony do złotówki.

Promocyjne produkty są wyraźnie oznaczone plakietką "Elektronika - drugi za 1 zł". W sumie jest ich 24, wszystkie znajdziesz na dedykowanej stronie promocji.

Czym warto się zainteresować? Moim zdaniem powerbankami. W promocji dostępny jest na przykład zaawansowany model Patona Premium Stark 5 z baterią o pojemności 30 000 mAh obsługujący moc ładowania do 22,5 W, który kosztuje 249 zł. Poza promocją raczej bym go nie kupił, ale dwa w koszyku to 125 zł za sztukę. Markowe powerbanki o tej pojemności kosztują ok. 160 zł, więc jeśli potrzebujecie akurat dwóch - warto rozważyć.

Jeszcze lepiej wypada Powerbank Tracer EnerGo 10 000 mAh za 69,90 zł - w promocji dwa kosztują 71,90 zł, czyli 36 zł za sztukę. Trudno o powerbank w takiej cenie.

Jeśli szukasz zegarków, możesz zgarnąć dwa za 300 zł - np. damski Tracer SMK12 i męski SM7 Astral Starlight z ekranem AMOLED. Oba kosztują 299 zł, a więc w promocji wychodzi 150 zł za sztukę.

Dla tych, którzy chcą najtańsze słuchawki, Havit oferuje modele za 119 zł - finalnie jedna sztuka wyjdzie 60 zł.  Jasne - nie są to najbardziej zaawansowane sprzęty, ale nie każdy potrzbuje AirPodsów za ponad 1000 zł. 

Warto też pamiętać, że nie trzeba brać dwóch identycznych produktów albo sprzętów z tej samej kategorii. Najlepiej połączyć urządzenia z podobnych półek cenowych. Promocja nie będzie się opłacać, jeśli jeden sprzęt będzie kosztować 500 zł, a drugi 70 zł - oszczędzimy tylko 69 zł. Dodawaj produkty do koszyka i sprawdzaj, na czym najbardziej zaoszczędzisz.

