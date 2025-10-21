REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Orange kusi ofertą na kartę. 1 TB internetu za darmo

Orange uruchomił nową promocję. Zasada jest prosta - można zdobyć nawet 1000 GB dodatkowego internetu do wykorzystania w kraju. Co trzeba zrobić?

Albert Żurek
1 TB Orange
REKLAMA

Nie jest to jednak akcja wycelowana w stronę obecnych klientów Orange, ale tych, którzy dopiero przeniosą numer do tańszej oferty pomarańczowego operatora - nju mobile. To tanie rozwiązanie, ponieważ najbardziej podstawowy pakiet kosztuje zaledwie 19 zł/mies. Szczególnie w nim dodatkowe dane mogą się przydać.

REKLAMA

Orange rozdaje darmowe gigabajty w ofercie nju na kartę

Promocja zakłada przeniesienie numeru do nju mobile. Nieważne, czy wcześniej korzystaliśmy z abonamentu, subskrypcji czy karty. Nie ma również znaczenia, w jakiej sieci byliśmy (oprócz Orange - to przecież ten sam operator). Po prostu trzeba przenieść numer do nju mobile.

Po przeniesieniu numeru możemy odebrać nawet 1000 GB danych do wykorzystania w kraju. Część z tego - 401 GB jest dedykowane dla przenoszących numer, a pozostałe 599 GB można odebrać za wyrażenie zgód marketingowych. Co trzeba zrobić, aby je odebrać? 

  1. Wejść na stronę nju mobile i zakładkę oferty na kartę;
  2. wybrać interesujący nas plan (za 19 lub 29 zł/mies.) i kliknąć kup starter;
  3. wybrać chcę przenieść numer do nj, wpisać swój dotychczasowy i potwierdzić;
  4. przejść przez proces konfiguracji - potwierdzenia tożsamości i sfinalizować zamówienie.

Orange informuje, że po przeniesieniu numeru bonusowa paczka 401 GB zostanie aktywowana automatycznie, w ciągu maksymalnie 48 godz. od momentu aktywacji numeru. Mam jednak złą wiadomość - paczka nie będzie dostępna wiecznie, a tylko przez miesiąc. 400 GB do wykorzystania w ciągu 30 dni to całkiem sporo - szkoda, że niewykorzystane dane nie przechodzą na następne miesiące (tak jak jest to np. w Orange Flex).

Screenshot

Co zrobić, aby odebrać pozostałe 599 GB za zgody marketingowe? To proste - będzie trzeba wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści ZGODA na numer 80990. To również aktywuje dodatkowe dane do wykorzystania ciągu jednego miesiąca. Oczywiście nie każdy może chcieć wysyłać zgód marketingowych - wiąże się to z tym, że klient będzie otrzymywał wiadomości dot. ofert i promocji poprzez różne kanały komunikacji. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
nju mobile
nju na kartę
nju mobile

Na szczęście jest możliwość wyłączenia otrzymywania zgód. Mimo wszystko 1000 GB jest warte świeczki - szczególnie jeśli macie dość płacenia wysokich rachunków za abonament lub ofertę na kartę u innego operatora komórkowego. W nju mobile ceny są niskie za oba pakiety, które gwarantują:

  • 19 zł/mies. - 20 GB internetu w kraju, 5,53 GB roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i za granicą oraz dodatkowe 200 GB co miesiąc przez rok;
  • 29 zł/mies.  - 40 GB internetu w kraju, 8,44 GB roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i za granicą oraz dodatkowe 200 GB co miesiąc przez rok.

Osobiście jednak nie przenosiłbym numeru ze względu na bonusowe 1000 GB przez miesiąc, a stosunkowo tanie 200 GB każdego miesiąca przez rok. 

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
21.10.2025 12:48
Tagi: na kartęnju mobileOrangepromocje
Najnowsze
12:18
Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026. TOP 15
Aktualizacja: 2025-10-21T12:18:28+02:00
12:14
Założyli fotowoltaikę i ją podpalili. Tak miało być
Aktualizacja: 2025-10-21T12:14:44+02:00
11:39
Głupi błąd wysadził pół internetu. Oto co się stało w serwerowni Amazonu
Aktualizacja: 2025-10-21T11:39:32+02:00
10:53
Muzyków będą oceniać boty. Polacy mówią, że ludzie są stronniczy
Aktualizacja: 2025-10-21T10:53:02+02:00
10:49
Nad polskimi miastami powstaną specjalne strefy. Chodzi o latanie
Aktualizacja: 2025-10-21T10:49:13+02:00
9:38
Słuchawki nauszne kontra douszne. Które są lepsze?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:38:31+02:00
8:59
Google ma problem z pluskwami. Pracownicy debugują... kanapy
Aktualizacja: 2025-10-21T08:59:54+02:00
8:50
Pociągi ominą najważniejszy polski dworzec. Będzie piekło
Aktualizacja: 2025-10-21T08:50:46+02:00
8:07
Google da fanom prototyp swojego telefonu. Dostana Pixela wcześniej
Aktualizacja: 2025-10-21T08:07:19+02:00
6:23
Dane z teleskopu na abonament. Płacisz, masz dostęp
Aktualizacja: 2025-10-21T06:23:52+02:00
6:23
Wielka zmiana w telewizorach. Teraz sobie pogadasz
Aktualizacja: 2025-10-21T06:23:00+02:00
6:21
Najmniejszy silnik świata. Osiąga większą temperaturę niż korona Słońca
Aktualizacja: 2025-10-21T06:21:53+02:00
21:49
Nowa Siri ma problem. Boją się o jej przyszłość
Aktualizacja: 2025-10-20T21:49:52+02:00
20:13
Xiaomi tworzy wyjątkowy smartfon. Uderzy basem prosto w twarz
Aktualizacja: 2025-10-20T20:13:41+02:00
19:39
Wywalisz myszkę i założysz pierścień. Tego jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2025-10-20T19:39:58+02:00
19:30
DNA zdradzi twój wiek. Polacy stworzyli przełomowe narzędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T19:30:18+02:00
18:41
Rekordowa promocja na VPN. Tak tanio jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-20T18:41:40+02:00
18:09
Wielka awaria internetu. Tak krucha jest nasza sieć
Aktualizacja: 2025-10-20T18:09:28+02:00
17:49
Nowa broń Rosji. Lata jak rakieta, kosztuje jak bomba
Aktualizacja: 2025-10-20T17:49:36+02:00
16:51
Nowy laser działa w deszczu i we mgle. Wróg go nie wykryje
Aktualizacja: 2025-10-20T16:51:22+02:00
15:43
PKP Intercity kupi używane niemieckie wagony. Oj, będzie ryk
Aktualizacja: 2025-10-20T15:43:37+02:00
15:08
WhatsApp z limitem wiadomości. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-10-20T15:08:54+02:00
13:41
Operator daje sposób na tańsze paliwo. Pokazujemy, co trzeba zrobić
Aktualizacja: 2025-10-20T13:41:22+02:00
12:53
iPhone 17 schodzi jak ciepłe bułeczki. Wystarczyło dać lepszy ekran
Aktualizacja: 2025-10-20T12:53:56+02:00
12:12
Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie
Aktualizacja: 2025-10-20T12:12:18+02:00
11:41
System kaucyjny nie działa. Rząd powiedział, kiedy zacznie
Aktualizacja: 2025-10-20T11:41:03+02:00
10:39
Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da
Aktualizacja: 2025-10-20T10:39:33+02:00
10:32
Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga
Aktualizacja: 2025-10-20T10:32:38+02:00
10:00
Ekran tego laptopa składa się na pół. Bawiłem się MateBookiem Fold Ultimate Design
Aktualizacja: 2025-10-20T10:00:00+02:00
9:40
Ty zadajesz głupie pytania, ktoś inny płaci zdrowiem. Oto mroczna strona chatbotów
Aktualizacja: 2025-10-20T09:40:09+02:00
9:21
Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru
Aktualizacja: 2025-10-20T09:21:19+02:00
8:58
Wystarczyło 5 minut na OLX i dopadli mnie oszuści. Ludzie, jak wy tu żyjecie?
Aktualizacja: 2025-10-20T08:58:08+02:00
8:26
OpenAI ogłosiło przełom w matematyce. Uwierzyli botowi i się skompromitowali
Aktualizacja: 2025-10-20T08:26:21+02:00
6:23
Smartfon przed 13. urodzinami = cyfrowe kalectwo. Polskie państwo patrzy i milczy
Aktualizacja: 2025-10-20T06:23:52+02:00
6:20
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Aktualizacja: 2025-10-20T06:20:00+02:00
6:10
Śnieg, bagno, woda. BvS 10 dowiezie oddział wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:10:00+02:00
6:00
Rosja wyrzuca kamerę z ISS. 82 kg leci na spalenie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:00:00+02:00
19:33
Zagłosuj, by w mieście stanęła publiczna toaleta. Szczytna idea farsą
Aktualizacja: 2025-10-19T19:33:45+02:00
18:48
Nowe senne koszmary. Te związane z botami
Aktualizacja: 2025-10-19T18:48:34+02:00
17:19
Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach
Aktualizacja: 2025-10-19T17:19:46+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA