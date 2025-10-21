Orange kusi ofertą na kartę. 1 TB internetu za darmo

Ładowanie...

Nie jest to jednak akcja wycelowana w stronę obecnych klientów Orange, ale tych, którzy dopiero przeniosą numer do tańszej oferty pomarańczowego operatora - nju mobile. To tanie rozwiązanie, ponieważ najbardziej podstawowy pakiet kosztuje zaledwie 19 zł/mies. Szczególnie w nim dodatkowe dane mogą się przydać.

Orange rozdaje darmowe gigabajty w ofercie nju na kartę

Promocja zakłada przeniesienie numeru do nju mobile. Nieważne, czy wcześniej korzystaliśmy z abonamentu, subskrypcji czy karty. Nie ma również znaczenia, w jakiej sieci byliśmy (oprócz Orange - to przecież ten sam operator). Po prostu trzeba przenieść numer do nju mobile.

Po przeniesieniu numeru możemy odebrać nawet 1000 GB danych do wykorzystania w kraju. Część z tego - 401 GB jest dedykowane dla przenoszących numer, a pozostałe 599 GB można odebrać za wyrażenie zgód marketingowych. Co trzeba zrobić, aby je odebrać?

Wejść na stronę nju mobile i zakładkę oferty na kartę; wybrać interesujący nas plan (za 19 lub 29 zł/mies.) i kliknąć kup starter; wybrać chcę przenieść numer do nj, wpisać swój dotychczasowy i potwierdzić; przejść przez proces konfiguracji - potwierdzenia tożsamości i sfinalizować zamówienie.

Orange informuje, że po przeniesieniu numeru bonusowa paczka 401 GB zostanie aktywowana automatycznie, w ciągu maksymalnie 48 godz. od momentu aktywacji numeru. Mam jednak złą wiadomość - paczka nie będzie dostępna wiecznie, a tylko przez miesiąc. 400 GB do wykorzystania w ciągu 30 dni to całkiem sporo - szkoda, że niewykorzystane dane nie przechodzą na następne miesiące (tak jak jest to np. w Orange Flex).

Co zrobić, aby odebrać pozostałe 599 GB za zgody marketingowe? To proste - będzie trzeba wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści ZGODA na numer 80990. To również aktywuje dodatkowe dane do wykorzystania ciągu jednego miesiąca. Oczywiście nie każdy może chcieć wysyłać zgód marketingowych - wiąże się to z tym, że klient będzie otrzymywał wiadomości dot. ofert i promocji poprzez różne kanały komunikacji.

Na szczęście jest możliwość wyłączenia otrzymywania zgód. Mimo wszystko 1000 GB jest warte świeczki - szczególnie jeśli macie dość płacenia wysokich rachunków za abonament lub ofertę na kartę u innego operatora komórkowego. W nju mobile ceny są niskie za oba pakiety, które gwarantują:

19 zł/mies. - 20 GB internetu w kraju, 5,53 GB roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i za granicą oraz dodatkowe 200 GB co miesiąc przez rok;

29 zł/mies. - 40 GB internetu w kraju, 8,44 GB roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i za granicą oraz dodatkowe 200 GB co miesiąc przez rok.

Osobiście jednak nie przenosiłbym numeru ze względu na bonusowe 1000 GB przez miesiąc, a stosunkowo tanie 200 GB każdego miesiąca przez rok.

21.10.2025

