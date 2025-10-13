REKLAMA
Plus rządzi zasięgiem w Polsce. Potężne liczby

Internet stacjonarny Plusa ma największy zasięg w całym kraju. Dociera do dziesiątek milionów Polaków. Ta liczba naprawdę robi wrażenie.

Albert Żurek
Zaskoczenie światłowód
Podłączenie światłowodu nie jest prostą sprawą: po pierwsze, do budynku - mieszkania lub domu - musi docierać odpowiednia infrastruktura, a po drugie, operator musi oferować dostęp do swoich usług w danej lokalizacji. Telekomy często budują własną infrastrukturę, która bywa następnie udostępniana innym firmom. Dzięki temu wybór dostawcy interentu jest większy.

Światłowód Plus dla 23 mln mieszkańców Polski. Zasięg jest potężny

Plus poinformował, że znacząco zwiększył dostępność szybkiego internetu stacjonarnego w kolejnych lokalizacjach. Obecnie wygląda to w taki sposób, że oferta jest dostępna w 11 mln domów i mieszkań w całym kraju - zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Mowa o połączeniu o prędkości do 1 Gb/s.

Jak twierdzi operator 11 mln adresów przekłada się na 23 mln osób w całym kraju - jest to największy zasięg internetu stacjonarnego w naszym kraju pośród wszystkich operatorów. Dotychczasowy zasięg światłowodu Plusa był już naprawdę bardzo zaawansowany - w styczniu 2025 r. operator zapewniał połączenie dla 8,5 mln gospodarstw domowych oraz 19 mln mieszkańców.

Oznacza to, że w ciągu ostatniego pół roku firma ulepszyła zasięg światłowódu o 4 mln osób mieszkających w 2,5 mln mieszkań i domów. W Polsce mieszka ponad 37 mln osób, a więc usługa dociera to ok. 62 proc. użytkowników w całym kraju. Liczba zdecydowanie robi wrażenie. 

To naprawdę ważne, ponieważ internet światłowodowy jest znacznie lepszą technologią niż starsze połączenie za pośrednictwem kabla telefonicznego, które oferowało niskie prędkości pobierania rzędu maksymalnie kilkudziesięciu Mb/s.

Infrastruktura światłowodowa w większości kraju pozwala na korzystanie z sieci do 1 Gb/s - choć dla mniej zaawansowanych użytkowników tak naprawdę będą wystarczające pakiety 300 lub 600 Mb/s. Sam prywatnie korzystam z pośredniej oferty 600 Mb/s i nie czuję potrzeby ulepszenia. 

Jak sprawdzić, czy światłowód Plus dociera do nas?

To proste - wystarczy wejść na stronę internetową operatora w zakładce Światłowód. Na ekranie wyświetli się nam formularz sprawdzania dostępności, gdzie trzeba wpisać nazwę miasta (miejscowości), ulicę (o ile jest), numer budynku oraz lokalu. Po wpisaniu odpowiednich danych należy zatwierdzić "Sprawdź dostępność światłowodu i gotowe".

Jeśli jest dostępny, zobaczymy ekran z pakietami (300 Mb/s, 600 Mb/s, 1 Gb/s), a jeśli nie - wyświetli nam się komunikat "światłowód niedostępny".

Albert Żurek
13.10.2025 20:23
Tagi: PlusŚwiatłowód
