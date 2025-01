Zasięg światłowodu w Plusie jest potężny. Operator pochwalił się danymi

Dlaczego to takie ważne? To proste - dziś nie wyobrażamy sobie życia bez niezawodnego i szybkiego dostępu do sieci. W Polsce wciąż istnieją jeszcze tzw. białe plamy, czyli lokalizacje pozbawione dostępu do szybkiego łącza. To najczęściej tereny wiejskie o mniejszej gęstości zaludnienia oraz takie, w których budowa infrastruktury jest skrajnie nieopłacalna. Te jednak są sukcesywnie eliminowane - wystarczy spojrzeć na to, że rząd przeznaczy niemal 436 mln zł na budowę światłowodu. Pieniądze oczywiście trafią do operatorów telekomunikacyjnych.