Polacy zostaną splątani światłowodem. Znikną białe plamy

Na inwestycji w zakresie ulepszeń dostępu do szybkiego internetu realizowanej w ramach KPO najbardziej zyska woj. wielkopolskie oraz mazowieckie. Jeśli mieszkacie w którymś z podanych województw, a jeszcze nie dociera do was światłowód, to możecie liczyć, że w niedalekiej przyszłości zyskacie możliwość podłączenia się do superszybkiej sieci. Z doniesień Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że dostęp zostanie uruchomiony w kolejnych 111 730 punktach adresowych.