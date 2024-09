T-Mobile wzmacnia zasięg Wi-Fi. Wystarczy jeden prosty ruch

T-Mobile do swoich ofert internetu światłowodowego dorzuca router Home Box WiFi 6. To standardowa skrzyneczka, która dla wielu powinna w zupełności wystarczyć – szczególnie jeśli się mieszka w mniejszym domu. Urządzenie bazuje na standardzie WiFi 6, który jest wystarczający do obsługi prędkości oferowanych w ramach światłowodu operatora.