iPhone 16 bez slotu na kartę SIM? Dla mnie to żaden problem

Tak jak za 35 zł miesięcznie dostaję 75 GB internetu mobilnego w kraju, tak w ramach Unii Europejskiej mam do wykorzystania paczkę 8,28 GB dzięki zasadzie roam like at home. No i nawet jak ten pakiet się skończy, to mogę wykupić kolejne tanie gigabajty. Do tego są atrakcyjne cenowo paczki danych poza EU - dla przykładu 1 GB na 15 dni w Wielkiej Brytanii to koszt 9 zł.