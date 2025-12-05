Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje

Ładowanie...

Nie ma nic lepszego niż praktyczny prezent. Taki, który jest trafiony w dziesiątkę, będzie regularnie używany oraz naprawdę przyda się obdarowywanemu. Dlatego przygotowaliśmy dla was świąteczne inspiracje prezentowe, z myślą o osobach pracujących za biurkiem. Osoby na home office, członkowie wielkich korporacji, projektanci, pisarze, graficy, księgowi – wszyscy mogą znacząco zwiększyć komfort pracy, jeśli będą korzystać z odpowiednich mysz i klawiatur. Takich, które są ergonomiczne, nie powodują dodatkowych problemów, za to cechuje je solidność i niezawodność.

Dobra mysz i klawiatura dla pracownika biurowego ma gigantyczne znaczenie. Niestety, wiem to z autopsji. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że korzystamy z nieodpowiednich narzędzi, dopóki nie jest za późno. W moim przypadku był to zespół cieśni nadgarstka, boleśnie utrudniający pracę. Problem rozwiązały specjalne ćwiczenia oraz lepsza myszka. Tak po prostu. Dlatego zawsze i wszędzie będę apelował: zwracajcie uwagę, na czym pracujecie. Wy, a także wasi bliscy. Stąd pisanie tego poradnika było dla mnie wielką przyjemnością, bo znajdują się w nim akcesoria, z których sam codziennie korzystam.

Mysz dla profesjonalisty i wymagającego użytkownika: Logitech MX Master 4. Wibrujący gryzoń stworzony do wielozadaniowości

Sam właśnie z niej korzystam. MX Master 4 to nowa wersja niezwykle popularnego gryzonia o świetnym profilu wspierającym nadgarstek i topowych podzespołach. Nowy model wyróżnia się silnikiem haptycznym, powodującym subtelne wibrowanie urządzenia w określonych sytuacjach. Na przykład, kiedy przechodzimy kursorem między dwoma ekranami monitorów. Albo kiedy bateria zaczyna się wyczerpywać. Użytkownik dopasowuje rozwiązanie do własnych potrzeb i preferencji, o czym szerzej piszę w recenzji tego sprzętu.

Druga istotna nowość to panel skrótów Actions Ring, wywoływany na ekranie dedykowanym przyciskiem. Kołowy interfejs wyświetla praktyczne funkcje, kontekstowo, w zależności od uruchomionej aplikacji. Przykładowo, w Lightroomie może być to Ekspozycja, Cienie czy Kontrast, a w Wordzie Kopiuj/Wklej/Numerowanie. Korzystanie z panelu skrótów, działającego na Windows oraz MacOS, jest niezwykle wygodne i pozwala oszczędzić masę, masę czasu. Oczywiście sami także możemy konfigurować własne Actions Ringi w oprogramowaniu Logi Options+. Nawet wliczając w to rozwiązania smart home, jak zmiana koloru żarówek!

Logitech MX Master 4 w pigułce:

Masa: 150 g

Przyciski: 8 + 1 (on/off) + 1 (Easy Switch)

Rolki: 2

Czułość: 8000 DPI

Działanie: 70 dni wg. producenta. 40 - 50 z wibracjami

Łączność: Adapter USB, BT, kabel

Do tego MX Master 4 rozwiązuje uciążliwy problem poprzednika, jakim są plamy oraz przetarcia. Nowy model jest plamoodporny, na co ucieszy się wielu fanów Logitecha. Gryzoń wspiera łączność bezprzewodową EasySwitch z trzema urządzeniami, umożliwiając błyskawiczne przełączanie się między nimi. Dodając do tego świetny kształt stworzony z myślą o wielu godzinach pracy za biurkiem, dostajemy mistrza multi-taskingu, który dobrze radzi sobie także z grami.

Mysz bezstresowa dla każdego użytkownika: Logitech Signature M650

Wielu pracowników biurowych już z daleka rozpoznaje ten charakterystyczny kształt. Signature M650 to ponadczasowa klasyka, z której korzystają miliony osób na całym świecie. Trudno się im dziwić, bo gryzoń łączy to, co najważniejsze: przystępną cenę, solidne wykonanie, prostotę obsługi, intuicyjny układ przycisków oraz niesamowicie długi czas bezprzewodowego działania.

Logitech Signature M650 działa aż 20 miesięcy w trybie Bluetooth, a także 24 miesiące korzystając z odbiornika USB Logi Bolt. Niesamowity wynik, napędzany przez zaledwie jedną baterię AA, dołączoną do zestawu. Możecie się dziwić, że tak nowoczesny gryzoń korzysta z klasycznych AA, ale kto pracuje w wielkiej organizacji, ten wie – to preferowane rozwiązanie, bo dystrybucja baterii w dużych korporacjach okazuje się o wiele prostsza niż dystrybucja okablowania oraz zapewnianie wolnych gniazd ładowania.

Logitech Signature M650 w pigułce:

Masa: 101 g

Przyciski: 5 + 1 (on/off)

Rolki: 1 Czułość: 4000 DPI

Działanie: Do 2 lat (!)

Łączność: Adapter USB, BT, kabel

Ciekawą nowością w modelu Signature M650 jest inteligentne przewijanie przy pomocy rolki SmartWheel. Kółko samo balansuje w zakresie szybkość - precyzja, dopasowując działanie do konkretnej sytuacji – scrollowania strony internetowej ze śmiesznymi obrazkami, przeglądania arkusza w Excelu, edytowania dokumentu w Wordzie czy przesuwania suwaka w Lightroomie. Do tego wyciszono działanie przycisków, co docenią osoby na home office oraz ich bliscy. Wisienką na torcie jest kieszonka na odbiornik USB w obudowie.

Klawiatura dla profesjonalisty oraz wymagającego użytkownika: Logitech MX Keys S jest cichutka i walczy na trzech frontach

Właśnie na niej piszę. Gdybym miał wskazać klawiaturę ze świetnym stosunkiem ceny do możliwości, dla wymagającego użytkownika pracującego biurowo, byłby to model MX Keys S. Z trzech głównych powodów: układu klawiszy, współpracy z wieloma urządzeniami oraz cichości. Na deser warto wspomnieć o czasie działania: do 5 miesięcy z wyłączonym podświetleniem lub 10 dni z włączonym. Do tego wbudowany sensor rozpoznaje, kiedy nasze dłonie znajdują się nad klawiaturą, dopiero wtedy rozjaśniając klawisze w trybie automatycznym. Mniam.

Wspierając technologię EasySwitch, klawisze MX Keys S możemy płynnie przełączać w trybie bezprzewodowym, między trzema dowolnymi urządzeniami. Dla przykładu, u mnie jest to potężny gamingowy komputer z Windows 11, MacBook podłączony do monitora oraz leciwy iPad. Dedykowane przyciski profili BT sprawiają, że nigdy nie łączymy się z danym sprzętem przez przypadek i zawsze mamy pełną kontrolę nad stanowiskiem pracy.

Logitech MX Keys S w pigułce:

Typ: Membranowa

Masa: 810 g

Długość: 43 cm

Podświetlenie: tak, białe, automatyczne dostosowanie i aktywacja

Rozmiar: pełnowymiarowa

Czas działania: do 5 miesięcy bez podświetlenia

Łączność: Adapter USB, BT, kabel

No i jak się na tym pisze! Co prawda nie jest to klawiatura mechaniczna (tych w ofercie Logitecha też nie brakuje), ale tworzenie na niej tekstów to poezja. Po pierwsze, rozstawienie klawiszy jest bardzo szerokie, przez co nie ma mowy o przypadkowych wciśnięciach, nawet podczas twórczego szału. Po drugie, osłonki są silnie wklęsłe i lekko chropowate, co generuje satysfakcjonujący feeling. Z kolei membrany gwarantują ciche działanie, nawet pisarzom o grubych i ciężkich dłoniach, jak niżej podpisany.

Klawiatura bezstresowa dla każdego użytkownika: Logitech Signature Slim Solar+ K980 działa bezprzewodowo bez ładowania. To moc światła!

Signature Slim Solar+ K980 to jedna z najciekawszych klawiatur ostatnich lat. Jej testowanie było odświeżającym doświadczeniem. Mamy bowiem do czynienia z klawiszami, które są w pełni bezprzewodowe oraz nie mają żadnego portu do ładowania. Skąd więc urządzenie czerpie energię? Ze słońca! Albo z dowolnego innego źródła światła, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Muszę przyznać, początkowo obawiałem się, że rezygnacja z portu USB-C to błąd. Wszakże zawsze warto mieć plan B. Jednak po miesiącu spędzonym z Signature Slim Solar+ K980, pracując głównie wieczorami, nie mam wątpliwości: to naprawdę działa! Do tego jak. Jedyna sytuacja, gdy bateria pokazywała mniej niż 80%, miała miejsce po pierwszym wyjęciu klawiatury z pudełka. Później akumulator nieustannie pokazywał pełen stan naładowania. To skutek niezwykle wydajnego panelu fotowoltaicznego, czerpiącego energię z każdego źródła. Nie tylko słońca wpadającego przez okna, ale też lamp, żarówek, a nawet poświaty rzucanej przez monitor.

Logitech Signature Slim Solar+ K980 w pigułce:

Typ: Membranowa

Masa: 700 g

Długość: 43 cm

Podświetlenie: brak

Rozmiar: pełnowymiarowa

Czas działania: dopóki światło istnieje na Ziemi

Łączność: Adapter USB, BT

Mamy więc do czynienia z klawiaturą, która nie kosztuje nas nawet złotówki za energię. Sama natura, sto procent źródeł odnawialnych. Do tego Signature Slim Solar+ K980 to po prostu bardzo przyzwoite klawisze membranowe. Ciche, wygodne w pisaniu, do tego z funkcją EasySwitch, pozwalającą przełączać się między trzema urządzeniami w trybie bezprzewodowym. Solar+ nie jest pierwszą klawiaturą zasilaną światłem, ale nigdy wcześniej rozwiązanie nie działało tak dobrze. To jest przyszłość!

Mysz ergonomiczna, za którą podziękują dłonie: Logitech Lift

Pionowe myszy ergonomiczne to świetne alternatywy wobec tradycyjnych gryzoni, zwłaszcza takich bez dobrego wyprofilowania. Urządzenie tego typu znacząco odciąża nadgarstek oraz palce, co szczególnie docenią osoby pracujące przynajmniej kilka godzin dziennie za biurkiem. Pionowa mysz pozwala uniknąć wielu kłopotliwych dolegliwości, jak zespół cieśni nadgarstka. Bardzo uciążliwa kontuzja.

Jeśli pracujesz dużo, ciężko i za biurkiem, naprawdę warto postawić na takiego gryzonia jak Logitech Lift. Twoja dłoń podziękuję ci, stosunkowo szybko poczujesz dużą różnicę. No i sporą ulgę. Wyprofilowanie tego modelu jest absolutnie genialne. Zwłaszcza pomysł z nieco uniesionym kciukiem wpływającym na ułożenie całej dłoni okazał się strzałem w dziesiątkę.

Logitech Lift w pigułce:

Masa: 101 g

Przyciski: 6 + 1 (on/off) +1 (EasySwitch)

Rolki: 1

Czułość: 4000 DPI

Działanie: do 2 lat (!)

Łączność: Adapter USB, BT, kabel

Logitech Lift jest wszechstronnym, praktycznym urządzeniem. Na jednej baterii AA działa aż 24 miesiące z adapterem 2,4 GHz, a także 20 miesięcy w trybie Bluetooth. Ma kieszonkę na odbiornik pod obudową, do tego pozwala błyskawicznie przełączać się między trzema różnymi urządzeniami, przyciskiem Easy-Switch na spodzie. Logitech zbiera też plusa za wprowadzenie na rynek edycji dla osób leworęcznych.

-------

Warto dodać, że wszystkie myszy oraz klawiatury Logitecha są produkowane z użyciem plastiku pochodzącego z recyklingu. Udział materiału wykorzystanego po raz kolejny wynosi do 70%, w zależności od modelu i wersji kolorystycznej. Z kolei opakowania produktów są wykonane z papieru bez zbędnego plastiku, z lasów posiadających certyfikat FSC.

Szymon Radzewicz 05.12.2025 07:51

