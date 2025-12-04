REKLAMA
Bolt z zaskakującą nowością. Zamówisz sobie Polaka

Bolt uruchomił nowy typ przejazdów w aplikacji o nazwie Bolt Lokalnie. Teraz możesz zamówić kierowcę, który jest Polakiem lub mówi po polsku.

Albert Żurek
Bolt Lokalnie
Twórcy platform taksówek w aplikacjach coraz częściej wprowadzają specjalne taryfy, np.  przejazdy tylko dla kobiet. Bolt Lokalnie to kolejna funkcja stworzona z myślą o konkretnych potrzebach pasażerów.

Zamówisz sobie Polaka na Bolcie. Rusza Bolt Lokalnie

Nowość została uruchomiona w Warszawie. Od klasycznych taryf różni się tym, że zapewnia gwarancję kierowcy mówiącego w lokalnym języku. Jak informuje Nexta Polska, rozwiązanie wymaga od kierowcy znajomości języka polskiego na poziomie B1+ lub posiadania polskiego paszportu.

W praktyce oznacza to, że zamówiony przejazd będzie realizowany najczęściej przez Polaka lub osobę biegle władającą językiem. Opcja może wydłużyć czas oczekiwania.

Dla testu ustawiłem przejazd z Warszawy Głównej na Lotnisko Chopina. W porównaniu z klasycznym wyborem Bolta bez preferencji co do języka kierowcy zauważyłem ponad podwójnie dłuższy czas oczekiwania. Wynika to z faktu, że kierowców z Polski (lub posługujących się biegle językiem polskim) jest po prostu mniej.

Co z cenami przejazdu w taryfie Bolt Lokalnie? Usługa kosztuje albo tyle samo, co zwykły Bolt, a czasami nawet mniej. Nie da się zaprzeczyć, że rozwiązanie zostało stworzone dla tych, którzy mają dość braku możliwości porozumienia się z kierowcą. 

Choć do realizacji przejazdu zwykle nie potrzeba rozmowy z kierowcą, czasem musimy wskazać dokładne miejsce wsiadania lub zjazdu. W takich sytuacjach bariera językowa może być uciążliwa, a Bolt Lokalnie rozwiązuje ten problem.

Opcja najwyraźniej nie jest jeszcze dostępna w innych miastach - sprawdziłem, czy działa na przykład w Krakowie, ale nie wyświetlił mi się żaden przejazd Bolt Lokalnie.

Albert Żurek
04.12.2025 19:24
