Uber, Bolt i inni przewoźnicy teraz w jednej aplikacji. Już nie trzeba korzystać z kilku

BLIQ dla pasażerów ma to oznaczać możliwość porównania cen i czasu oczekiwania na przejazd z różnych platform i wybór najkorzystniejszej opcji. Z punktu widzenia kierowcy to narzędzie do zarządzania pracą na wielu platformach jednocześnie. Aplikacja agreguje oferty z różnych aplikacji, automatyzuje przyjmowanie i odrzucanie przejazdów według ustawionych preferencji (np. cena, odległość), a także pomaga śledzić zarobki i statystyki z każdej platformy.