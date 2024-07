Zamawiasz Ubera i zamiast auta dostajesz statek lub jacht. Na wakacje jak znalazł

Koszt takiego rejsu wynosi 200 euro od osoby, zakładając, że jesteśmy w 8-osobowej grupie (cena to 1600 euro). Co ważne, w Uber Yacht zalicza się także transfer do portu Uber Vanem z każdego miejsca na wyspie w cenie. Warto jednak zaznaczyć, że wynajęcie takiego jachtu nie będzie wyglądało jak zamówienie przyjazdu na już. Rejs trzeba będzie zarezerwować w aplikacji mobilnej co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Z usługi będzie można skorzystać na Ibizie od 26 lipca.