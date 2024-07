Co bardziej niszczy świat? Dojazdy do sklepu i pracy czy podróże? Zaskakujące wyniki badań

Jak to możliwe? Odpowiedź tkwi w dystansie. Wycieczki powyżej 80 km (w jedną stronę) to prawdziwi "pożeracze" dwutlenku węgla. Choć stanowią one niewielki ułamek wszystkich pokonywanych przez nas kilometrów, ich wpływ na środowisko jest ogromny. Wybierasz się na wakacje? Zastanawiasz się, jak dotrzeć do wymarzonego celu? Pomyśl o tym dwa razy, a może nawet trzy.