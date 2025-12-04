REKLAMA
Apple ulepsza za darmo AirPodsy w Polsce. Funkcja, której brakowało

Nowa aktualizacja AirPodsów Pro zmienia słuchawki w urządzenie, które pozwoli ci łatwiej konwersować. Wystarczy że włączysz jedną funkcję w ustawieniach.

Oliwier Nytko
Relacja na linii Unia Europejska – Apple od dawna przypomina szorstką przyjaźń, w której europejscy klienci często lądują na końcu kolejki po nowości. Podczas gdy użytkownicy w Stanach Zjednoczonych cieszą się pełną integracją nowymi systemami czy błyskawicznym wdrażaniem funkcji typu iPhone Mirroring, my zderzamy się ze ścianą regulacyjną i opieszałością korporacji.

Gigant z Cupertino chętnie zasłania się niepewnością prawną wynikającą z aktu o rynkach cyfrowych. W praktyce oznacza to, że za te same urządzenia płacimy tyle samo, a otrzymujemy produkt funkcjonalnie okrojony względem wersji amerykańskiej.

Polska odczuwa to podwójnie, bo do problemów unijnych dochodzi lokalna specyfika i brak priorytetyzacji naszego języka. Często musimy czekać miesiącami na rozwiązania, które u naszych zachodnich sąsiadów działają od dnia premiery.

AirPods Pro 2 i 3: nowości dla Polski

airpods pro 3

Tym razem jednak mam dobre wieści, ponieważ Apple zdecydował się na szersze udostępnienie funkcji wspomagania słuchu, obejmujące również Polskę. Aktualizacja skierowana jest do użytkowników AirPods Pro 2 i nowszych modeli. 

Co już było? Fundamentalnym elementem funkcji aparatu słuchowego w AirPodsach Pro 2 i 3 jest wbudowany test słuchu. Użytkownik nie musi już umawiać się na wizytę u specjalisty, by wykonać wstępne badanie. Wykorzystując iPhone'a i słuchawki, system emituje dźwięki o różnych częstotliwościach, tworząc spersonalizowany profil słuchowy. Na jego podstawie algorytmy automatycznie dostosowują parametry dźwięku, podbijając te tony, które użytkownik słyszy słabiej.

Ale teraz - jak podaje serwis MacRumors - do Polski trafia funkcja Hearing Aid działająca w tandemie z automatycznym wzmocnieniem rozmów. System potrafi wykryć, kiedy ktoś do nas mówi, i dynamicznie zwiększyć głośność głosu rozmówcy, jednocześnie redukując hałas otoczenia. To rozwiązanie ma ułatwić komunikację w głośnych miejscach, co często stanowi wyzwanie nawet dla tradycyjnych aparatów medycznych.

Czego wciąż brakuje?

Ale nie wszystkie nowości opisane w raporcie MacRumors trafiły nad Wisłę. Apple udostępnia powiadomienia o nadciśnieniu tętniczym, ale ta funkcja na razie omija Polskę. System analizuje dane z 30 dni, by wykryć trendy mogące świadczyć o chronicznie wysokim ciśnieniu, jednak na ten moment skorzystają z niego mieszkańcy wybranych krajów azjatyckich i bliskowschodnich.

Podobnie wygląda sytuacja z wykrywaniem bezdechu sennego. Choć jest to funkcja ratująca zdrowie, jej rozszerzona dostępność została skierowana w innej turze aktualizacji do Ameryki Południowej. Polski użytkownik Apple Watcha musi więc jeszcze poczekać na moment, w którym jego zegarek w pełni wykorzysta wbudowane czujniki do monitorowania zaburzeń oddychania.

Oliwier Nytko
04.12.2025 08:11
