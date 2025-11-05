REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Genialna funkcja słuchawek Apple'a jednak dla Polaka. Nawet na starszym modelu

Apple zapowiedział, że niebawem udostępni aktualizację, która pozwoli korzystać z najlepszej z nowych funkcji słuchawek AirPods. Dotychczas nie była dostępna w Europie, ale zaraz się to zmieni.

Albert Żurek
Apple tłumaczenie na żywo w Europie
REKLAMA

Mowa a opcji tłumaczenie na żywo, którą udostępniono wraz z nowym systemem iOS 26. Z rozwiązania mogli skorzystać m.in. użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych (i np. Wielkiej Brytanii), ale ze względu na brak zgodności z wymogami ustawy o rynkach cyfrowych nie udostępniono jej w krajach Unii Europejskiej. Apple ogłosił, że niebawem my także skorzystamy.

REKLAMA

Tłumaczenie na żywo w słuchawkach AirPods dla Europejczyka i Polaka

Funkcja tłumaczenia na żywo została wprowadzona do trzech modeli słuchawek Apple’a wspierających funkcję ANC:

  • AirPods Pro 2 (obie wersje - Lightning, USB-C);
  • AirPods 4 w wariancie ANC;
  • AirPods Pro 3.

Rozwiązanie jest częścią pakietu Apple Intelligence, a więc poza zgodnymi słuchawkami wymaga także odpowiedniego telefonu ze wsparciem sztucznej inteligencji Apple’a. Czyli iPhone’a 15 Pro oraz nowsze modele (seria 16, 17, Air). Jeśli śledzicie poczynania producenta iPhone’ów pewnie pamiętacie, że funkcje Apple Intelligence również trafiły do Europy z opóźnieniem.

W Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach udostępniono je wraz z iOS 18.1, a do nas trafiły z aktualizacją iOS 18.4. Podobnie będzie z nowym tłumaczeniem na żywo, które dla reszty świata jest dostępne od iOS’a 26, a do użytkowników z Unii Europejskiej trafi za sprawą iOS’a 26.2, który powinien trafić na telefony użytkowników jeszcze w tym roku. Najprawdopodobniej w połowie grudnia. Apple udostępnił już pierwszą wersję beta. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
AirPods Pro 3
Media Expert

Nawet jeśli opcja będzie dostępna w Unii Europejskiej, możemy zapomnieć o wsparciu j. polskiego. Funkcja obecnie wspiera dziewięć języków: angielski, francuski, niemiecki, portugalski, hiszpański, włoski, chiński, japoński i koreański. Jeśli natomiast znamy j. angielski na tyle, że potrafimy się w nim komunikować, rozwiązanie okaże się przydatne.

Jak działa tłumaczenie na żywo? Najlepiej, gdy dwie osoby z niej korzystają

Funkcja tłumaczenia na żywo została stworzona w taki sposób, aby możliwie najbardziej ułatwić komunikowanie się z osobą mówiącą w obcym języku. Aby uzyskać możliwie najlepsze efekty zaleca się, żeby dwie osoby korzystały z AirPodsów z funkcją aktywnej redukcji hałasu. Wtedy opcja zapewnia płynne działanie.

Użytkownik musi mówić w jednym ze wspieranych języków na głos, a funkcja aktywnej redukcji hałasu obniża ton drugiej osoby i odtwarza w słuchawkach przetłumaczone słowa. Działa to w obie strony, a więc zachowuje naturalność rozmowy. Co natomiast w przypadku rozmów z osobą niekorzystającą z AirPods? Wtedy użytkownicy mogą wyświetlić transkrypcję na żywo w języku rozmówcy na swoim iPhone. 

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
05.11.2025 14:55
Tagi: AirPodsAppleSłuchawkiSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
14:41
Każda gmina z pasem umocnień. Największy od dekad polski program obronny
Aktualizacja: 2025-11-05T14:41:16+01:00
13:53
Żabka podkręca system kaucyjny. Popędzicie z butelkami i puszkami
Aktualizacja: 2025-11-05T13:53:19+01:00
13:08
Tegoroczny Black Friday startuje wcześniej – roboty Roborock nawet 49 proc. taniej
Aktualizacja: 2025-11-05T13:08:16+01:00
12:52
Zamkną najważniejszy dworzec w Polsce. Tak chcą opanować chaos
Aktualizacja: 2025-11-05T12:52:36+01:00
11:51
Dziwne światła na niebie – jak "kule ognia". Jest wyjaśnienie
Aktualizacja: 2025-11-05T11:51:58+01:00
11:16
Dramat na orbicie. W astronautów uderzyły kosmiczne śmieci
Aktualizacja: 2025-11-05T11:16:21+01:00
10:56
Allegro odpala Black Weeks. Zaoszczędzić możesz nie tylko na zakupach
Aktualizacja: 2025-11-05T10:56:36+01:00
10:29
Kometa 3I/ATLAS zmienia kolor, po raz trzeci. "NASA, gdzie zdjęcia?!"
Aktualizacja: 2025-11-05T10:29:17+01:00
9:50
Samsung z trzema ekranami uchwycony. Jak widać: coś za coś
Aktualizacja: 2025-11-05T09:50:47+01:00
9:02
Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu
Aktualizacja: 2025-11-05T09:02:09+01:00
8:56
Sora trafia na Androida. Deepfake'i właśnie dostały drugie życie
Aktualizacja: 2025-11-05T08:56:50+01:00
7:55
Apple ratuje iOS 26 suwakami. Tryb panika włączony
Aktualizacja: 2025-11-05T07:55:17+01:00
6:51
Rozwiązali zagadkę znikającego prądu. Odkrycie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-11-05T06:51:00+01:00
6:41
Jest plan na życie po węglu. Kopalnie zamienią na tory
Aktualizacja: 2025-11-05T06:41:00+01:00
6:31
Niesamowite odkrycie w lodowcu. "To najstarszy oddech Ziemi"
Aktualizacja: 2025-11-05T06:31:00+01:00
6:21
Z autobusów znika papier i znajomy dźwięk. Pasażerowie kręcą nosem
Aktualizacja: 2025-11-05T06:21:00+01:00
6:11
Recenzja Silent Hill f. Słabe Ciche Wzgórze, świetny horror
Aktualizacja: 2025-11-05T06:11:00+01:00
21:56
Samsung podkręca jakość w telewizorach. Szykuje się zamieszanie
Aktualizacja: 2025-11-04T21:56:32+01:00
21:29
Twój smartfon ściemnia z zasięgiem. Google dorzuca kreskę ekstra
Aktualizacja: 2025-11-04T21:29:12+01:00
21:01
Samsung kusi świetną promką na TV. Czas wymienić staruszka
Aktualizacja: 2025-11-04T21:01:02+01:00
20:32
Orange z rozmachem rozszerza światłowód 8 Gb/s. Załapiesz się?
Aktualizacja: 2025-11-04T20:32:23+01:00
20:06
iPhone dogoni Androida. Musisz tylko poczekać rok
Aktualizacja: 2025-11-04T20:06:43+01:00
19:26
Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga
Aktualizacja: 2025-11-04T19:26:47+01:00
18:54
Nowy system zrobi porządek z kolejkami do lekarza. Oby zadziałało
Aktualizacja: 2025-11-04T18:54:33+01:00
17:52
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat
Aktualizacja: 2025-11-04T17:52:18+01:00
17:16
Czarna dziura pożarła gwiazdę-giganta. Absolutny szok
Aktualizacja: 2025-11-04T17:16:45+01:00
16:22
Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-04T16:22:39+01:00
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
15:03
Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki
Aktualizacja: 2025-11-04T15:03:20+01:00
13:53
Najważniejsza chwila w 18-letniej historii Spider’s Web. Przejmujemy Grupę NaTemat
Aktualizacja: 2025-11-04T13:53:28+01:00
13:26
Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie
Aktualizacja: 2025-11-04T13:26:12+01:00
13:21
AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę
Aktualizacja: 2025-11-04T13:21:02+01:00
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
12:11
Elon Musk o komecie 3I/ATLAS: "To może być statek obcych"
Aktualizacja: 2025-11-04T12:11:18+01:00
11:04
W jadącą Teslę trafiło coś z kosmosu. Szyba stopiona jak laserem
Aktualizacja: 2025-11-04T11:04:57+01:00
10:29
Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?
Aktualizacja: 2025-11-04T10:29:04+01:00
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA