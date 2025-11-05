Genialna funkcja słuchawek Apple'a jednak dla Polaka. Nawet na starszym modelu

Ładowanie...

Mowa a opcji tłumaczenie na żywo, którą udostępniono wraz z nowym systemem iOS 26. Z rozwiązania mogli skorzystać m.in. użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych (i np. Wielkiej Brytanii), ale ze względu na brak zgodności z wymogami ustawy o rynkach cyfrowych nie udostępniono jej w krajach Unii Europejskiej. Apple ogłosił, że niebawem my także skorzystamy.

REKLAMA

Tłumaczenie na żywo w słuchawkach AirPods dla Europejczyka i Polaka

Funkcja tłumaczenia na żywo została wprowadzona do trzech modeli słuchawek Apple’a wspierających funkcję ANC:

AirPods Pro 2 (obie wersje - Lightning, USB-C);

AirPods 4 w wariancie ANC;

AirPods Pro 3.

Rozwiązanie jest częścią pakietu Apple Intelligence, a więc poza zgodnymi słuchawkami wymaga także odpowiedniego telefonu ze wsparciem sztucznej inteligencji Apple’a. Czyli iPhone’a 15 Pro oraz nowsze modele (seria 16, 17, Air). Jeśli śledzicie poczynania producenta iPhone’ów pewnie pamiętacie, że funkcje Apple Intelligence również trafiły do Europy z opóźnieniem.

W Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach udostępniono je wraz z iOS 18.1, a do nas trafiły z aktualizacją iOS 18.4. Podobnie będzie z nowym tłumaczeniem na żywo, które dla reszty świata jest dostępne od iOS’a 26, a do użytkowników z Unii Europejskiej trafi za sprawą iOS’a 26.2, który powinien trafić na telefony użytkowników jeszcze w tym roku. Najprawdopodobniej w połowie grudnia. Apple udostępnił już pierwszą wersję beta.

SPRAWDŹ OFERTĘ AirPods Pro 3 Media Expert

Nawet jeśli opcja będzie dostępna w Unii Europejskiej, możemy zapomnieć o wsparciu j. polskiego. Funkcja obecnie wspiera dziewięć języków: angielski, francuski, niemiecki, portugalski, hiszpański, włoski, chiński, japoński i koreański. Jeśli natomiast znamy j. angielski na tyle, że potrafimy się w nim komunikować, rozwiązanie okaże się przydatne.

Jak działa tłumaczenie na żywo? Najlepiej, gdy dwie osoby z niej korzystają

Funkcja tłumaczenia na żywo została stworzona w taki sposób, aby możliwie najbardziej ułatwić komunikowanie się z osobą mówiącą w obcym języku. Aby uzyskać możliwie najlepsze efekty zaleca się, żeby dwie osoby korzystały z AirPodsów z funkcją aktywnej redukcji hałasu. Wtedy opcja zapewnia płynne działanie.

Użytkownik musi mówić w jednym ze wspieranych języków na głos, a funkcja aktywnej redukcji hałasu obniża ton drugiej osoby i odtwarza w słuchawkach przetłumaczone słowa. Działa to w obie strony, a więc zachowuje naturalność rozmowy. Co natomiast w przypadku rozmów z osobą niekorzystającą z AirPods? Wtedy użytkownicy mogą wyświetlić transkrypcję na żywo w języku rozmówcy na swoim iPhone.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 05.11.2025 14:55

Ładowanie...