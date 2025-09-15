iPhone jeszcze nigdy nie był tak brzydki. Nie zapraszam do dyskusji

Ładowanie...

System w stabilnej wersji iOS 26 został wydany 15 września 2025 r. Wcześniej, gdy została wprowadzona pierwsza beta dla deweloperów, od razu ją pobrałem. Obserwowałem rozwój oprogramowania i obecnie na moim telefonie znajduje się publiczna beta. Oznacza to, że znam ten system na wylot. Mimo ogólnej brzydoty jest kilka elementów, które mi się spodobały.

REKLAMA

iOS 26 jest najbrzydszym systemem operacyjnym Apple od lat. Nie zapraszam do dyskusji

Wzornictwo Liquid Glass zaprojektowane dla iOS 26 jest znane od wielu miesięcy. Zostało pokazane już w czerwcu 2025 r. podczas oficjalnej prezentacji Apple’a. Nowy styl został wykorzystany niemal w każdym zakątku systemu, zmieniając elementy interfejsu na takie, które przypominają półprzezroczyste szkło. Wielu użytkowników widzi tu podobieństwo do Windowsa Visty.

Jeden z najbardziej nieudanych systemów Microsoftu już w 2007 był wyposażony w masę przezroczystych elementów. Przypomnę jednak, że to oprogramowanie wydane 18 lat temu. Dzisiejszy styl projektowania systemów jest nieco inny, dlatego iOS 26 wywołał (i wciąż wywołuje) mnóstwo kontrowersji.

1 / 3

Zmianę we wzornictwie można zauważyć od razu, w motywie ikon nazwanym Brak. Zakłada on pozbycie się wszystkich kolorów, sprawiając, że ekran główny jest niezwykle… nudny. Z domyślną tapetą iOS’a 26 wygląda całkiem spójnie, natomiast jeśli ustawicie inne, bardziej pstrokate tło, możecie stracić na czytelności interfejsu. Na szczęście jest możliwość ustawienia zwykłych kolorowych ikonek. Widżety też dostosowują się do Liquid Glass.

Motyw Liquid Glass daje się we znaki w centrum szybkiego sterowania, wysuwanego od góry. Apple poprawił wcześniejszą wersję elementu, w której ewidentnie brakowało dodatkowego rozmycia. Teraz to wygląda lepiej, ale wciąż nie mogę przywyknąć do nowych, wyglądających jak bańki mydlane ikon i suwaków o znacznie większych zaobleniach.

1 / 2

Byłem fanem minimalistycznego podejścia stosowanego aż do iOS’a 18, gdzie ikony przycisków były proste i eleganckie. Bez dodatkowych detali, udziwnień. Komu to przeszkadzało? Na pewno nie mi. Niestety, w odróżnieniu od ikon ekranu głównego, w centrum sterowania nie ma możliwości zrezygnowania z motywu Liquid Glass.

Elementy Liquid Glass zobaczymy też w innych zakątkach systemu: w ikonkach na ekranie blokady (np. latarka i aparat), menu różnych aplikacji (Galeria, Aparat, App Store, Zegar, Muzyka), w odtwarzaczu multimedialnym i muzycznym i nie tylko.

Znajdziemy też kilka ustępstw ze strony Apple: nie wszędzie Liquid Glass jest wciskane na siłę

Dobrym przykładem jest aplikacja Ustawienia. Jedynym, najbardziej wyróżniającym się przezroczystością elementem jest tu pasek wyszukiwania na dolnej części ekranu. Poza tym, Ustawienia nie zostały zauważalnie zmienione i nawet gdy mamy ustawiony motyw Liquid Glass na ekranie głównym, ikonki nie są przezroczyste. Suwaki uległy wydłużeniu i w trakcie przełączania widzimy animację powiązaną z Liquid Glass, ale na ogół zarys Ustawień pozostał prosty i przejrzysty.

1 / 3

W ekranie blokady domyślnie jest wykorzystywany motyw szklany - co można zauważyć np. na ikonie aktualnej godziny. Apple daje jednak możliwość wykorzystania trybu pełnego, tak aby pozbyć się przezroczystości w cyfrach.

Mimo brzydoty, jest kilka pozytywnych zmian w iOS 26

Z nowego systemu najbardziej polubiłem wygląd przeglądarki Safari. Mimo że Apple w środku stosuje masę różnych elementów Liquid Glass, unoszące się menu z paskiem wyszukiwania i ikonami wygląda znacznie lepiej niż wcześniejsze. Stylistyka jeszcze bardziej sprawia, że nie zrezygnuję z Safari na smartfonie.

1 / 2

Plusik zyskuje odświeżona aplikacja galerii, która również mi się podoba. Sterowanie interfejsem polega na dwóch przyciskach: Biblioteka oraz Zbiory. Dzięki temu jest łatwo, szybko i nie trzeba specjalnie myśleć nad tym, co się robi. iOS od zawsze był prosty i tego brakowało mi we wcześniejszej wersji aplikacji galerii.

1 / 2

1 / 2

Zmieniono także apkę Aparatu. Oprócz przycisku migawki i zmiany obiektywów znajdziemy dwa kafelki: zdjęcia i wideo. Aby skorzystać z innych funkcji takich jak panorama czy portret, należy przesunąć palcem w jedną lub drugą stronę. Na początku o tym nie wiedziałem.

Aby sterować ustawieniami zdjęć (włączyć zdjęcia Live, zmienić proporcje lub tryb nocny) możecie kliknąć kafelek w prawym górnym rogu lub przytrzymać guzik Zdjęcia. Jeśli zrozumie się zasadę działania nowej wersji aplikacji Aparat, łatwo jest się przyzwyczaić.

Na koniec mam dobrą wiadomość. Apple przez jakiś czas będzie wspierać iOS 18. Wraz z iOS 26 wydał nową wersję 18.7, a więc jeszcze nie jesteśmy zmuszeni do przejścia na odświeżony system operacyjny iPhone'ów.

REKLAMA

Więcej o Apple przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 15.09.2025 20:18

Ładowanie...