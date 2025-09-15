REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple znów ma nas w... Tani, przydatny gadżet omija Polskę

Po raz kolejny klient z Polski jest dla Apple’a mniej istotny niż ten z USA. Specjalnie dla nowych iPhone’ów 17 firma stworzyła akcesorium, którego u nas nie ma. Będziemy musieli kupować zamienniki.

Albert Żurek
Apple ładowarka 40 W nie dla Polaka
REKLAMA

Apple wdraża ulepszone ładowanie dla smartfonów iPhone 17. Po 20 minutach z ładowarką użytkownik zobaczy 50 proc. naładowania akumulatora we wszystkich iPhone’ach 17: zwykłym, Pro i Pro Max. Nie wystarczy jednak do tego dotychczasowa, 20-watowa ładowarka.

REKLAMA

Chcesz szybszej ładowarki Apple do iPhone’a? Producent mówi: Polaku zapomnij

Dotychczas Apple do wszystkich smartfonów iPhone i akcesoriów takich jak Apple Watch, słuchawki AirPods zalecał korzystać z podstawowego zasilacza USB-C o mocy 20 W. To ta mała kostka, którą można łatwo schować do kieszeni czy plecaka. Aby użyć pełnego potencjału bezprzewodowego MagSafe o mocy 25 W, wprowadzonego z iPhone'em 16, potrzebny jest mocniejszy zasilacz 30 W, który od lat jest dołączany do MacBooków Air. 

Wraz z serią iPhone 17 firma z Cupertino stworzył zupełnie nowy zasilacz obsługujący dynamiczną moc ładowania od 40 W do maksymalnie 60 W z jednym portem USB-C. To kompaktowa konstrukcja będąca niewiele większa od dotychczasowego zasilacza o mocy 20 W. Miniaturyzację w ładowarkach możemy obserwować co najmniej od kilku lat (głównie dzięki zastosowaniu technologii GaN), ale Apple stosuje ją dopiero teraz.

Niestety, ładowarka 40-60 W jest dostępna tylko dla klientów w USA, na co wskazują charakterystyczne bolce stworzone dla gniazdek typu A. W Polsce korzystamy z gniazdek typu E, rzadziej spotyka się typ F. Apple jak dotąd nie pokazał stworzonej dla Europejczyka (i Polaka) wersji tej ładowarki, a więc możemy stwierdzić, iż jest to (przynajmniej obecnie) produkt dostępny wyłącznie dla USA. Odpowiednika tego akcesorium na polskiej, niemieckiej czy francuskiej stronie Apple'a po prostu nie ma.

Akcesorium za oceanem kosztuje 39 dol., czyli ok. 140 zł. Jak na zasilacz o takiej mocy, cena nie jest mocno wywindowana, ale wciąż mówimy o Stanach, gdzie ogólnie sprzęt Apple’a jest tańszy niż w Polsce. Wobec tego, że nie mamy dostępu do nowej, 40-watowej (a właściwie 60-watowej) ładowarki, będziemy musieli posiłkować się zamiennikami.

Jaką ładowarkę do iPhone’a 17 kupić? Krótki przegląd

Teoretycznie można by skorzystać z oryginalnego zasilacza Apple’a o mocy 70 W, ale to rozwiązanie jest drogie, duże i ciężkie: kosztuje 319 zł i zajmuje naprawdę sporo miejsca. Dlatego lepiej wybrać zasilacz innej firmy. Ważne, aby była to propozycja obsługująca standard Power Delivery. W innym przypadku smartfon nie przyjmie maksymalnej mocy na poziomie 40 W. 

Dobrą opcją będzie np. ładowarka Hama Supermini GaN o mocy 45 W, która kosztuje 99 zł. To kompaktowa konstrukcja z jednym portem USB-C. W zestawie nie znajdziemy kabla ładującego, ale ten jest dodawany z każdym iPhone'em.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Hama Supermini 45 W - 99,90 zł
Media Expert

W niższej cenie można znaleźć również ładowarkę GreenCell Char10 o mocy 45 W. Całość jest trochę większa od propozycji marki Hama, ale za to mamy dodatkowy port USB-A. Warto jednak zaznaczyć, że przy podłączeniu dwóch urządzeń do prądu, moc jest dzielona na dwa sprzęty. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Greencell 45 W - 89,99 zł
Media Expert


Osobiście mam nadzieję, że Apple wprowadzi swoją dedykowaną, oryginalną ładowarkę o mocy 40 W na polski rynek. Zakładam jednak, że na ten moment będziemy musieli trochę poczekać. Obecnie do wyboru są tylko propozycje innych marek.

REKLAMA

Więcej o nowych iPhone'ach 17 przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
15.09.2025 18:40
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
10:13
- My tutaj jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest influencer marketing - mówi nam Ewa Soroka, dyrektorka marketingu Canal+
Aktualizacja: 2025-09-15T10:13:41+02:00
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
7:00
Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-15T07:00:00+02:00
6:45
Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-09-15T06:45:00+02:00
6:30
AirPods Pro 3 są świetne. Ale... nie wymienię swoich AirPods Pro 2
Aktualizacja: 2025-09-15T06:30:00+02:00
6:15
Slow tech to potrzeba, czy pozerstwo? Chyba trochę jedno i drugie
Aktualizacja: 2025-09-15T06:15:00+02:00
18:41
To jedno z ostatnich miłych miejsc w internecie. Nie spodziewałem się tam takich historii
Aktualizacja: 2025-09-14T18:41:43+02:00
17:33
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-09-14T17:33:06+02:00
16:46
Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani
Aktualizacja: 2025-09-14T16:46:41+02:00
16:30
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
Aktualizacja: 2025-09-14T16:30:00+02:00
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA