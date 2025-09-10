REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości

iPhone Air na żywo wypada jeszcze lepiej, niż się spodziewałem. To prawdziwa perełka w ofercie Apple’a i pierwszy telefon od lat, do którego faktycznie wzdycham. Szkoda, że to byłby związek bez przyszłości.

Piotr Grabiec
iphone air
REKLAMA

Apple’owi nie udało się utrzymać w tajemnicy istnienia iPhone’a Air, aczkolwiek firma zaskoczyła nas jego nazwą, w której nie znalazła się cyferka "17". Tym bardziej dystansuje go to od iPhone’a 16 Plus, którego de facto zastąpił. Nie potwierdziło się też wiele przecieków dotyczących jego specyfikacji i nawet nie chodzi tu o gabaryty (bo umówmy się, że 5,6 mm zamiast 5,5 mm grubości oraz 6,5-calowa przekątna zamiast spodziewanej 6,6-calowej to różnice kosmetyczne).

Czytaj inne nasze teksty poświęcone nowym sprzętom Apple’a:

REKLAMA

Od dawna spodziewaliśmy się natomiast, że tak jak smartfon debiutujący w tym roku zamiast teoretycznego iPhone’a 17 Plus będzie wyglądał zupełnie inaczej od reszty, tak podzespoły będzie dzielił z iPhone’em 17, ale tak się nie stało. Okazuje się, że pod tym względem czerpie garściami zarówno z tego bazowego modelu, jak i z droższego oraz potężniejszego iPhone’a 17 Pro (dostępnego również w większym rozmiarze pod nazwą iPhone 17 Pro Max).

iPhone 17 Air: no jak nie zachwyca, jak zachwyca?

Lecąc do Stanów Zjednoczonych, byłem święcie przekonany, że iPhone Air w żaden sposób mnie do siebie nie przekona, skoro do tej pory korzystałem z modeli z linii Pro Max. Zmieniło się to jednak, gdy tylko podczas prezentacji usłyszałem, iż będzie miał lepszą specyfikację od bazowego iPhone’a 17. Zacząłem na niego patrzeć przychylniejszym okiem, bo co tu dużo mówić - keynote, na którym prezentowany był w towarzystwie palca, od którego jest dużo cieńszy, robił wrażenie.

Zdjęcia i filmy nie przygotowały mnie jednak na to, jak bardzo ten telefon na żywo będzie… fajny. I tak, głowiłem się zresztą przez dłuższą chwilę, jakim przymiotnikiem najlepiej go opisać i ten nadal, kilka godzin po zakończeniu konferencji, właśnie ten wydaje tym najbardziej trafnym. Nowy telefon naprawdę sam wskakuje do ręki, a potem siedzi w niej tak… naturalnie - zwłaszcza w porównaniu do tych ogromnych klocków, z których korzystam od lat.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/iphone-air-2025-08.jpeg
1/3
photophotophoto

Z tego względu po raz pierwszy od lat po wzięciu nowiutkiego smartfona w dłoń poczułem ekscytację. W myślach zacząłem już się zastanawiać, który kolor najbardziej przypadłby mi do gustu na dłuższą metę - do wyboru są zaś czarny, biały, złoty i zabarwiony delikatnie lekko na niebiesko (i to chyba jest mój ulubiony). Apple’owi udało się zaś wreszcie wzbudzić we mnie autentyczną chęć posiadania nowego urządzenia - ale wszystko popsuło zakończenie keynote’u…

iPhone Air w końcu wcale nie jest tym "najlepsiejszym" iPhone’em.

Urządzenie robi ogromne wrażenie ze względu na niewielkie gabaryty, a pod wieloma względami, jeśli chodzi o specyfikację, wygrywa z bazowym iPhone’em 17, ale w ofercie Apple’a mamy jednak dwa inne telefony, które są od nich obu, tak po prostu, lepsze. Ja z kolei od swojego głównego narzędzia pracy w terenie wymagam z kolei bardzo dużo, zwłaszcza w kontekście foto. I tak jak przebolałbym np. 1 rdzeń GPU mniej w A19 Pro w iPhonie Air, tak jego aparatu - już nie.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/iphone-air-2025-10.jpeg
1/3
photophotophoto

Cała magia pryska, gdy tylko człowiek sobie uświadomi, że iPhone Air ma na pleckach tylko jeden obiektyw i to zdecydowanie największy minus tego urządzenia. Pod tym kątem na papierze nawet zwykła 17-tka wypada lepiej. Apple co prawda powtarza, że w tym nowym szczuplutkim telefonie możemy wybrać cztery opcje zoomu, no ale to nadal jedna fizyczna matryca. Ja z kolei naprawdę często korzystam zarówno z obiektywu ultrawide, jak i z obiektywu portretowego.

W przypadku iPhone’a Air możliwości w zakresie robienia zdjęć są znacznie mniejsze niż w pozostałych smartfonach Apple’a, bo nawet jeśli te wykonane głównym obiektywem będą jak żyleta, tak nigdy nie będzie tak samo uniwersalnym sprzętem, jak te pozostałe telefony. Z tego powodu iPhone 17 Pro Max, w którego designie zakochany nie jestem, wydaje się znacznie rozsądniejszym wyborem. A to i tak nie koniec moich wątpliwości względem tego zupełnie nowego urządzenia.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/iphone-air-2025-14.jpeg
1/3
photophotophoto

Wielką niewiadomą pozostaje faktyczny czas pracy iPhone’a Air.

Apple oczywiście przekonuje nas, iż projektował nowy telefon tak, aby mimo swoich gabarytów wytrzymywał cały czas pracy na jednym ładowaniu, a lwią część wnętrza obudowy zajmuje w nim akumulator i to wykonany w jakiejś super-duper technologii. Ta rzekomo pozwolała na upakowanie większego ładunku w tej samej objętości w porównaniu do ogniw w pozostałych telefonach Apple’a. Mimo wszystko do tych zapewnień w stosunku do iPhone’a Air podchodzę sceptycznie. Dlaczego?

Od lat producenci malują trawę na zielono jeśli chodzi o spodziewany czas pracy. Apple w ostatnich latach się pod tym kątem co prawda poprawił, ale też na jednym wdechu wspomniał o akcesorium w postaci doczepianego magnetycznie do plecków powerbanka (którego oczywiście należy dokupić we własnym zakresie). Obawiam się, że bez niego nie będzie się dało wyjść z domu, gdyż mimo szumnych obietnic iPhone Air w praktyce będzie padał przed końcem dnia.

REKLAMA
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/iphone-air-2025-15.jpeg
1/3
photophotophoto

Mimo wszystko mam nadzieję, że akumulator w iPhonie Air mnie miło zaskoczy podczas testów redakcyjnym i po raz pierwszy od lat wprost nie mogę się doczekać, aż egzemplarz tego urządzenia wreszcie trafi w moje ręce. Nie spodziewam się, żeby mnie do siebie przekonał, no ale hej - zawsze może się okazać, że serce wygra tutaj z rozumem, który podpowiada rzecz jasna, abym nie kombinował i wybrał rozsądnie iPhone’a 17 Pro Max.

REKLAMA
Piotr Grabiec
10.09.2025 11:02
Tagi: AppleiPhone
Najnowsze
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
19:41
AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy
Aktualizacja: 2025-09-09T19:41:19+02:00
19:36
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii
Aktualizacja: 2025-09-09T19:36:37+02:00
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
18:05
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać
Aktualizacja: 2025-09-09T18:05:42+02:00
17:42
Garmin w końcu ma nowy, mały komputer rowerowy. Nawet nim zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-09T17:42:37+02:00
16:48
Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Aktualizacja: 2025-09-09T16:48:42+02:00
16:28
Polska zamyka granice z Białorusią. Niebawem będzie tam wrogie wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T16:28:00+02:00
16:16
Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit
Aktualizacja: 2025-09-09T16:16:46+02:00
16:08
Polski internet będzie gorszy. USA wypisuje się ze wspólnych działań
Aktualizacja: 2025-09-09T16:08:20+02:00
16:04
Ten robot w końcu sprząta w rogach. Zobaczyłem Ecovacs Deebot X11 Omni
Aktualizacja: 2025-09-09T16:04:05+02:00
15:49
Starlink w Polsce pięknie przyspieszył. Nowe wyniki imponują
Aktualizacja: 2025-09-09T15:49:54+02:00
14:06
Ludzie są jak boty - twierdzi twórca ChataGPT. “Jesteśmy jak jeden wielki generator tekstu”
Aktualizacja: 2025-09-09T14:06:56+02:00
13:28
Tu stanie drugi polski atom? Mówią: "nasze miejsce jest lepsze niż dobre"
Aktualizacja: 2025-09-09T13:28:34+02:00
12:05
Niesamowite zdjęcia polskich samolotów rządowych. Ujawniono ich tajną broń
Aktualizacja: 2025-09-09T12:05:46+02:00
11:42
Orlen szykuje sklep bez kas. Wchodzisz, bierzesz co chcesz i wychodzisz
Aktualizacja: 2025-09-09T11:42:02+02:00
11:39
Kupujesz jeden odkurzacz, dostajesz siedem. Musiałem sprawdzić, czy to prawda
Aktualizacja: 2025-09-09T11:39:02+02:00
10:30
Znaleźli drugą Ziemię. Atmosfera uderzająco podobna do naszej
Aktualizacja: 2025-09-09T10:30:55+02:00
9:52
Media Expert jak Allegro. "Nasz sklep internetowy wkrótce zmieni się w platformę zakupową"
Aktualizacja: 2025-09-09T09:52:05+02:00
9:05
Smart zamek od Yale. Jest tańszy od dwóch gier na konsolę - i chcę kupić
Aktualizacja: 2025-09-09T09:05:43+02:00
8:36
Lotnisko w Poznaniu żegna małe tubki. Wreszcie wejdziesz bez kombinowania
Aktualizacja: 2025-09-09T08:36:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA