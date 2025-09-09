REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze

Od sztandarowego zegarka po słuchawki, które coraz bardziej przypominają miniaturowe urządzenia zdrowotne. Polskie ceny już są znane. Teraz to się nawet opłaca.

Maciej Gajewski
Polskie ceny Apple Watch 11 AirPods Pro 3 Watch Ultra 3
REKLAMA

Apple Watch Series 11 to pierwszy zegarek Apple’a wyposażony w funkcję wykrywania nadciśnienia tętniczego. System wykorzystuje dane z optycznego czujnika serca, analizując reakcję naczyń krwionośnych na uderzenia serca. Algorytm pracuje pasywnie w tle przez okresy 30-dniowe, powiadamiając użytkowników o stałych oznakach wskazujących na chroniczne nadciśnienie. To może być przełom - Apple szacuje, że w pierwszym roku funkcja powiadomi ponad milion osób o niezdiagnozowanym nadciśnieniu.

Apple Watch 11
REKLAMA

Druga istotna nowość to Sleep Score - zaawansowana analiza jakości snu oparta na badaniach ponad 5 mln nocy snu z Apple Heart and Movement Study. Funkcja uwzględnia takie czynniki jak czas trwania snu, regularność pory kładzenia się spać, częstotliwość budzenia się oraz czas spędzany w poszczególnych fazach snu. Co więcej Apple Watch Series 11 oferuje teraz do 24 godz. pracy na baterii przy zachowaniu smukłej konstrukcji. Wyświetlacz wykonano z nowego szkła Ion-X z powłoką ceramiczną, która zapewnia dwukrotnie większą odporność na zarysowania niż poprzednia generacja.

Czytaj też:

Apple Watch SE 3 - inteligentna dostępność

Apple Watch SE 3 to pierwszy zegarek z serii SE wyposażony w wyświetlacz Always-On, co było dotychczas zarezerwowane dla droższych modeli. Nowy chip S10 zapewnia nie tylko obsługę tego wyświetlacza, ale również umożliwia obsługę gestów double tap oraz wrist flick. Szczególnie ciekawe jest wprowadzenie szybkiego ładowania - 15 minut daje do 8 godz. pracy, a pełne naładowanie do 80 proc. zajmuje 45 minut.

Apple Watch SE 3

Zegarek otrzymał również większość funkcji zdrowotnych ze starszych modeli, w tym Sleep Score, wykrywanie bezdechu sennego oraz czujnik temperatury nadgarstka do retrospektywnych szacunków owulacji. Szkło pokrywające wyświetlacz jest czterokrotnie bardziej odporne na pęknięcia niż w poprzedniej generacji. Dla rodziców istotna będzie kontynuacja programu Apple Watch For Your Kids, który pozwala dzieciom korzystać z zegarka bez posiadania własnego iPhone'a.

Apple Watch Ultra 3 - komunikacja poza zasięgiem

Po raz pierwszy zegarek otrzymał dwukierunkową komunikację satelitarną, pozwalającą na wysyłanie wiadomości tekstowych do służb ratunkowych, kontaktów oraz udostępnianie lokalizacji całkowicie poza zasięgiem sieci komórkowej. Emergency SOS via satellite działa nawet bez planu komórkowego, a Find My via satellite pozwala wysyłać lokalizację co 15 minut do wcześniej dodanych kontaktów.

Apple Watch Ultra 3

Technologia satelitarna wymagała przeprojektowania radia do obsługi większej liczby częstotliwości oraz przeprojektowania anteny dla podwojenia siły sygnału, umożliwiając komunikację z satelitami znajdującymi się 800 mil nad Ziemią i poruszającymi się z prędkością 15 tys. mil na godzinę. Ultra 3 oferuje największy wyświetlacz w historii Apple Watch dzięki technologii LTPO3 z 24 proc. cieńszymi ramkami. Bateria wytrzyma do 42 godzin standardowego użytkowania lub do 72 godzin w trybie Low Power Mode. Wszystkie funkcje satelitarne będą bezpłatne przez pierwsze dwa lata.

AirPods Pro 3 - słuchawki z czujnikami zdrowia

Słuchawki otrzymały niestandardowy czujnik fotopletyzmograficzny (PPG), który mierzy tętno poprzez świecenie niewidocznym światłem podczerwonym 256 razy na sekundę. System analizuje absorpcję światła w przepływie krwi i w połączeniu z danymi z akcelerometrów, żyroskopu, GPS oraz nowym modelem AI na iPhone’ie pozwala śledzić ponad 50 rodzajów treningów.

AirPods 3 Pro

Aktywna redukcja hałasu została znacznie ulepszona - nowa architektura akustyczna z ultranisko szumiącymi mikrofonami i zaawansowanymi obliczeniami audio zapewnia do dwukrotnie skuteczniejsze ANC niż AirPods Pro 2. Czas pracy z włączonym ANC wzrósł o 33 proc. do 8 godz. odtwarzania muzyki. Konstrukcja została przeprojektowana na podstawie analizy ponad 10 tys. skanów uszu - słuchawki stały się mniejsze wewnętrznie, a zewnętrzna geometria została wyrównana do środka korpusu dla zwiększenia stabilności. Dołączono również nowe piankowo-gumowe końcówki w pięciu rozmiarach, w tym nowy rozmiar XXS.

Live Translation - przyszłość komunikacji

Jedną z najbardziej futurystycznych funkcji AirPods Pro 3 jest Live Translation, która działa w oparciu o Apple Intelligence. Funkcja umożliwia płynną komunikację między osobami mówiącymi różnymi językami. Gdy jeden z rozmówców mówi, Apple Intelligence tłumaczy jego słowa w czasie rzeczywistym i przekazuje je do słuchawek drugiej osoby. Początkowo Live Translation obsługuje angielski, francuski, niemiecki, portugalski i hiszpański, a do końca roku dołączą włoski, japoński, koreański i chiński.

AirPods 3 Pro

System jest szczególnie przemyślany dla długich rozmów, gdy oboje użytkownicy mają swoje AirPods z włączonym Live Translation - ANC automatycznie zmniejsza głośność drugiej osoby, ułatwiając skupienie się na tłumaczeniu. iPhone może służyć jako poziomy wyświetlacz pokazujący transkrypcję na żywo tego, co mówi użytkownik.

watchOS 26 i ekosystem przyszłości

Wszystkie nowe zegarki działają pod kontrolą watchOS 26, który wprowadza nowy język projektowania Liquid Glass inspirowany visionOS. System wykorzystuje renderowanie w czasie rzeczywistym do tworzenia przezroczystych elementów interfejsu, które odbijają i załamują treść. Design pojawia się w Smart Stack widgets, Control Center, powiadomieniach oraz nawigacji w aplikacjach.

Workout Buddy na watchOS 26

Najważniejszą nowością jest Workout Buddy - pierwszy tego typu system fitness napędzany przez Apple Intelligence. Analizuje dane treningowe i historię aktywności użytkownika, dostarczając spersonalizowane, mówione motywacje podczas sesji treningowych w oparciu o tętno, tempo, dystans, pierścienie aktywności i osobiste kamienie milowe. Funkcja wymaga słuchawek Bluetooth i iPhone'a z obsługą Apple Intelligence w pobliżu.

REKLAMA

Ceny i dostępność w Polsce

Polskie ceny nowych produktów Apple są następujące: AirPods Pro 3 kosztują 1099 zł, Apple Watch Series 11 1899 zł, Apple Watch SE 3 1099 zł, a topowy Apple Watch Ultra 3 3799 zł. Przedsprzedaż wszystkich urządzeń rozpoczęła się dziś, a dostępność w sklepach ruszy 19 września.

Warto zauważyć, że Apple po raz pierwszy w historii oferuje tak rozbudowaną gamę zegarków jednocześnie - nigdy wcześniej firma nie zaprezentowała trzech różnych modeli Apple Watch na jednym wydarzeniu. Pokazuje to dojrzałość platformy watchOS oraz rosnące znaczenie urządzeń do noszenia w strategii Apple’a, szczególnie w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.

REKLAMA
Maciej Gajewski
09.09.2025 21:22
Tagi: AirPodsAppleApple WatchSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowewatchOSZegarki
Najnowsze
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
19:41
AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy
Aktualizacja: 2025-09-09T19:41:19+02:00
19:36
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii
Aktualizacja: 2025-09-09T19:36:37+02:00
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
18:05
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać
Aktualizacja: 2025-09-09T18:05:42+02:00
17:42
Garmin w końcu ma nowy, mały komputer rowerowy. Nawet nim zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-09T17:42:37+02:00
16:48
Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Aktualizacja: 2025-09-09T16:48:42+02:00
16:28
Polska zamyka granice z Białorusią. Niebawem będzie tam wrogie wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T16:28:00+02:00
16:16
Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit
Aktualizacja: 2025-09-09T16:16:46+02:00
16:08
Polski internet będzie gorszy. USA wypisuje się ze wspólnych działań
Aktualizacja: 2025-09-09T16:08:20+02:00
16:04
Ten robot w końcu sprząta w rogach. Zobaczyłem Ecovacs Deebot X11 Omni
Aktualizacja: 2025-09-09T16:04:05+02:00
15:49
Starlink w Polsce pięknie przyspieszył. Nowe wyniki imponują
Aktualizacja: 2025-09-09T15:49:54+02:00
14:06
Ludzie są jak boty - twierdzi twórca ChataGPT. “Jesteśmy jak jeden wielki generator tekstu”
Aktualizacja: 2025-09-09T14:06:56+02:00
13:28
Tu stanie drugi polski atom? Mówią: "nasze miejsce jest lepsze niż dobre"
Aktualizacja: 2025-09-09T13:28:34+02:00
12:05
Niesamowite zdjęcia polskich samolotów rządowych. Ujawniono ich tajną broń
Aktualizacja: 2025-09-09T12:05:46+02:00
11:42
Orlen szykuje sklep bez kas. Wchodzisz, bierzesz co chcesz i wychodzisz
Aktualizacja: 2025-09-09T11:42:02+02:00
11:39
Kupujesz jeden odkurzacz, dostajesz siedem. Musiałem sprawdzić, czy to prawda
Aktualizacja: 2025-09-09T11:39:02+02:00
10:30
Znaleźli drugą Ziemię. Atmosfera uderzająco podobna do naszej
Aktualizacja: 2025-09-09T10:30:55+02:00
9:52
Media Expert jak Allegro. "Nasz sklep internetowy wkrótce zmieni się w platformę zakupową"
Aktualizacja: 2025-09-09T09:52:05+02:00
9:05
Smart zamek od Yale. Jest tańszy od dwóch gier na konsolę - i chcę kupić
Aktualizacja: 2025-09-09T09:05:43+02:00
8:36
Lotnisko w Poznaniu żegna małe tubki. Wreszcie wejdziesz bez kombinowania
Aktualizacja: 2025-09-09T08:36:11+02:00
7:54
OnePlus chce znów być groźny. Cena ma zrobić robotę
Aktualizacja: 2025-09-09T07:54:16+02:00
6:58
Całe życie byłeś w błędzie. Tak naprawdę wygląda Afryka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:58:00+02:00
6:55
Zobaczyli, jak oddycha atom. To rewolucja w badaniach kwantowych
Aktualizacja: 2025-09-09T06:55:00+02:00
6:08
Ten materiał przetrwa piekło. Wytrzymuje 2600°C i nie pęka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:08:00+02:00
5:43
Nie wszyscy od razu rzucą się na nowe skanery. Na lotniskach dalej zdenerwują limity
Aktualizacja: 2025-09-09T05:43:00+02:00
22:12
iPhone 17, 17 Pro (Max) i iPhone 17 Air - co o nich wiemy? Sprawdzamy dzień przed premierą
Aktualizacja: 2025-09-08T22:12:38+02:00
20:57
OpenAI chce być niezależne. Miliardy dolarów mają odciąć pępowinę
Aktualizacja: 2025-09-08T20:57:08+02:00
20:45
Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 
Aktualizacja: 2025-09-08T20:45:24+02:00
20:04
Starsze telewizory Philipsa z aktualizacją. To nowy system
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:17+02:00
19:56
Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-08T19:56:47+02:00
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA