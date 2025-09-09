Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze

Ładowanie...

Apple Watch Series 11 to pierwszy zegarek Apple’a wyposażony w funkcję wykrywania nadciśnienia tętniczego. System wykorzystuje dane z optycznego czujnika serca, analizując reakcję naczyń krwionośnych na uderzenia serca. Algorytm pracuje pasywnie w tle przez okresy 30-dniowe, powiadamiając użytkowników o stałych oznakach wskazujących na chroniczne nadciśnienie. To może być przełom - Apple szacuje, że w pierwszym roku funkcja powiadomi ponad milion osób o niezdiagnozowanym nadciśnieniu.

Apple Watch 11

REKLAMA

Druga istotna nowość to Sleep Score - zaawansowana analiza jakości snu oparta na badaniach ponad 5 mln nocy snu z Apple Heart and Movement Study. Funkcja uwzględnia takie czynniki jak czas trwania snu, regularność pory kładzenia się spać, częstotliwość budzenia się oraz czas spędzany w poszczególnych fazach snu. Co więcej Apple Watch Series 11 oferuje teraz do 24 godz. pracy na baterii przy zachowaniu smukłej konstrukcji. Wyświetlacz wykonano z nowego szkła Ion-X z powłoką ceramiczną, która zapewnia dwukrotnie większą odporność na zarysowania niż poprzednia generacja.

Czytaj też:

Apple Watch SE 3 - inteligentna dostępność

Apple Watch SE 3 to pierwszy zegarek z serii SE wyposażony w wyświetlacz Always-On, co było dotychczas zarezerwowane dla droższych modeli. Nowy chip S10 zapewnia nie tylko obsługę tego wyświetlacza, ale również umożliwia obsługę gestów double tap oraz wrist flick. Szczególnie ciekawe jest wprowadzenie szybkiego ładowania - 15 minut daje do 8 godz. pracy, a pełne naładowanie do 80 proc. zajmuje 45 minut.

Apple Watch SE 3

Zegarek otrzymał również większość funkcji zdrowotnych ze starszych modeli, w tym Sleep Score, wykrywanie bezdechu sennego oraz czujnik temperatury nadgarstka do retrospektywnych szacunków owulacji. Szkło pokrywające wyświetlacz jest czterokrotnie bardziej odporne na pęknięcia niż w poprzedniej generacji. Dla rodziców istotna będzie kontynuacja programu Apple Watch For Your Kids, który pozwala dzieciom korzystać z zegarka bez posiadania własnego iPhone'a.

Apple Watch Ultra 3 - komunikacja poza zasięgiem

Po raz pierwszy zegarek otrzymał dwukierunkową komunikację satelitarną, pozwalającą na wysyłanie wiadomości tekstowych do służb ratunkowych, kontaktów oraz udostępnianie lokalizacji całkowicie poza zasięgiem sieci komórkowej. Emergency SOS via satellite działa nawet bez planu komórkowego, a Find My via satellite pozwala wysyłać lokalizację co 15 minut do wcześniej dodanych kontaktów.

Apple Watch Ultra 3

Technologia satelitarna wymagała przeprojektowania radia do obsługi większej liczby częstotliwości oraz przeprojektowania anteny dla podwojenia siły sygnału, umożliwiając komunikację z satelitami znajdującymi się 800 mil nad Ziemią i poruszającymi się z prędkością 15 tys. mil na godzinę. Ultra 3 oferuje największy wyświetlacz w historii Apple Watch dzięki technologii LTPO3 z 24 proc. cieńszymi ramkami. Bateria wytrzyma do 42 godzin standardowego użytkowania lub do 72 godzin w trybie Low Power Mode. Wszystkie funkcje satelitarne będą bezpłatne przez pierwsze dwa lata.

AirPods Pro 3 - słuchawki z czujnikami zdrowia

Słuchawki otrzymały niestandardowy czujnik fotopletyzmograficzny (PPG), który mierzy tętno poprzez świecenie niewidocznym światłem podczerwonym 256 razy na sekundę. System analizuje absorpcję światła w przepływie krwi i w połączeniu z danymi z akcelerometrów, żyroskopu, GPS oraz nowym modelem AI na iPhone’ie pozwala śledzić ponad 50 rodzajów treningów.

AirPods 3 Pro

Aktywna redukcja hałasu została znacznie ulepszona - nowa architektura akustyczna z ultranisko szumiącymi mikrofonami i zaawansowanymi obliczeniami audio zapewnia do dwukrotnie skuteczniejsze ANC niż AirPods Pro 2. Czas pracy z włączonym ANC wzrósł o 33 proc. do 8 godz. odtwarzania muzyki. Konstrukcja została przeprojektowana na podstawie analizy ponad 10 tys. skanów uszu - słuchawki stały się mniejsze wewnętrznie, a zewnętrzna geometria została wyrównana do środka korpusu dla zwiększenia stabilności. Dołączono również nowe piankowo-gumowe końcówki w pięciu rozmiarach, w tym nowy rozmiar XXS.

Live Translation - przyszłość komunikacji

Jedną z najbardziej futurystycznych funkcji AirPods Pro 3 jest Live Translation, która działa w oparciu o Apple Intelligence. Funkcja umożliwia płynną komunikację między osobami mówiącymi różnymi językami. Gdy jeden z rozmówców mówi, Apple Intelligence tłumaczy jego słowa w czasie rzeczywistym i przekazuje je do słuchawek drugiej osoby. Początkowo Live Translation obsługuje angielski, francuski, niemiecki, portugalski i hiszpański, a do końca roku dołączą włoski, japoński, koreański i chiński.

AirPods 3 Pro

System jest szczególnie przemyślany dla długich rozmów, gdy oboje użytkownicy mają swoje AirPods z włączonym Live Translation - ANC automatycznie zmniejsza głośność drugiej osoby, ułatwiając skupienie się na tłumaczeniu. iPhone może służyć jako poziomy wyświetlacz pokazujący transkrypcję na żywo tego, co mówi użytkownik.

watchOS 26 i ekosystem przyszłości

Wszystkie nowe zegarki działają pod kontrolą watchOS 26, który wprowadza nowy język projektowania Liquid Glass inspirowany visionOS. System wykorzystuje renderowanie w czasie rzeczywistym do tworzenia przezroczystych elementów interfejsu, które odbijają i załamują treść. Design pojawia się w Smart Stack widgets, Control Center, powiadomieniach oraz nawigacji w aplikacjach.

Workout Buddy na watchOS 26

Najważniejszą nowością jest Workout Buddy - pierwszy tego typu system fitness napędzany przez Apple Intelligence. Analizuje dane treningowe i historię aktywności użytkownika, dostarczając spersonalizowane, mówione motywacje podczas sesji treningowych w oparciu o tętno, tempo, dystans, pierścienie aktywności i osobiste kamienie milowe. Funkcja wymaga słuchawek Bluetooth i iPhone'a z obsługą Apple Intelligence w pobliżu.

REKLAMA

Ceny i dostępność w Polsce

Polskie ceny nowych produktów Apple są następujące: AirPods Pro 3 kosztują 1099 zł, Apple Watch Series 11 1899 zł, Apple Watch SE 3 1099 zł, a topowy Apple Watch Ultra 3 3799 zł. Przedsprzedaż wszystkich urządzeń rozpoczęła się dziś, a dostępność w sklepach ruszy 19 września.

Warto zauważyć, że Apple po raz pierwszy w historii oferuje tak rozbudowaną gamę zegarków jednocześnie - nigdy wcześniej firma nie zaprezentowała trzech różnych modeli Apple Watch na jednym wydarzeniu. Pokazuje to dojrzałość platformy watchOS oraz rosnące znaczenie urządzeń do noszenia w strategii Apple’a, szczególnie w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.

REKLAMA

Maciej Gajewski 09.09.2025 21:22

Ładowanie...