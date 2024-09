Nowego iPhone'a naładujesz szybciej. Musisz tylko wydać 400 zł

Jak bardzo szybszym? Z oficjalnej strony Apple'a dowiadujemy się, że wszystkie cztery "szesnastki" - iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max mają do dyspozycji wsparcie ładowania MagSafe z mocą do 25 W. Do obsługi potrzebny jest dowolny zasilacz o mocy co najmniej 30 W, który jest oczywiście sprzedawany oddzielnie.