Apple Watch Series 10 wprowadza także nowy mechanizm magnetyczny do mocowania paska, co ułatwia jego wymianę i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Zegarek jest dostępny w dwóch rozmiarach: 44 mm i 48 mm. Nowe tarcze zegarka, takie jak Reflections, reagują na światło otoczenia, co dodaje elegancji i funkcjonalności. Dostępne kolory to czarny, srebrny i różowozłoty.