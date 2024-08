Apple Watch uratował życie entuzjasty technologii

W trakcie postoju Apple Watch zaalarmował nosiciela o niepokojąco niskim tętnie. Z danych zegarka wynikało, że puls Petera Moore’a to zaledwie 32 uderzenia na minutę. Tak niska wartość bywa charakterystyczna dla profesjonalnego maratończyka, do tego we śnie, ale nie dla typowego pracownika sektora tech w środku dnia. Po kilku pomiarach tętna wskazujących taki sam wynik, Moore zadzwonił do żony. Ta podjęła zdecydowane działanie, zabierając partnera prosto do szpitala.