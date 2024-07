Test 7 świetnych funkcji Galaxy AI dostępnych w Polsce

Kompozytor Galaxy AI to kolejne narzędzie o gigantycznym potencjale. Zadaniem tej funkcji jest tworzenie tekstu zleconego przez użytkownika. Podam wam przykład: Jestem chory. Zamiast pisać ładnego maila do kadr tłumaczącego nieobecność, proszę o to Galaxy AI. W ten sposób powstaje gotowy tekst, który kopiuję, wklejam i wysyłam. Treści tworzone przez sztuczną inteligencję - w przeciwieństwie do tych z transkrypcji - są spójne, sensowne i dobrze napisane. Galaxy AI opanowało nasz język w stopniu wystarczającym.