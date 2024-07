Test Samsung Galaxy Z Fold 6 - w końcu znośny przedni ekran, no i polskie Galaxy AI

Do tego złożony Fold 6 jest nieco cieńszy od poprzednika, przez co lepiej trzyma się go w dłoni podczas korzystania z zewnętrznego ekranu. Lepiej też leży w kieszeni, zwłaszcza jeśli nosicie bardziej opięte spodnie. Nie jest to oczywiście wielki skok jakościowy, ale pod względem ergonomii Fold 6 to seria drobnych, jak najbardziej korzystnych dla użytkownika zmian.