Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system

Nowa obowiązkowa listopadowa aktualizacja Windowsa 11 najwyraźniej powoduje problemy. W niektórych przypadkach może się nawet nie zainstalować.

Albert Żurek
Windows aktualizacaj problemy
W miniony wtorek gigant oprogramowania udostępnił comiesięczną aktualizację w ramach programu Patch Tuesday, oznaczone jako KB5068861. Oprogramowanie miało naprawić szereg usterek wcześniejszej kompilacji systemu, ale - jak widać - nie jest wolne od błędów. Na Reddicie pojawił się wątek opisujący sprawę.

Aktualizacja Windows 11 - mogą wystąpić problemy z instalacją

Jak zauważa Windows Report, aktualizacja KB5068861 w przypadku wielu użytkowników może nie chcieć się zainstalować. W trakcie pobierania i instalacji posiadacze komputerów z Windowsem widzą błąd 0x800f0983.

W najgorszym przypadku aktualizacja może sprawić, że użytkownik nie będzie w stanie uruchomić komputera. Po kilku awariach system może utknąć w pętli odzyskiwania. Microsoft nie potwierdził jeszcze problemów z instalacją i zawieszaniem systemu, lecz są to dość typowe trudności, które pojawiają się przy większych aktualizacjach.

Nowy Windows 11 psuje też komputery?

Wygląda na to, że po aktualizacji systemu Windows 11 do wersji KB5068861 komputer lub laptop może ucierpieć. Skąd takie informacje? Serwis Windows Latest zauważył wątek na Reddicie, który skupia się na problemie wywołanym uaktualnieniem. Opisano przypadek, gdy podczas rozgrywki na laptopie listopadowa aktualizacja zainstalowała się samoczynnie.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo takie sytuacje zdarzają się regularnie. Sam wielokrotnie doświadczyłem tego, że komputer zaczyna aktualizację w najgorszym możliwym momencie. Po aktualizacji laptop uruchomił się ponownie, jednak przy kolejnym włączeniu gry wszystko się posypało. System zaczął wyświetlać dziwne rzeczy na ekranie.

fot. Reddit

Artefakty, ekran z paskami, błędnie wyświetlające się okna. Kliknięcia w okna aplikacji powodowały losowe komunikaty o uprawnieniach administratora oraz nietypowe zachowania prawego przycisku myszy Użytkownik Reddita próbował odinstalować aktualizację, ale pojawił się problem. Aktualizacja zapętla się po każdym ponownym uruchomieniu, co utrudnia jej usunięcie. Po odinstalowaniu oprogramowanie instaluje się na nowo.

W związku z aktualizacją w laptopie dotkniętego użytkownika przestała działać funkcja sterowania jasnością ekranu. Wyświetlacz pracuje na maksymalnych wartościach. Pojawił się również problem z instalacją sterownika graficznego NVIDIA. Mimo licznych prób system nie był w stanie pobrać i zainstalować odpowiedniego sterownika. Problemy wydają się być nietypowe, lecz obecnie Microsoft nie potwierdza bezpośredniego związku aktualizacji z awariami sprzętu.

Aktualizacja mogła uszkodzić jeden z kluczowych plików systemowych lub jeden ze sterowników. Oczywiście są też inne możliwości, niezwiązane z systemem, ale na ten moment nie ma potwierdzenia ze strony Microsoftu.

Warto zaznaczyć, że tego typu problemy dotykają tylko części użytkowników systemu Windows 11. Nie jest powiedziane, że każdy, kto zainstaluje oprogramowanie, spotka się z błędami. System Windows jest stworzony z myślą o milionach konfiguracji sprzętowych. Warto potraktować nowe doniesienie z dozą sceptycyzmu.

Więcej o systemie Windows przeczytasz na Spider's Web:

13.11.2025 16:20
Tagi: aktualizacjaWindowsWindows 11
