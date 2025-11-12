REKLAMA
Szef Windowsa zdradził plan na przyszłość. Użytkownicy są wściekli

Microsoft chciał zrewolucjonizować Windowsa, a jedyne, co zrewolucjonizował, to poziom irytacji użytkowników. Internauci jasno pokazali, że mają dość "inteligentnych" pomysłów z Redmond.

Malwina Kuśmierek
Internauci mają dość zmian "AI" w Windowsie
Pierwsze miesiące po wybuchu boomu na AI szły Microsoftowi nadspodziewanie dobrze, zbierając oklaski nie tylko ze strony inwestorów, ale i użytkowników zadowolonych z Copilota w wyszukiwarce Bing. Jednak nic nie trwa wiecznie i w obecnej erze Copilot PC - Copilot AI - Copilot 365 - Copilot wszystko, internet ma już dość opowieści koncernu o AI i agentach zmieniających doświadczenie użytkownika systemu Windows. A upust temu internauci dali w komentarzach pod ostatnim wpisem jednej z szych Microsoftu.

Internauci mają dość wizjonerstwa Microsoftu. Tyle obelg pod jednym wpisem dawno nie widziałam

Szef działu Windows, Pavan Davuluri, opublikował na platformie X wpis, w którym ogłosił, że "Windows ewoluuje w kierunku agentowego systemu operacyjnego, łączącego urządzenia, chmurę i sztuczną inteligencję, by odblokować inteligentną produktywność i bezpieczną pracę zdalną". Miał to być wstęp do prezentacji podczas konferencji Microsoft Ignite, ale zamiast zapowiedzi nowej ery Windowsa, Davuluri rozpętał burzę.

Pod wpisem Davuluriego rozlała się fala gniewu, która szybko przerodziła się w internetowy lincz. Zamiast oczekiwanego entuzjazmu - setki komentarzy, w których użytkownicy wylewali frustrację wobec kierunku, w jakim zmierza Windows. Wielu zarzucało Microsoftowi oderwanie od rzeczywistości. W jednym z najbardziej lajkowanych komentarzy użytkownik Hasen Judi pisał "Przestańcie z tym nonsensem. Nikt tego nie chce. Żyjcie sobie dalej w tej swojej bańce, w której AI rozwiązuje każdy problem, ale użytkownicy nie są w niej obecni". Przyklaskiwał mu ReiTVT mówiąc "To produkt, który już dziś wypycha ludzi na Maca i Linuxa. Robicie wszystko, żeby nikt nie chciał waszego systemu”.

Ogółem wypowiedź Davuluriego zebrała pięć razy więcej komentarzy niż polubień, a kilkadziesiąt odpowiedzi zebrało więcej polubień niż wpis dyrektora działu Windowsa.

"Ponownie zatrudniliście Steve'a Balmera? Co to za g*wno?"

Wśród odpowiedzi dominował ton rozczarowania i złości. Część użytkowników wprost zarzucała firmie, że zamiast słuchać opinii społeczności, wciąż forsuje marketingowe slogany o "inteligentnej produktywności".

Po raz pierwszy od 1982 roku nie mam już systemu operacyjnego Microsoft na żadnym z moich komputerów. Właśnie zamknąłem swoje konto Microsoft365 i przeniosłem swoje dane. Zastąpiłem pakiet Office. Sztuczna inteligencja doprowadziła was do szaleństwa

Idealne podsumowanie sytuacji dał Grok Spock: "Przeczytałem wszystkie komentarze. 100 proc. negatywnych, 0 proc. pozytywnych. Miłej zabawy z własnymi frazesami, chłopcze od modnych słów".

Reakcje nie są odosobnione. W ostatnich miesiącach Microsoft spotyka się z coraz większą krytyką za kierunek, w jakim rozwija system Windows. Wymuszanie konta Microsoft, nachalne integracje z OneDrive i Copilotem, reklamy w menu Start, niestabilne aktualizacje - to wszystko sprawiło, że nawet lojalni użytkownicy i sami twórcy systemu czują się zmęczeni współczesnym Windowsem.

Zamiast naprawić podstawowe błędy i poprawić wydajność, Microsoft zdaje się skupiać wyłącznie na tym, by każdy element systemu miał naklejkę "AI-powered". Dla Davuluriego i jego zespołu "agentowy Windows" to przyszłość. Dla wielu użytkowników - kolejny krok w stronę systemu, który coraz mniej służy im i ich komputerom, a coraz bardziej samemu Microsoftowi.

Zdjęcie główne: Ham patipak / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
12.11.2025 12:21
Tagi: MicrosoftSztuczna inteligencja (AI)Windows
